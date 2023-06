24H du Mans 2023. Peugeot, Alpine, Ferrari... les stands des constructeurs

L'édition du centenaire des 24H du Mans est l'occasion pour plusieurs constructeurs d'exposer des modèles : de course et de série. Peugeot profite de son retour sur le circuit manceau pour mettre à l'honneur son hypercar 9X8 ainsi que ses 2008 et 508 PSE restylés. Chez Ford, les Mustang sont en vedette avec la muscle car de série et son pendant GT3 qui roulera dès 2024. Alpine propose au public de découvrir de nombreux concepts dont la citadine A290_β et la nouvelle hypercar A424_β. Toyota, Ferrari, BMW ou encore Audi sont eux aussi de la partie. L'argus vous propose un tour d'horizon des voitures exposées.