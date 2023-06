24H du Mans 2023. Porsche, le retour du roi Porsche renoue avec la classe la plus rapide des 24 Heures du Mans en 2023. Le constructeur allemand y détient le record du nombre de victoires, et de participations. Il fête ses 75 ans alors que l’épreuve célèbre son centenaire. Son Hypercar hybride 963 sera-t-elle à la hauteur des enjeux ?

Par MaxK

Voir les photos Porsche, détenteur du nombre de victoires aux 24 Heures du Mans, y fait son retour en 2023. DR

Parmi les grands constructeurs qui font leur retour aux 24 Heures du Mans en 2023 dans la nouvelle catégorie reine de l’endurance nommée Hypercar figure Porsche. Le constructeur allemand avait quitté la catégorie LMP1 (précurseur des Hypercars) du championnat WEC au terme de la saison 2017 dont il sortit vainqueur. Au-delà de cette absence de cinq ans, le retour de Porsche est historique à plus d’un titre. La marque détient le record du nombre de participations et de victoires aux 24 Heures du Mans, et son histoire est intimement liée à celle de la plus célèbre des courses d’endurance.

Un double anniversaire pour Porsche et Le Mans

Ferdinand Porsche créa le constructeur à son nom en 1948. L’année 2023 est donc celle du 75ème anniversaire de la marque, qui entend bien le célébrer sur la plus haute marche du podium. Anniversaire toujours, cette année marque le centenaire des 24 Heures du Mans, de quoi assurer à l’écurie victorieuse d’inscrire son nom dans l’histoire encore plus profondément qu’à l’accoutumée. Porsche s’engagea dans l’épreuve mancelle dès 1951 avec une 356 SL pilotée par Auguste Veuillet et Edmond Mouche, et décrocha une victoire de catégorie pour cette première participation.

Media Image Image Première participation et première victoire de classe au Mans pour Porsche en 1951. Porsche

À lire aussi 24H du Mans 2023. La Grande Exposition du Centenaire de la course

Le Mans dans l’ADN de Porsche

Forte de sa première performance, l’écurie d’outre-Rhin fit des 24 Heures du Mans un rendez-vous incontournable chaque année, s’octroyant plusieurs victoires de catégorie et se hissant presque toujours dans le top 5 du classement général au cours des décennies 1950 et 1960 sans toutefois parvenir à l’emporter toutes classes confondues. Puis en 1970, avec une 917 K aujourd’hui légendaire, Porsche s’imposa enfin, devant une autre 917 et une 908 engagées par l’écurie « support » Martini. Une 917 d’usine s’imposa de nouveau en 1971. Puis vint le tour des 936, 935, 956, 962, WSC-95 puis 911 GT1, permettant à Porsche d’engranger de nombreuses victoires jusqu’en 1998 avant de quitter la discipline. Il fallut attendre 2014 pour que Porsche revienne jouer la gagne, avec la 919 Hybrid, et 2015 pour que la firme s’impose de nouveau avec ce même modèle...par une série trois victoires consécutives. A ce jour, Porsche a 19 titres au Mans à son actif, plus que tout autre constructeur, loin devant Audi (13) et Ferrari (9). Passer la barre des 20 en cette année riche en nombres symboliques serait un coup de maître.

An 1970, première victoire au classement général avec la 917. Porsche Porsche a participé 72 fois aux 24 Heures du Mans entre 1951 et 2022. Porsche Certaines Porsche d'endurance sont devenues célèbres pour leurs exploits sportifs... Porsche ...d'autres pour leurs livrées. Porsche Homologation oblige, la 911 GT1 victorieuse en 1998 eut droit à une version routière. Porsche La 919 Hybrid, dernière Porsche victorieuse au Mans en 2015, 2016 et 2017. Porsche Outre ses victoires au classement général, Porsche a remporté de nombreux trophées de catégorie au Mans. Porsche

La Porsche 963 et ses pilotes

L’Hypercar de Porsche pour les 24 Heures du Mans 2023 se nomme 963. Elle animée par un groupe motopropulseur hybride de 680 ch (puissance combinée maximale réglementaire) composé d’un V8 4.6 biturbo central-arrière dérivé du bloc de la 918 Spyder et d’un moteur électrique également installé à l’arrière. En partenariat avec l’écurie américaine Penske, Porsche engage trois 963, dont une porte le numéro 75 en référence à l’anniversaire de la marque, et les pilotes suivants :

963 #75 : Mathieu Jaminet (France), Nick Tandy (R-U), Felipe Nasr (Brésil)

: Mathieu Jaminet (France), Nick Tandy (R-U), Felipe Nasr (Brésil) 963 #5 : Frédéric Makowiecki (France), Michael Christensen (Danemark), Dane Cameron (USA)

: Frédéric Makowiecki (France), Michael Christensen (Danemark), Dane Cameron (USA) 963 #6 : Kévin Estre (France), André Lotterer (Allemagne), Laurens Vanthoor (Belgique)

Media Image Image La 963, hypercar de Porsche pour les 24 Heures du Mans 20203. Porsche

Ces équipages comptent donc un triple vainqueur des 24 Heures du Mans (Lotterer avec Audi) ainsi que le trio qui s’était imposé en catégorie GTE Pro avec Porsche en 2018 (Estre, Vanthoor, Christensen). L’Australien Matt Campbell est pilote de réserve. Outre ces trois voitures d’usine, une quatrième Porsche 963 est engagée par l’écurie Jota aux couleurs de Hertz (#38) avec Antonio Felix Da Costa (Portugal), William Stevens (R-U) et Yifei Ye (Chine) au volant.

Media Image Image La livrée des 963 des 24 Heures du Mans 2023 fait écho à celles des devancières de cette hypercar. Porsche

Une concurrence féroce

L’expérience de Porsche au Mans (73ème participation cette année), les moyens investis et les équipages recrutés placent donc le constructeur allemand parmi les favoris de l’édition 2023. Mais ses rivaux ont aussi les dents longues, comme Toyota qui veut défendre son territoire après cinq victoires consécutives, Peugeot qui revient 30 ans après le triplé de la 905, ou Ferrari de retour dans la classe la plus rapide de l’endurance après 50 ans d’absence pour un 10ème titre.

Media Image Image L'histoire de Porsche est riche de modèles qui se sont illustrés au Mans. Porsche Media Image Image Porsche organise régulièrement des événements pour ses clienrts au Mans. Porsche

En outre, certains se souviennent peut-être que les Porsche 917, 935, 962, 911 GT1 et 919 Hybrid ont eu en commun une ou deux participations au Mans sans victoire avant de s’y imposer. Enfin, les événements surprises bouleversant la course sont fréquents aux 24 Heures ; rien n’est joué avant l’arrivée. La course promet d’être particulièrement disputée cette année. Rendez-vous ce samedi 10 juin 2023 à 16 h 00 pour le départ.

Tags