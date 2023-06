Mercedes Classe E (2023). Après la berline, découverte du break Mercedes dévoile la septième génération de son grand break routier, dérivé de la berline Classe E. Doté des dernières technologies de la marque, il offre aussi l'un des meilleurs volumes de chargement du marché. Nos premières impressions sur ce rival des Audi A6 Avant et BMW Série 5 Touring.

Voir les photos Mercedes présente sa nouvelle Classe E Break, la septième génération depuis la W123 de 1977. Mercedes-Benz Group AG

À l'instar de Volvo ou de Peugeot, Mercedes fait partie des spécialistes historiques des breaks. Une tradition remontant à la mythique W123, qui n'adoptait pas encore l'appellation Classe E et qui fut déclinée dans cette carrosserie en 1977. Le nouveau modèle qui nous est dévoilé ce 20 juin 2023 est le septième de sa lignée (le sixième en tant que Classe E). Il sera produit dans l'usine de Sindelfingen, en Allemagne, aux côtés de la berline.

Media Image Image Ce nouveau break apparaît plus dynamique et se rapproche un peu du style d'un CLA Shooting Brake. Mercedes-Benz Group AG

Un style typé shooting brake

En termes de design, les changements par rapport à la berline sont à chercher sur la partie arrière, l'avant demeurant strictement identique. Le style se veut plus dynamique que celui de l'ancien break Classe E, et il s'inspire des autres modèles façon shooting brake produits par la marque (CLA et deuxième génération de CLS). Si la chute du pavillon ne semble pas beaucoup plus prononcée que sur l'ancien modèle, la découpe des vitres – plus inclinée et arrondie – contribue à offrir une silhouette plus tonique.

Malgré le hayon, les feux arrière reprennent pratiquement le même dessin que sur la berline et se voient toujours reliés par un bandeau. On retrouve d'ailleurs la signature lumineuse caractéristique, formant de chaque côté deux grosses étoiles. Côté dimensions, si cette nouvelle Classe E Break ne change presque pas en longueur (+ 4 mm, soit 4,95 m), elle gagne 3 cm en largeur pour atteindre 1,88 m. Elle progresse aussi légèrement sur le plan aérodynamique avec un Cx de 0,26, contre 0,27 pour le modèle précédent. Parmi les spécificités de ce break, on remarque la présence d'un toit vitré panoramique en deux parties (sans doute en option) alors que celui de la berline est en une seule partie.

Le plus logeable des breaks premium

Lorsqu'on opte pour une Classe E Break, le volume de chargement fait naturellement partie des principales motivations d'achat. Pourtant, si la taille des véhicules a tendance à augmenter avec le temps, il n'en est malheureusement pas de même pour les volumes intérieurs. Avec 615 l annoncés, la capacité du coffre de cette nouvelle Classe E Break est en baisse de 35 l par rapport à celle de l'ancien modèle (640 l), qui lui-même se montrait moins logeable que son prédécesseur (695 l sur la génération W213). Sur ce nouveau modèle, la baisse de contenance est due en grande partie à l'adoption d'un système mild hybrid sur les versions essence et diesel, la petite batterie venant se loger sous le plancher.

Media Image Image La capacité du coffre de ce nouveau break est de 615 l. C'est un peu moins que chez son prédécesseur. Mercedes-Benz Group AG Media Image Image Le volume grimpe à 1 830 l en rabattant la banquette arrière. Une valeur plus qu'honorable. Mercedes-Benz Group AG

L'allemande se rattrape lorsque l'on rabat la banquette arrière, la capacité totale affichant alors 1 830 l, soit un petit gain de 10 l par rapport à son aînée. Sur le segment des breaks routiers premium, elle demeure la plus généreuse sur ce point, l'Audi A6 Avant étant moins spacieuse (de 565 l à 1 680 l). Même constat pour la BMW Série 5 Touring (de 570 l à 1 700 l), qui sera remplacée au printemps 2024. En revanche, si l'on craque pour une Classe E Break en version hybride rechargeable, comme le modèle qui nous a été présenté, ces chiffres se voient nettement diminués, le volume disponible allant de 460 à 1 675 l. On remarque alors que le plancher est légèrement surélevé par rapport au seuil de chargement. Dans tous les cas, l'auto se montre pratique à charger grâce à son seuil bas et à sa large ouverture.

