24H du Mans 2023. Les insolites et coulisses de la course du centenaire

Lors de la course du centenaire des 24 Heures du Mans, nos reporters n'ont pas pu s'empêcher d'immortaliser quelques temps forts de l'événement ou moments insolites. Découvrez la Peugeot 9X8 en Lego à taille réelle, la sculpture XXL de Chris Labrooy mettant en scène un Cayman GT4 RS, l'exposition des voitures de la gendarmerie, les déguisements de certains spectateurs et bien plus encore. Pour vivre la course différement, il vous suffit de faire défiler les photos de notre diaporama.