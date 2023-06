24H du Mans 2023. Une Peugeot 9X8 en Lego à taille réelle construite en 24 h Peugeot et Lego organisent au Mans la construction d’une 9X8 Lego Technic à taille réelle, en 24 heures seulement. Le fabricant a recours à des pièces spéciales et à une équipe de spécialistes pour relever ce défi.

Par MaxK

Une Peugeot 9X8 Lego Technic à taille réelle sera construite pendant les 24 Heures du Mans 2023. Géraldine Gaudy

L’enceinte du circuit des 24 Heures du Mans regorgera d’animations tout au long de ce week-end de course, qui marque les 100 ans de la célèbre épreuve d’endurance. L’une d’elles sera organisée conjointement par Peugeot et Lego, sur le stand du constructeur au lion. Il sera possible d’y observer l’assemblage d’une 9X8 Lego Technic à l’échelle 1, en 24 heures.

Peugeot fait son retour au Mans avec la 9X8. Peugeot

Une course dans la course

Lego a récemment commercialisé sa Peugeot 9X8 à construire à l’échelle 1/10 dans sa gamme Technic au prix de 199,99 €. Alors que les véritables 9X8 prendront la piste face aux Porsche 963, Ferrari 499P et autres Toyota GR010 Hybrid, leur alter ego fait de briques en plastique prendra forme non loin de là. Ce ne sera pas la première fois qu’une voiture Lego sera assemblée à taille réelle, mais le défi de réaliser l’opération en 24 heures sera inédit. Quelques nouveautés ont donc été incorporées au processus de construction. Généralement, il faut cinq mois à une équipe de huit professionnels pour terminer un tel ouvrage. Dans le cas présent, des éléments Lego Technic ont été pré-assemblés pour constituer des pièces détachées de plus grande taille, de manière à réduire le temps nécessaire à la composition du modèle. Une équipe de douze spécialistes de chez Lego sera chargée de les assembler.

La Peugeot 9X8 Lego Technic au 1/10 est disponible dans le commerce. Peugeot

La réplique géante sera-t-elle aussi détaillée que la miniature ? Peugeot

Une construction à suivre de près

Le coup d’envoi de la construction sera donné ce vendredi 9 juin à 19 h 00. La réplique devra donc être achevée samedi à la même heure, alors qu’en piste les voitures se seront élancées trois heures plus tôt. En marge de ce défi à observer, Lego tiendra un stand sur lequel il sera possible de découvrir un diorama du circuit des 24 Heures en briquettes réalisé par l’association Brique Mulsanne, de participer à des ateliers et de tester des jeux, entre autres. L’argus sera présent pour vous faire découvrir les coulisses de ce défi de construction.

Le défi sera aussi de taille csur le circuit pour la Peugeot 9X8. Peugeot

