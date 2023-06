24H du Mans. On a testé le simulateur qui a servi à développer les pneus des hypercars Pour créer les pneus de la nouvelle categorie reine des hypercars, Michelin s’est appuyé sur un outil toujours plus puissant : le simulateur. Un matériel de pointe que le manufacturier français nous a laissé essayer dans les locaux de la société AOTech, en région parisienne.

Johann Leblanc Par

Voir les photos L'argus a eu la chance de tester l'un des simulateurs de sport automobile les plus sophistiqués de France : celui de la société AOTech, en région parisienne. AOTech

Prendre le volant d’une hypercar des 24H du Mans ? Voilà une opportunité difficile à refuser. Hormis les pilotes professionnels, rares sont ceux qui ont déjà eu l’occasion de goûter à ces prototypes. Signés Ferrari, Peugeot, Porsche ou encore Toyota, ces bolides de 680 ch représentent la nouvelle catégorie reine de l’Endurance. Mais gare à l'excès d’enthousiasme. Ce n’est pas dans le « monde réel » que Michelin nous a proposé cet essai un peu particulier. Ici, pas de véritable circuit à proximité. C’est dans un parc d’activité comme il en existe des dizaines en région parisienne, dans l’Essonne, que le rendez-vous a été fixé. Dès le hall d’accueil, la présence d’une ancienne monoplace de GP2 de Lewis Hamilton donne toutefois le ton. La société AOTech est bien liée de près au sport automobile. Elle possède en effet l'un des simulateurs les plus sophistiqués de France, sur lequel tous les pilotes débutant aux 24H du Mans doivent rouler « virtuellement » avant de pouvoir fouler la mythique piste de la Sarthe pour de vrai. Un outil qui a également été utilisé par Michelin afin de développer les pneus des nouvelles hypercars.

Un simulateur à plusieurs centaines de milliers d’euros

Media Image Image Derrière le simulateur se trouve la salle de contrôle. Un opérateur se charge de gérer le fonctionnement du matériel, alors qu'un ingénieur récupère les données obtenues lors du roulage pour les analyser. AOTech

On est donc ici loin d’un simple jeu vidéo. D’ailleurs, avant de prendre place dans cette machine qui a coûté plusieurs centaines de milliers d’euros, il y a de quoi être impressionné. Une plate-forme légère est montée sur d’énormes vérins et surmontée d’une structure tubulaire en carbone. Elle peut accueillir différentes cabines pour reproduire des types de véhicules variés. Pour l’occasion, c’est un vrai cockpit de prototype fermé qui nous attend. La première difficulté consiste donc à se contorsionner pour prendre place à bord. Je suis ensuite invité à mettre mon harnais. Il ne joue ici aucun rôle pour la sécurité, mais il est motorisé pour renforcer l’immersion. La pression monte… surtout que je suis le premier des journalistes présents ce jour-là à entrer dans cet « instrument de torture ». Juste avant, c’est le pilote professionnel Filipe Albuquerque, vainqueur du trophée Endurance FIA LMP2 en 2019, qui s’est chargé de nous faire une petite démonstration. Il a enchaîné les tours de Spa avec une totale décontraction… jusqu’à ce que les ingénieurs chargés de contrôler le simulateur lui infligent une température de piste vraiment irréaliste. Les pneumatiques Michelin virtuels sont alors sortis de leur fenêtre de fonctionnement normale, et il a fini par partir à la faute.

Moins beau qu’un jeu vidéo récent

De mon côté, j’espère éviter ce genre de « mauvaise blague » et ne pas sembler trop ridicule en roulant après ce sportif de haut niveau. Les trois vidéoprojecteurs situés au-dessus de moi s’allument pour diffuser l’image du célèbre circuit des Ardennes derrière le pare-brise, sur un écran panoramique de 5 m de diamètre. L’illusion d’être au volant d’une hypercar en Belgique est réelle… à deux détails près. Les décors, les textures ou les effets de lumière sont loin d’égaler ceux des plus beaux jeux vidéo actuels, tels que Gran Turismo 7 ou la saga des Forza. La faute à un moteur graphique qui a le même âge que le simulateur, exploité depuis 2015. La société AOTech nous a toutefois indiqué qu’elle comptait passer sur le moteur Unity, bien plus moderne, dans les prochains mois. L’autre bémol, plus subjectif, provient de l’absence de réalité virtuelle. Une technologie déjà utilisée par de nombreux adeptes du « simracing », dont votre serviteur, mais encore difficilement compatible avec les mouvements engendrés par les vérins. Le risque d’engendrer des nausées serait trop fort… bien qu'il faille déjà s’en méfier dans la configuration actuelle, nous a-t-on prévenus !

