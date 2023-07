40 ans de la Peugeot 205 : 750 voitures réunies à Sochaux ! C’est au musée de L’Aventure Peugeot, à Sochaux, que les collectionneurs passionnés de 205 avaient rendez-vous durant le week-end du 8 et 9 juillet 2023. De la plus modeste à la plus sportive, de la plus neuve à la plus kilométrée, la populaire française s'y présentait dans tous ses états.

L'événement célébrant les 40 ans de la 205 se déroulait à Sochaux, au musée de L'Aventure Peugeot. CP - L'argus

Les organisateurs du quarantenaire de la Peugeot 205 sont heureux de leur réussite. Andréa, Gilles, Mich et Charles, membres du Club 205, qui compte 140 membres, ont travaillé d’arrache-pied durant un an pour mener à bien ce projet, en collaboration avec L'Aventure Peugeot-Citroën-DS, le musée de L'Aventure Peugeot et la région Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif était simple : réunir dans l’enceinte du musée un nombre record de la plus célèbre populaire française des années 1980. Avec 750 voitures rassemblées durant tout le week-end, le parking du musée n’a pas suffi : il a fallu en prévoir un second à quelques centaines de mètres du site historique de la marque Peugeot, à deux pas des usines.

Media Image Image Le graal pour les amateurs de préparation sur base 205 : la Gutmann Turbo 8 soupapes. CP - L'argus Media Image Image Cet exemplaire unique de break 205 étudié par Benoît Cointreau Design en Belgique a été exposé par le club néerlandais. Son nom, Nepala, rappelle celui des Renault Nevada. CP - L'argus

Les participants sont venus de l’Europe entière. Un fort contingent a cheminé depuis les Pays-Bas, le premier pays étranger représenté avec 60 voitures. Mais de nombreux Belges et Allemands avaient aussi fait le déplacement. Plus étonnant, on notait la présence d'exemplaires issus de pays nettement plus lointains, où la 205 n’a pourtant pas été commercialisée à son lancement : Pologne, Hongrie et même Biélorussie, un petit exploit étant donné les difficultés géopolitiques du moment. Un passionné avait même fait le voyage depuis le Japon – sans sa voiture – pour participer à l’événement !

La 205 dans tous ses états

Durant les trois jours, de nombreuses animations étaient proposées : baptêmes en 205 T16, rallyes touristiques grâce à trois roadbooks préparés en amont par les organisateurs, mais aussi un concours d’élégance le dimanche après-midi. Le musée de L’Aventure était ouvert à la visite et présentait naturellement une belle exposition consacrée à la petite populaire. Il diffusait même un film retraçant l’histoire du modèle. Des exposants étaient également au rendez-vous : le 205 Africa Raid, spécialiste de rallyes africains qui a beaucoup aidé les organisateurs, avait dépêché de nombreux modèles préparés, dont un impressionnant cabriolet surélevé équipé d’essieux de 4 x 4 et d’un système de gonflage/dégonflage des pneus à la demande. Les clubs français et néerlandais avaient aussi monté leur stand, tout comme L'Aventure Peugeot-Citroën-DS. Un jeu concours permettant de gagner une 205 GTI était même organisé.

Les baptêmes en 205 T16 constituaient évidemment l'une des principales attractions de l'événement. CP - L'argus Une étonnante Peugeot 205 Cabriolet surélevée était présentée par Africa Raid. Africa Raid Il est rare de pouvoir admirer trois 205 T16 « Série 200 » d'un coup. CP - L'argus De nombreuses concurrentes du 205 Africa Raid avaient fait le déplacement, dont certaines très sérieusement préparées. CP - L'argus On trouvait de tout à l'anniversaire de la 205, y compris cet exemplaire qui s'imaginait jouer dans Jurassic Park. CP - L'argus Tout comme Gutmann, le préparateur belge Dimma était reconnu par Peugeot, ce qui lui permettait d'homologuer ses kits. L'un d'eux équipait ici une 205 Cabriolet. CP - L'argus

L’événement était l’occasion de constater que les collectionneurs de 205 ne s’intéressent pas seulement aux GTI ou aux Rallye. Toutes les versions ou presque étaient représentées, depuis la modeste Junior jusqu’à la rarissime Gutmann Turbo 8 soupapes, une préparation homologuée particulièrement recherchée des amateurs. Un modèle qui suscitait de nombreux attroupements. Selon les organisateurs, l’intérêt pour la 205 star des années 1980 ne faiblit pas, bien au contraire. « Les premières phase 1 sont désormais très recherchées, quelle que soit la version. Les prix restent abordables pour les petits modèles : il faut compter 3 500 € pour une GR de base, mais ces autos ne restent pas longtemps à la vente », explique Charles. Quant à la GTI, elle continue sa marche vers les sommets. « Les prix augmentent dans toute l’Europe, si bien qu’il est moins intéressant d’en importer. La demande reste incroyable, les beaux exemplaires se vendent dès qu’ils sont proposés à la vente », renchérit Mich. Le « Sacré Numéro» n’a pas fini de susciter des vocations : on se réjouit déjà des festivités du cinquantenaire !

