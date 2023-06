24H du Mans 2023. Retour en chiffres sur la folle édition du centenaire L’édition du centenaire des 24H du Mans a battu son record absolu de fréquentation avec 325 000 spectateurs présents les 10 et 11 juin. Dans la catégorie reine des hypercars, la Ferrari 499P n°51 s'impose. Retour en chiffres sur une course qui a tenu toutes ses promesses !

Par Vincent Foultier

Voir les photos Les organisateurs ont comptabilisé 325 000 spectateurs sur le week-end des 24H du Mans, un record.

A édition remarquable des 24 Heures du Mans, chiffres exceptionnels ! L’Automobile Club de l’Ouest (ACO) a dévoilé le bilan de la fréquentation de la plus ancienne et de la plus prestigieuse course d’endurance du monde. Cette 91e édition de la classique mancelle, qui s'est tenue à guichets fermé, a battu tous les records avec pas moins de 325 000 spectateurs présents sur le tracé de la Sarthe, les 10 et 11 juin. C’est 61 500 visiteurs de plus qu’en 2015, date de l’ancien record. La 92e édition, qui se déroulera les 15 et 16 juin 2024, devrait être tout aussi plebscitée par les spectateurs avec l'arrivée de nouveaux acteurs dans la catégorie reine des Hypercars dont Alpine, BMW et Lamborghini.

À lire aussi Alpine A424. Premières photos de l'hypercar hybride des 24H du Mans 2024

Les chiffres des 24H du Mans 2023 à retenir

Media Image Image Les visiteurs étaient nombreux en bord de piste, mais également dans le village où des activités étaient organisées. L'argus

325 000 visiteurs . Record absolu d'affluence. C'est plus de deux fois le nombre d’habitants de la ville du Mans. Une flambée de la fréquentation qui s'est traduit par plusieurs kilomètres de bouchons sur les routes et des embouteillages montres dans les transports en commun (et les navettes mises en place par les organisateurs) !

. Record absolu d'affluence. C'est plus de deux fois le nombre d’habitants de la ville du Mans. Une flambée de la fréquentation qui s'est traduit par plusieurs kilomètres de bouchons sur les routes et des embouteillages montres dans les transports en commun (et les navettes mises en place par les organisateurs) ! 4 659,40 km. C’est le nombre de kilomètres parcourus par la Ferrari 499P #51 victorieuse.

C’est le nombre de kilomètres parcourus par la Ferrari 499P #51 victorieuse. 342 tours. C’est le nombre le plus faible de boucles réalisées depuis 22 ans. La raison ? De nombreuses neutralisations en piste en raison de crashs ou des conditions météo.

C’est le nombre le plus faible de boucles réalisées depuis 22 ans. La raison ? De nombreuses neutralisations en piste en raison de crashs ou des conditions météo. 12,5 %. C'est la durée pendant laquelle la course a été neutralisée, soit 3 h 01 et 47 secondes sous régime de voiture de sécurité.

C'est la durée pendant laquelle la course a été neutralisée, soit 3 h 01 et 47 secondes sous régime de voiture de sécurité. 1 300. C'est le nombre de journalistes accrédités pour cette édition mémorable.

À lire aussi Les insolites et coulisses des 24H du Mans 2023

Media Image Image La Ferrari N°51 (ci-dessus) a parcouru 342 tours en 24h. Ferrari

10. C’est le nombre de victoires de Ferrari aux 24H du Mans. Le constructeur italien est 3e au classement des marques les plus titrées, derrière Porsche (19 victoires) et Audi (13). Cela faisait 58 ans que le constructeur n'avait pas été titré sur la course, et 50 ans qu'il ne s'était plus engagé dans la catégorie reine de la classique mancelle.

C’est le nombre de victoires de Ferrari aux 24H du Mans. Le constructeur italien est 3e au classement des marques les plus titrées, derrière Porsche (19 victoires) et Audi (13). Cela faisait 58 ans que le constructeur n'avait pas été titré sur la course, et 50 ans qu'il ne s'était plus engagé dans la catégorie reine de la classique mancelle. 194,1 km/h. C'est la vitesse moyenne à laquelle l’équipage vainqueur composé d’Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi à rouler.

C'est la vitesse moyenne à laquelle l’équipage vainqueur composé d’Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi à rouler. 3’26’’984. C’est le meilleur tour en course établi par Antonio Fuocco, au volant de la Ferrari 499P #50, durant la course (306 e tour). Le pilote italien avait aussi signé le jeudi 8 jui, la pole position avec un chrono de 3'22''982.

