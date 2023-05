A290, A310, A390… quels seront les noms des futures Alpine ? Avec le lancement fin 2024 de sa citadine A290, Alpine introduira une nouvelle nomenclature. Le nombre « 90 » définira la future gamme Lifestyle et le « 10 » restera pour les sportives pur jus. L’argus décrypte cette stratégie pour les futurs modèles électriques.

Grégory Pelletier Par

Voir les photos Alpine lancera une nouvelle nomenclature dès 2024 pour désigner ses futurs modèles. Voici à quoi elle devrait ressembler. L'argus

A partir de fin 2024, Alpine lancera son Dream Garage qui sera composé de six modèles (2 sportives et 4 GT) d’ici à 2028. Mais quels seront leurs patronymes ? A cette question, le constructeur répond par une nomenclature inédite qui sera inaugurée par l’A290. « Le choix d’A290 répond à la stratégie globale de naming de la marque Alpine, avec des noms qui débutent par la lettre « A », suivie de trois chiffres. Le chiffre 2 correspond au segment B et le nombre 90 à la future gamme Lifestyle » selon la communication de la marque. Une numérotation qui n’est pas sans rappeler celle d'Audi (A3, A4...) avant qu'elle ne change prochainement.

Quatre modèles Lifestyle

Après quelques éclaircissements des responsables d’Alpine, la gamme Lifestyle définit des modèles sportifs mais « pratiques », « pour l’usage de tous les jours »… bref dans un esprit davantage GT. En suivant la logique du constructeur, la segmentation européenne des véhicules et le plan produit, voici les noms des futurs modèles dont les deux derniers se destinent aux marchés américain et chinois :

2 (segment B – urbain) : A290 pour la citadine sportive en 2024

3 (segment C – compact) : A390 pour le crossover GT compact en 2025

4 (segment D – familiale) : A490 pour le crossover GT familial en 2027

5 (segment E – routière) : A590 pour le crossover GT haut de gamme en 2028

Media Image Image A partir de 2027, le constructeur étoffera sa gamme avec deux nouveaux crossover sur les segments D et E qui prendraient les appellations A490 et A590. Alpine

Quid de la remplaçante de l’A110 ?

Le chiffre 10 caractérisera les véhicules typés Sport comme l’A110 qui poursuivra sa carrière jusqu’en 2027 puis sa remplaçante. Dans le cas où cette dernière conserve un gabarit proche (4,18 m de long), elle devrait logiquement s’appeler A210 selon la nouvelle nomenclature puisque le 1 correspond au segment des micro-citadines (moins de 4 m). Ce serait alors un clin d’œil au modèle de compétition engagé aux 24H du Mans en 1966. Mais, puisque le cahier des charges de la future sportive ne sera validé qu’en fin d’année, tout pronostic serait hasardeux. En effet, la nouvelle plate-forme Lotus pour les sportives 2 places se décline en deux empattements selon la taille de la batterie logée en position centrale arrière : 2,47 m (5 cm de plus que celui de l’actuelle A110) ou 2,65 m. Par conséquent, en fonction de son gabarit, elle pourrait s’approprier le patronyme d’A310 dont son aînée est le dernier modèle né sous l’ère de Jean Rédélé en 1971.