Des sensations réalistes et grisantes

C’est donc avec prudence que j’effectue mes premiers tours de roue. Au début, mon cerveau est un peu décontenancé par le décalage entre les faibles mouvements de la plate-forme et le défilement rapide de l’image à l’écran. Mais il va assez vite s’habituer et me permettre d’augmenter le rythme. Il est vrai que les ingénieurs ont été gentils avec nous. Les vérins sont loin de fonctionner à leur puissance maximale, qui permettrait d’infliger jusqu’à 1,7 G. Des forces bien suffisantes pour déstabiliser un non-habitué, même si on reste loin de ce que peuvent endurer les pilotes de Formule 1. Ce jour-là, on n'atteindra même pas 1 G. Les mouvements demeurent donc plutôt doux et me paraissent toujours naturels. Rien de comparable avec d’autres simulateurs sur vérins plus grand public que j’ai pu essayer, qui m’avaient semblé dans l’exagération. AOTech limite notamment les phénomènes de plongée ou de cabrage de la plate-forme lors des freinages et accélérations. Pour simuler cet aspect, la société préfère utiliser les moteurs du harnais pour le desserrer ou le resserrer selon la situation. C’est beaucoup moins désagréable et assez bluffant.

Media Image Image Tout est mis en œuvre pour renforcer l'immersion. Le cockpit est donc digne d'une vraie voiture de course. AOTech Media Image Image En quelques minutes, AOTech peut changer la cabine sur la plate-forme mobile pour accueillir un pilote de monoplace. AOTech

Petit à petit, je trouve mes marques et mes temps s’améliorent. J’accélère de plus en plus tôt, freine de plus en plus tard et n’hésite plus à grimper généreusement sur certains vibreurs. Les ingénieurs installés dans la salle de contrôle juste derrière m’encouragent même à faire encore mieux. « Ici c’est tout à fond », me disent-ils à la radio, ou encore « freine à partir du portique » avant la dernière chicane. Pour davantage d’immersion, la pédale de frein est reliée à un véritable système hydraulique et à un disque, même si elle demeure moins communicative que dans la réalité. Le volant, lui, est de type « direct drive » : un puissant moteur électrique se charge de créer un retour de force sans être perturbé par un système de courroies. Sur ce point, je ne ressens pas de réelle différence avec le Simucube 2 Pro que j’utilise à mon domicile, un matériel déjà très haut de gamme. En revanche, les vérins et le harnais motorisé m’ont davantage manqué une fois revenu sur mon « simulateur de salon ». J’aurais d’ailleurs bien aimé que l’expérience dure un peu plus que les trois maigres tours qui m’ont été alloués.

Un outil de travail pour les pilotes

Media Image Image L'installation d'AOTech a de quoi faire rêver n'importe quel « simracer », mais elle demande beaucoup de place et un budget inaccessible pour le commun des mortels. C'est un outil de travail avant tout. AOTech Media Image Image Outre-Atlantique, Filipe Albuquerque pilote une hypercar LMDh pour Acura, la marque de luxe de Honda. Mais aux 24 Heures du Mans 2023, il roulera dans la catégorie inférieure, la LMP2, avec l'équipe United Autosports. Acura

Au final, malgré une amélioration de plusieurs secondes à chaque passage sur la ligne de départ, il m'aura manqué encore plus de 6 secondes pour faire jeu égal avec Filipe Albuquerque. Un gouffre ! Pour le pilote portugais, le simulateur est beaucoup moins ludique que pour les journalistes invités. C'est avant tout un outil de travail sur lequel il passe d’ailleurs de plus en plus de temps. Les séances d’essai réelles, très onéreuses, sont en effet aujourd’hui limitées au minimum par la réglementation. Filipe Albuquerque explique :

