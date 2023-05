24H du Mans 2023. Focus sur la Grande Exposition du Centenaire de la course La course des 24 Heures du Mans fête ses 100 ans cette année. Pour l'occasion, une exposition exceptionnelle se tiendra du 1er juin au 2 juillet 2023. Une occasion unique de découvrir 86 voitures authentiques dont 65 se sont imposées lors de la mythique course d'endurance Mancelle.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Une exposition exceptionnelle se tiendra du 1er juin au 2 juillet 2023 pour célébrer les 100 des 24 Heures du Mans. Focus sur cette occasion unique d'admirer 86 voitures authentiques dont 65 se sont imposées lors de la mythique course d'endurance Mancelle. Automobile Club de l'Ouest (ACO)

Baptisée « Grand Prix d’Endurance de 24 Heures », la première édition des 24 Heures du Mans s'est déroulée les 26 et 27 mai 1923 en présence de 33 bolides prêts à en découdre sur le circuit de la Sarthe. L'épreuve d'endurance Mancelle est immédiatement devenue une institution incontournable dans l'univers du sport automobile. La 91e édition qui se tiendra à guichets fermés les 10 et 11 juin 2023 sera notamment marquée par une exposition retraçant l'histoire de la course à travers l'exhibition des autos les plus emblématiques alignées au départ de ce marathon automobile. Une exposition événement à ne pas manquer du 1er juin au 2 juillet 2023 au musée des 24 Heures du Mans.

À lire aussi 24 Heures du Mans 2023. L’édition du centenaire à guichets fermés

Un véritable voyage dans le temps

Cette exposition organisée par l'ACO (Automobile Club de l'Ouest) est une rétrospective exceptionnelle de 100 ans d'histoire de cette compétition hors du commun. Elle réunira 86 voitures ayant disputé la plus célèbre course d'endurance au monde. Parmi elles, 65 gagnantes et 21 voitures marquantes des 24 Heures du Mans. Si l'on ne connaît pas encore la liste des véhicules présents, il y a fort à parier que la plupart des 24 voitures exposées lors de la 47e édition du Salon Rétromobile en février dernier y trouvent une place de choix.

Media Image Image La Chenard & Walcker Sport 3L type U3 est la première voiture à remporter les 24 Heures du Mans avec une vitesse moyenne de 92km/h. Elle semble représentée au premier plan de l'affiche et devrait donc faire partie des autos exposées. L'argus Media Image Image La Peugeot 905 s'est imposée à deux reprises aux 24 Heures du Mans : en 1992, puis en 1993 avec un triplé historique. Nul doute qu'elle fera partie des voitures exposées si l'on en croît l'affiche où elle apparaît en dernier plan. L'argus

L'affiche de l'expostion donne d'ailleurs quelques indices sur les autos qui seront exposées. Les plus observateurs reconnaîtront en effet les voitures victorieuses suivantes, du premier au dernier plan :

Chenard & Walcker Sport 3L type U3 (1923) ;

Porsche 917 K (1970) ;

Ford GT 40 MK II (1966) ;

Toyota GR010 Hybrid (2021) ;

Jaguar Type D (1955) ;

Bentley Sport (1927) ;

Mazda 787B (1991) ;

probablement l'Audi R10 TDI (2006) ;

Ferrari 166 MM (1949) ;

Peugeot 905 (1992 et 1993).

L'exposition retracera également l’évolution du circuit, les records et les grands évènements qui ont marqué les 24 Heures du Mans.

Visite libre ou guidée au choix

La Grande Exposition du Centenaire des 24 Heures du Mans se déroulera au musée des 24 Heures du Mans situé 9 Place Luigi Chinetti, juste à côté du circuit, et sera ouverte tous les jours du 1er juin au 2 juillet 2023 de 10h à 19h. Pendant la semaine des 24 Heures du Mans, ces horaires seront étendus :

- lundi et mardi : 9h - 20h ;

- mercredi : 9h - 22h ;

- jeudi : 9h - 23h ;

- vendredi : 9h - 15h ;

- samedi : 15h - 3h ;

- dimanche : 9h - 19h.

Les visiteurs pourront notamment parcourir l’exposition organisée en partenariat avec Peter Auto durant les 24 Heures du Mans et Le Mans Classic. Deux départs quotidiens pour des visites guidées assurées par un guide conférencier seront organisés du 1er au 06 juin et du 12 au 30 juin 2023. Les réservations sont à effectuer en ligne sur le site du musée des 24 Heures (https://ticket.lemans-musee24h.com).

Tarifs visite libre :

Adulte : 18 euros

10-18 ans : 16 euros

6-10 ans : 10 euros

Tarifs visite guidée :

Adulte : 23 euros

10-18 ans : 21 euros

6-10 ans : 15 euros

Tags