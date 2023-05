24H du Mans. L’Hypercar d’Alpine pour 2024 présentée le 9 juin Alpine participe aux 24H du Mans 2023. Mais contrairement à Peugeot, Toyota, Porsche ou Ferrari, le constructeur tricolore n’est pas encore engagé dans la catégorie reine des Hypercars. Ce sera pour 2024. Pour faire patienter les fans, le constructeur révélera son prototype le 9 juin prochain.

Voir les photos Alpine lèvera le voile sur son prototypes des 24H du Mans 2024, dès le 9 juin prochain. Alpine

La course des 24 Heures du Mans a une saveur particulière en cette année 2023 : c’est l’édition du centenaire ! Elle marque aussi le retour de grands constructeurs, comme Peugeot, Ferrari ou Porsche, dans la catégorie reine de l’endurance désormais baptisée Hypercar (LMh ou LMDh). Si Alpine a bien prévu d’y faire son retour, ce ne sera pas avant 2024.

La maquette de l’hypercar Alpine à découvrir

En attendant, le constructeur au A Fléché participe à l’épreuve avec deux prototypes engagés en LMP2. Mais édition spéciale de la classique mancelle oblige, Alpine va quand même faire le spectacle. La marque présentera au Mans une maquette de son Hypercar 2024, dans son nouveau Alpine Paddock Center, le 9 juin 2023. L’argus y sera et ne manquera pas de vous la détailler dans les moindres détails. D’après la première image teaser, et selon les informations glanées au fil de nos rencontres avec les responsables de la marque, le bolide devrait être proche esthétiquement du concept Alpenglow révélé au Mondial de l’Automobile de Paris 2022. Toutefois, son aérodynamique devrait utiliser des recettes plus classiques que celle de l'Alpenglow ou de la Peugeot 9X8 en utilisant un véritable aileron, par exemple. Le prototype, doté d'un moteur à combustion interne à hydrogène, sera également présent en terre sarthoise. Il s’exposera du 7 au 12 juin dans le Village Hydrogène, proposé par l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), au sein du circuit. Rappelons qu’en 2025, l’ACO a pour objectif de lancer une catégorie dédiée aux prototypes utilisant cette énergie.

L’Alpine A110 R à découvrir et l’A290_B à retrouver

Media Image Image Une A110 R Le Mans sera révélée au cours de la semaine avant la course. Alpine

Les 24 Heures 2023 sont aussi l’occasion pour Alpine de lancer une nouvelle édition spéciale de l’A110R baptisée sobrement Le Mans. Elle rend à la fois hommage à la course et aux nombreuses participations d'Alpine sur l'épreuve qui se sont soldées par une victoire en 1978 de l’A442 B (Renault-Alpine) pilotée par les regrettés Didier Pironi et Jean-Pierre Jaussaud. Arborera-t-elle les mêmes couleurs (jaune/noir/blanc) que le prototype au V6 Turbo ? L’A110 Tour de Corse 75 ayant déjà utilisé des teintes similaires, le constructeur pourrait avoir revu sa copie. L'image teaser qui accompagne le communiqué dévoile une pièce en carbone sur un fond blanc. La plus radicale des berlinettes sera dévoilée le 7 juin à 13h20, lors d’une parade dynamique sur le Circuit des 24 Heures. La série limitée rejoindra ensuite le village pour s’offrir son premier bain de foule. Et pour ceux qui ont raté l’A290_B lors de son passage à Dieppe, session de rattrapage au Mans ! La citadine sportive 100 % électrique sera exposée du 7 au 12 juin au Village puis à l’Alpine Paddock Center.