Ce qui rend le sport automobile si charismatique et spécial est la peur. Vous ne ressentez pas cette adrénaline dans le simulateur. Je préfère la vraie vie. [....] Le simulateur est surtout très bon pour créer une routine. On peut savoir sur quel rapport passer les virages, avoir une idée des distances de freinage et tester divers appuis aérodynamiques ou réglages de suspension.

Le virtuel a aussi l’avantage de se montrer à la fois moins polluant et plus économique que le réel… même si les coûts restent très élevés dans l’absolu. Les logiciels en constante évolution et les ingénieurs nécessaires pour faire fonctionner de manière crédible une installation comme celle d’AOTech reviennent encore beaucoup plus cher que le matériel. En contrepartie, il est possible de passer de Spa à Laguna Seca, aux États-Unis, puis à Suzuka, au Japon, en quelques secondes. Ou encore de rouler toute l’année sur le grand circuit du Mans, alors qu’il emprunte des portions de route qui sont ouvertes à la circulation la plupart du temps. Le tout avec un tracé et une surface reproduits aussi fidèlement que possible grâce à un scannage par laser effectué au préalable sur place. Quelques éléments, comme l’évolution de l’adhérence de la piste au fil du passage des voitures, manquent cependant encore à l’appel.

Des pneus de course développés sans rouler !

Media Image Image Michelin dispose de modèles de pneus numériques très poussés qui l'aident à développer des produits aussi bien pour la route que pour la course. Michelin

Les pilotes ne sont pas les seuls à employer cet outil de plus en plus sophistiqué. Michelin s’en est aussi servi pour développer les pneus des nouvelles hypercars, une catégorie dont il est le fournisseur exclusif. Des gommes qu’il a fallu créer alors que ces prototypes n’existaient pas encore et à une période où la planète a été frappée par la pandémie de Covid-19, qui restreignait les déplacements. Matthieu Bonardel, directeur de la compétition chez Michelin, raconte :

On n’avait plus la possibilité de tester. En 2020, on était ici. On a alors utilisé notre connaissance des pneus et notre capacité à les modéliser pour tout développer de manière virtuelle.

Pour réussir ce challenge inédit, le manufacturier a heureusement pu compter sur une longue expérience des modèles numériques. Il se targue d’être capable de simuler mieux que quiconque le comportement des pneumatiques, un mélange de matériaux beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Il a ainsi été possible de tester de nombreuses solutions techniques sans parcourir le moindre kilomètre dans la réalité. Et le résultat a été convaincant quand les premiers vrais essais sur piste ont été effectués au volant d’une Toyota GR010. Après cette réussite, Michelin compte aller encore plus loin. L’entreprise vient d’acheter le spécialiste des logiciels de simulation Canopy Simulations. « Ce sont les meilleurs pour essayer de prédire la trajectoire idéale », assure Matthieu Bonardel. Cette acquisition doit permettre de créer un « pilote virtuel ». Cette intelligence artificielle servira ensuite à accomplir certaines tâches peu passionnantes, comme des longs relais, de manière beaucoup plus rapide et efficace que ne le ferait un véritable humain. Un moyen de réduire encore les temps de développement des futurs pneus, aussi bien pour la compétition que pour la série. Il restera cependant toujours une place pour le véritable pilote, seul à même de donner son ressenti. D’après Matthieu Bonardel, il deviendra simplement « le chef cuisinier plutôt que celui qui sélectionne les ingrédients ».

Media Image Image Après un développement sur simulateur, Toyota a été la première équipe à tester les nouveaux pneus Michelin sur son hypercar, la GR010. TOYOTA GAZOO Racing Media Image Image Le manufacturier français est le seul fournisseur de la catégorie-reine de l'Endurance. Il équipe donc aussi cette Peugeot 9X8, entre autres. Michelin

Tags