Media Image Image Sur le segment des grands breaks premium, ce nouveau modèle s'annonce comme le plus logeable. Mercedes-Benz Group AG

Confortable et techno

Identique à celui de la nouvelle berline Classe E, l'empattement de 2,96 m offre un bel espace aux genoux pour les passagers arrière. Ces derniers bénéficient en outre d'un peu de place supplémentaire au niveau des coudes grâce à la largeur en hausse. La banquette apparaît particulièrement confortable. En revanche, comme trop souvent sur les véhicules actuels, il ne faudra pas compter sur la place centrale pour de longs trajets, celle-ci étant trop ferme et bombée. Pas de réelle surprise pour le reste de l'aménagement intérieur. On y retrouve la présentation de la berline, avec notamment l'écran géant Superscreen disponible en option. Ce dernier recouvre la quasi-totalité de la planche de bord, un peu comme dans la grande EQS électrique, à l'exception du tableau d'instrumentation qui forme un écran séparé. En série, la partie passager se recouvre d'un placage de bois, tandis que l'écran central horizontal se détache plus du reste de la planche de bord.

On retrouve la même planche de bord que dans la berline, avec ici l'écran Superscreen disponible en option. Mercedes-Benz Group AG De série, l'écran central apparaît plus traditionnel, alors que côté passager la planche de bord est recouverte d'un placage de bois. Mercedes-Benz Group AG L'espace offert aux places arrière se montre généreux et l'assise est très confortable, sauf pour la place centrale. Mercedes-Benz Group AG Le toit vitré panoramique est ici en deux parties, alors qu'il est d'un seul tenant et plus court sur la berline. Mercedes-Benz Group AG

Les innovations technologiques liées à la dernière génération du système MBUX sont bien présentes. Citons, par exemple, les « routines » mémorisées selon les habitudes du conducteur (gérées par une intelligence artificielle) et les nouvelles applications comme TikTok, Angry Birds ou Zoom. Cette dernière permet d'ailleurs de faire des visio-conférences (à l'arrêt bien sûr) grâce à une caméra à selfie placée sur la planche de bord. À noter qu'il est possible de verrouiller l'écran passager afin que les contenus multimédia ne distraient pas le conducteur. Côté châssis, la nouvelle Classe E Break dispose de certaines spécificités au niveau de ses trains roulants. L'essieu arrière est muni d'une suspension pneumatique qui permet d'avoir la même assiette et de préserver le confort quel que soit le chargement. La suspension pneumatique intégrale Airmatic reste disponible en option.

Des moteurs électrifiés pour la nouvelle Classe E Break

Les commandes de cette nouvelle génération de Classe E Break ouvriront en août, tandis que les livraisons débuteront en septembre 2023. Mercedes confirme trois motorisations au lancement. On retrouvera une version essence E 200 de 204 ch et un diesel E 220d de 197 ch. Ces blocs seront basés sur un quatre-cylindres 2.0 doté d'une micro-hybridation 48 V, dont la puissance électrique est passée de 15 à 17 kW (23 ch) grâce à l'adoption d'une nouvelle batterie. Une variante hybride rechargeable essence E 300e de 312 ch est également disponible. Mercedes annonce une autonomie électrique supérieure à 100 km grâce à la batterie de 25,4 kWh de capacité.

Media Image Image Dès le lancement, la Classe E Break sera disponible avec une motorisation hybride rechargeable essence de 312 ch. Mercedes-Benz Group AG

Par la suite, la gamme s'enrichira d'autres versions hybrides rechargeables, essence comme diesel. Des motorisations thermiques à six cylindres plus puissantes sont aussi programmées. Reste à savoir si Mercedes continuera de combler les clients les plus sportifs en dotant son break de surpuissantes versions AMG, comme ce fut le cas sur les dernières générations.