C’est le meilleur tour en course établi par Antonio Fuocco, au volant de la Ferrari 499P #50, durant la course (306 tour). Le pilote italien avait aussi signé le jeudi 8 jui, la pole position avec un chrono de 3'22''982. 347,8 km/h. C’est la vitesse de pointe enregistrée sur le week-end. Une nouvelle fois, elle est signée par une Ferrari 499P. C’est Miguel Molina au volant de la #50 qui a affolé le radar au 279e tour.

Les vitesses de pointe des autres catégories :

LMP2 : 324,9 km/h par les Oreca 07-Gibson #28 de Jota et #48 d’Idec Sport

LMGTE Am : 309,1 km/h par la Ferrari 488 GTE Evo #83 de Richard Mille AF Corse

Innovative Car : 312,7 km/h par la Chevrolet Camaro ZL1 Nascar #24 de Hendrick Motorsports

62. Le nombre de voitures au départ dont 16 Hypercars de 7 marques différentes. De nombreux constructeurs ont fait leur retour (ou leur arrivée) dans la catégorie reine à l'image de Peugeot, Ferrari, Porsche et Cadillac.

Le nombre de voitures au départ dont 16 Hypercars de 7 marques différentes. De nombreux constructeurs ont fait leur retour (ou leur arrivée) dans la catégorie reine à l'image de Peugeot, Ferrari, Porsche et Cadillac. 35. C’est le nombre de changements de leader en catégorie Hypercar. Une passe d’armes de plusieurs heures, notamment pendant la nuit, entre la Toyota GRO10 Hybrid #8, les Ferrari 499P #50 et #51, la Cadillac V-Series.R #2, la Peugeot 9X8 #94 et les Porsche 963 #5, #75 et #38

C’est le nombre de changements de leader en catégorie Hypercar. Une passe d’armes de plusieurs heures, notamment pendant la nuit, entre la Toyota GRO10 Hybrid #8, les Ferrari 499P #50 et #51, la Cadillac V-Series.R #2, la Peugeot 9X8 #94 et les Porsche 963 #5, #75 et #38 22. C’est le nombre d’abandons enregistrés sur cette édition 2023, soit presque 3 fois plus qu'en 2022 (8 abandons).

C’est le nombre d’abandons enregistrés sur cette édition 2023, soit presque 3 fois plus qu'en 2022 (8 abandons). 3. C'est le nombre de constructeurs différents sur le podium de ces 24H du Mans 2023. On n'avait plus vu ça depuis 2016.

C'est le nombre de constructeurs différents sur le podium de ces 24H du Mans 2023. On n'avait plus vu ça depuis 2016. 11 heures. C'est le temps passé par Matteo Cairoli derrière le volant de sa Porsche 911 #56. Il a assuré 13 relais. C'est lui qui a roulé le plus longtemps.

Media Image Image 1 600 commissaires de course bénévoles s'étaient rendus disponibles tout autour des 13,626 km de circuit pour assurer la sécurité en piste. L'argus

45 900. C'est le nombre de mention j'aime sur le post Twitter de Lebron James. Le tweet du basketteur, qui remercie Le Mans, a été vu par 5,2 millions de personnes.

C'est le nombre de mention j'aime sur le post Twitter de Lebron James. Le tweet du basketteur, qui remercie Le Mans, a été vu par 5,2 millions de personnes. 3 minutes 45 secondes. C'est le relais le plus court effectué en piste par un pilote. Et il s'agit malheureusemet de Lilou Wadoux. La Française a été contrainte à l'abandon après avoir crashé sa Ferrari 488 GTE dans le rail sous une pluie battante.

C'est le relais le plus court effectué en piste par un pilote. Et il s'agit malheureusemet de Lilou Wadoux. La Française a été contrainte à l'abandon après avoir crashé sa Ferrari 488 GTE dans le rail sous une pluie battante. 5 . C'est le nombre de femmes sur la ligne de départ de ces 24H du Mans. Il s'agit de Lilou Wadoux (22 ans) sur la Ferrari 488 GTE, Doriane Pin (19 ans) sur sa LMP2 du Team Prema ainsi que de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey qui forment l'équipe des Iron Dames au volant d'une Porsche 911 RSR.

. C'est le nombre de femmes sur la ligne de départ de ces 24H du Mans. Il s'agit de Lilou Wadoux (22 ans) sur la Ferrari 488 GTE, Doriane Pin (19 ans) sur sa LMP2 du Team Prema ainsi que de Sarah Bovy, Michelle Gatting et Rahel Frey qui forment l'équipe des Iron Dames au volant d'une Porsche 911 RSR. 2 500. C'est le nombre de commissaires et bénévoles qui ont assuré la sécurité sur et en dehors de la piste tout au long du week-end.

À lire aussi Les 24 Heures du Mans en 24 dates : la rétrospective du centenaire

Tags