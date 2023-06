24H du Mans 2023. Comment suivre la course en direct : TV, application, réseaux sociaux… Vous n’avez pas obtenu de billet pour cette édition des 24H du Mans qui s’annonce historique ? Pas de panique : il existe de nombreux moyens de suivre la course, souvent mieux que sur place. De l’application officielle aux chaînes de télé en passant par les réseaux sociaux, L’argus vous guide.

Voir les photos Les 24H du Mans 2023 disposent d'un plateau de rêve, notamment dans la catégorie-reine des Hypercars. L'argus vous explique comment bien suivre la course. DR

Après quelques éditions un peu creuses, les 24H du Mans sont de retour sur le devant de la scène. En plus de fêter ses cent ans, la célèbre course d’endurance accueille un des plus beaux plateaux de son histoire. Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac ou encore Peugeot, sans oublier les petits poucets Glickenhaus et Vanwall, sont tous engagés dans la récente catégorie Hypercar pour se disputer la victoire. La lutte s’annonce tout aussi féroce au niveau inférieur, en LMP2 et GTE AM. Résultat ? Les billets d’entrée se sont vendus à vitesse grand V et l’épreuve va se dérouler à guichets fermés ! Heureusement, il n’y a pas forcément besoin d’être sur place pour bien suivre les 24H du Mans. Comme souvent, c’est même de chez soi qu’on est le plus assuré de ne rien rater. Reste à choisir par quel moyen on souhaite s’informer, sachant qu’il est tout à fait possible de panacher plusieurs solutions.

Suivre la course à la télé

Vous restez fidèle à la « bonne vieille » télévision ? Comme les années précédentes, deux possibilités sont à votre disposition, l’une gratuite, l’autre payante. Seul Eurosport retransmet l’intégralité de l’épreuve, en jonglant entre ses deux chaînes :

De 15 h à 17 h 30 le samedi 10 juin : Eurosport 2

De 17 h 30 le samedi 10 juin à 14 h 30 le dimanche 11 juin : Eurosport 1

De 14 h 30 à 17 h 30 le dimanche 11 juin : Eurosport 2

Media Image Image La course sera diffusée sur la chaine L'Equipe et sur Eurosport. DR

Si vous voulez éviter un abonnement, il vous faudra vous tourner vers la chaîne L’Equipe 21. Elle a toutefois l’avantage de proposer beaucoup plus d’heures d’antenne que son prédécesseur, France Télévisions. Dès le samedi matin, vous pourrez même y retrouver un film inédit sur les 24H du Mans, le warm up ou encore la course 2 de Road to Le Mans, sorte de tremplin vers le plus haut niveau de l’endurance. Puis un gros programme d’avant-course est prévu de 12 h à 16 h. Quant à la course elle-même, elle sera visible aux horaires suivants :

De 16 h à 21 h 30 le samedi 10 juin

De 22 h 55 le samedi 10 juin à 1 h 30 le dimanche 11 juin

De 5 h jusqu’à l’arrivée à 16 h le dimanche 11 juin

Deux heures d’après-course sont ensuite encore prévues de 16 h à 18 h le dimanche 11 juin.

Suivre la course sur l'application officielle

Media Image Image L'application des 24H du Mans vous permettra de suivre la course. DR

Les 24H du Mans disposent aussi d’une application officielle, proposée aussi bien sur Android que sur IOS. Gratuitement, elle permet d’accéder aux classements en temps réel, avec des mises à jour régulières, les temps au tour ou encore les performances des pilotes. Sans oublier diverses actualités qui font le point sur la course ou sur ses à-côtés. Mais moyennant finances, il est aussi possible de regarder l’intégralité de l’épreuve sans publicité, avec les commentaires officiels ou des caméras embarquées. Comptez alors 12,99 € pour un pack 24H du Mans ou 24,99 € si vous voulez suivre l’intégralité de la saison du championnat du monde d’endurance (WEC). Les Ferrari 499P, Peugeot 9X8, Toyota GR010 et autres Porsche 963 s’affronteront à nouveau à Monza, le 6 juillet, à Fuji, le 10 septembre, et enfin à Bahreïn le 4 novembre.

Suivre la course grâce aux réseaux sociaux

Incontournables aujourd’hui, les réseaux sociaux sont un bon complément à la télévision ou à l’application. Les 24H du Mans sont présentes de manière officielle sur quatre d’entre eux :

Les hashtags de l’épreuve sont : #LEMANS24 et #LeMansCentenary. Enfin, la course dispose aussi d’un Live Timing, un outil en ligne qui affiche les classements en temps réel. Un autre bon moyen de suivre la course bien mieux que sur place, même s’il faudra composer avec l’absence de son ou d’images et avec une ambiance beaucoup plus calme qu’au bord du circuit.

