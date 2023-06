24H du Mans 2023. Retour gagnant de Ferrari, 58 ans après son dernier sacre Au terme d’une course passionnante et très disputée, Ferrari est sortie vainqueur de l'édition du centenaire des 24H du Mans. L’écurie italienne s’impose pour la 10e fois dans la Sarthe, 58 ans après le sacre de la 250 LM. Elle met un terme à la série de 5 victoires de Toyota, 2e en 2023.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La Ferrari n°51 emmenée par Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi remporte l'édition du centenaire des 24H du Mans. Ferrari

La course du siècle a tenu toutes ses promesses ! L’édition du centenaire des 24H du Mans a vu le couronnement de la Ferrari 499P n°51, pilotée par l’impressionnant trio Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi. L’hypercar italienne, partie sur la première ligne (en 2e position), s’est imposée devant la Toyota n°8 (Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa) au bout de 342 tours de piste. C'est le plus faible nombre de tours parcourus depuis 22 ans, en raison de nombreuses neutralisations. Après 50 ans d’absence, Ferrari signe un retour en maitre dans la catégorie reine de l’endurance. C'est sa 10e victoire sur la classique mancelle après ses succès en 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965.

Media Image Image La 499P signe une victoire 58 ans après le dernier succès décroché par la marque avec Masten Gregory et Jochen Rindt sur une 250 LM. Ferrari

Un duel au sommet

Très animée dès le départ en raison des conditions météos changeantes, la course des 24H du Mans 2023 a également été mouvementée pendant la nuit. Peu après minuit, la Toyota n°7, l'une des favorites dans la course à la victoire, a été impliquée dans un carambolage avec une LMP2 et une GTE. L’hypercar pilotée par Kamui Kobayashi a été contrainte à l’abandon. C’est la Peugeot n°94 qui prenait alors les commandes. Mais à 3h12 du matin, la lionne emmenée par Gustavo Menezes, est partie à la faute et a perdu toutes ses chances de monter sur le podium. Tout s'est joué dans la seconde moitié de l’épreuve avec une lutte acharnée entre la Toyota n°8 et la Ferrari n°51. Après un relais impressionnant, Alessandro Pier Guidi, deuxième au petit matin, s’est emparé de la tête de la course avec un dépassement sur Ryo Hirakawa dans la ligne droite des Hunaudières.

Media Image Image Les Ferrari sont partie en première ligne de la course des 24 H du Mans 2023 devant la Toyota GR010 Hybrid n°8 et la Porsche 963 n°75. Ferrari

Intouchable en piste, la Ferrari 499P n°51 s’est pourtant faite une frayeur dans les stands. A un peu plus de 30 mm de l'arrivée, l'hypercar a refusé de redemarrer après son ravitaillement. L'équipe, comme les spectateurs, ont retenu leur souffle quelques secondes. Plus de peur que de mal, l'hypercar est finalement repartie en piste avec toujours de l'avance sur sa première poursuivante. Cinquante huit ans après le succès de la 250 LM, et 50 ans après sa dernière participation, Ferrari inscrit de nouveau nom dans l'histoire de la course mancelle. La deception vient de Porsche qui n'aura pas réussi à faire mieux que 9e.

Media Image Image Ferrari signe sa 10e victoire aux 24H du Mans dans la catégorie reine après ses succès en 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 et 1965. Ferrari

Trois constructeurs différents sur le podium, une première depuis 2016

Le plateau était composé de 16 hypercars engagées par 5 constructeurs et 2 écuries privées. Tous avaient pour ambition de marquer l'histoire de cette édition du centenaire. Et pour la première fois depuis 2016, trois constructeurs différents sont montés sur le podium. On retrouve donc sur la plus haute marche Ferrari qui, selon Antonio Giovinazzi, « ne s’attendait pas à ce que l’auto tienne jusqu’au bout ». Suivi ensuite de Toyota qui « a tout tenté pour jouer la victoire, mais qui était trop lent par rapport aux Ferrari » comme l’a expliqué Sebastian Buemi en conférence de presse. La petite surprise vient de chez Cadillac qui, pour sa première année dans la catégorie reine de l'endurance, grimpe sur la 3e marche du podium. En 2024, trois constructeurs rejoindront la nouvelle catégorie Hypercar : Alpine, BMW et Lamborghini. Nul doute que la 92e édition sera encore plus pimentée. En attendant, avec ce résultat, Ferrari conforte sa 2e place au championnat du Monde d’endurance après 4 épreuves et revient à 19 points de Toyota.

Classement général et par catégorie

Le top 5 (classement général) :

Ferrari 499P #51 Ferrari AF Corse – Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi - 342 tours

Toyota GR010 Hybrid #8 Toyota Gazoo Racing – Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa à 1'21''793

Cadillac V-Series.R #2 Cadillac Racing – Earl Bamber / Alex Lynn / Richard Westbrook à 1 tour

Cadillac V-Series.R #3 Cadillac Racing – Sébastien Bourdais / Renger Van Der Zande / Scott Dixon à 2 tours

Ferrari 499P #50 Ferrari AF Corse – Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen à 5 tours

Les vainqueurs des autres catégories :

LMP2 : Oreca 07-Gibson #34 Inter Europol Competition – Jakub Smiechowski / Albert Costa / Fabio Scherer – 10e (à 14 tours)

LMGTE Am : Chevrolet Corvette C8.R #33 Corvette Racing - Nicky Catsburg / Ben Keating / Nicolas Varrone – 26e (à 29 tours)

Innovative Car : Chevrolet Camaro ZL1 #24 Hendrick Motorsports – Jimmie Johnson / Mike Rockenfeller / Jenson Button – 39e (à 57 tours)

