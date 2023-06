24H du Mans. Une authentique Alpine A210 et son Estafette à vendre Une Alpine A210 ayant participé à trois reprises aux 24H du Mans entre 1967 et 1969 est à vendre aux enchères le 9 juin 2023, en marge de la célèbre course d'endurance qui fête son centenaire cette année. Focus sur cette voiture unique cédée avec son Estafette de transport.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Une Alpine A210 ayant concouru à trois reprises aux 24H du Mans entre 1967 et 1969 est à vendre le 9 juin 2023. Focus sur cette part d'histoire de la marque au A fléché qui s'apprête à subir l'épreuve du marteau. RM Sotheby's

Alpine est étroitement associé aux 24H du Mans. Pour le centenaire de la compétition, la marque au A fléché s'alignera en effet pour la 11e fois consécutive au départ, portant son nombre de participations à 21. Un prototype A210, véritable part de l'histoire d'Alpine au Mans, est à vendre aux enchères la veille du départ de l'épreuve, le 9 juin prochain. L'occasion de revenir sur cette voiture de course au palmarès de premier ordre.

Un prototype au glorieux palmarès

L'A210 a pris la suite des premières Alpine ayant couru aux 24H du Mans entre 1963 et 1965 : les célèbres M63, M64 et M 65. L'A210 était équipée d'un quatre-cylindres Renault Gordini double arbres en position centrale de différentes cylindrées. Ces autos ont brillé dans cette épreuve reine d'endurance avec des victoires de catégorie lors de chacune de leurs participations. Ce petit prototype a en effet couru dans les catégories Proto 1,15 l, 1,3 l, 1,6 l et même 2l de 1966 à 1969. L'exemplaire qui se retrouve à vendre au plus offrant est une A210 année-modèle 1963 dotée du châssis 1725 et s'est distinguée dès sa première participation à la course mancelle en 1967 avec Henri Grandsire et José Rosinski à son volant.

Media Image Image En 1967, ce prototype a été victorieux dans sa catégorie (Proto 1,3 l) et a terminé 9e au classement général des 24 H du Mans. RM Sotheby's Media Image Image Lors de sa seconde participation à la course d'endurance mancelle en 1968, elle s'est illustrée dans la catégorie 1,15 l et a pris la 14e place au général. Cerise sur le gâteau : le prix de l'indice de performance. RM Sotheby's

Dotée d'un moteur de 1 296 cm3, elle s'est imposée dans la catégorie Proto 1,3 l et a pris la 9e place au général. L'année suivante, elle pointera à la 14e place au général et remportera, cette fois, la catégorie Proto 1,1 l entre les mains de Jean-Claude Andruet et Jean-Pierre Nicolas, équipée d'un bloc de 1005 cm3, ce qui lui vaudra de décrocher le prix de l'indice de performance. Pour sa dernière participation aux 24H du Mans en 1969, c'est un moteur de 1 470 cm3, le plus puissant des blocs double arbres Gordini qui lui a été greffé, afin de concourir dans la catégorie Proto 1,6 l avec Alain Le Guellec et Bernard Tramont aux commandes. La défaillance d'un joint de culasse entraînera malheureusement son abandon au bout de deux heures de course.

Media Image Image Avec un tel palmarès, cette voiture fait office de véritable pièce de musée. Elle représente un partie de l'histoire de la marque fondée par Jean Rédélé et a marqué la saga des 24H du Mans. RM Sotheby's

Une configuration d'origine qui vaut de l'or

Après ses participations aux 24H du Mans mais également aux 12H de Reims, aux 9H de Kyalami et aux 500 Km du Nürburgring, cette berlinette de course a pris une retraite bien méritée. L'annonce indique au conditionnel qu'elle aurait été rachetée par Christian Martin, un employé de longue date chez Renault, avant de rejoindre peu de temps après la collection de Gérard Gombert dit « La Gombe », mécanicien et pilote de moto. Ce dernier l'a utilisée sur circuit et l'a stockée dans un hangar, à l'abri des éléments. Après plus de 40 ans d'immobilisation, cette Alpine A210 a été vendue aux enchères en 2016 dans sa configuration d'origine, à la suite du décès de Gérard Gombert. Son nouvel acquéreur a fait effectuer une remise en état respectueuse de ses spécificités historiques. Sa mécanique est ainsi restée en place et son intégrité préservée. Le bloc Renault Gordini 1470 cm3 a cependant fait l'objet d'une restauration complète pour un coût de plus de 42 000 € comme en atteste une facture fournie dans le cadre de la vente.

Après avoir terminé sa carrière, cette Alpine A210 a été rachetée par un employé de Renault, avant de devenir la propriété de Gérard Gombert dit « La Gombe », mécanicien et pilote de moto. RM Sotheby's Elle est aujourd'hui dans sa livrée originale du Mans de 1968 avec son numéro 55. RM Sotheby's Son moteur est celui qui l'équipait lors de sa dernière participation en 1969 : un bloc Renault-Gordini de 1470 cm3. Sa restauration a coûté 42 000 €. RM Sotheby's La plaque présente sur le véhicule atteste de son authenticité. Il s'agit du châssis 1725. RM Sotheby's L'intérieur est dans un très beau jus. RM Sotheby's Plus de soixante ans nous séparent de la dernière participation de cette AA210 aux 24H du Mans. RM Sotheby's

Cette A210 est l'une des 8 exemplaires encore de ce monde sur les 9 produits au total. Elle est aujourd'hui dans un très bon état de conservation et se distingue par la patine de sa livrée Le Mans 1968 avec son numéro 55. Cette pièce historique est vendue avec une importante documentation historique, un moteur 1,3 l de rechange, un jeu de jantes de rechange et l'inséparable Renault Estafette qui servait à Gérard Gombert pour la transporter. A noter que cette dernière n'est pas immatriculée pour la route et nécessite d'être restaurée. Adjugée 872 800 € (hors frais) en 2016, l'A210 #1725 est aujourd'hui estimée entre 1 200 000 et 1 500 000 € par la maison RM Sotheby's chargée de la vendre aux côtés d'une vingtaine d'autres authentiques bolides ayant participé au Mans entre 1932 et 2010. Parviendra-t-elle à trouver preneur à hauteur de cette estimation ? Pour le savoir, rendez-vous lors de cette vente aux enchères exceptionnelle le 9 juin prochain à 15h au circuit de la Sarthe.

Media Image Image Le Renault Estafette qui servait au transport de l'Alpine A290 fait partie du lot de la vente. RM Sotheby's Media Image Image Le Renault Estafette que Gérard Gombert dit « La Gombe » utilisait pour transporter l'A210 nécessite une restauration complète. RM Sotheby's Media Image Image Cette Estafette n'a plus de papiers. Le futur propriétaire devra entamer des démarches pour la faire réimmatriculer. RM Sotheby's

