Abarth 500e (2023). Prix, gamme et équipements de la citadine électrique sportive En attendant l’arrivée de l’Alpine A290, Abarth rejoint Mini et Honda dans le petit club des citadines électriques musclées. Après son onéreuse édition de lancement Scorpionissima, la 500e dévoile ses finitions classiques. Son prix démarre désormais à 36 900 € en berline et 42 300 € en cabriolet.

Voir les photos Après la série spéciale de lancement Scorpionissima, l'Abarth 500e dévoile sa gamme classique, composée de trois finitions. Abarth

Depuis quelques années, le lancement d’une nouveauté s’accompagne presque toujours d’une série spéciale. Destinées aux plus pressés, ces versions permettent d’être livré plus tôt que les autres et de profiter d’une dotation en général très riche. Mais il faut souvent accepter de payer le prix fort pour cela. Pour l’Abarth 500e Scorpionissima, équivalent des « First Edition » d’autres marques, la facture atteignait ainsi 43 000 € en berline 3 portes et 46 000 € en cabriolet, hors bonus écologique ! Désormais intégralement réservée, cette série limitée à 1 949 exemplaires cède sa place aux finitions classiques. Le tarif en profite pour descendre de plusieurs étages. Sans tenir compte du bonus, qui varie de 5 000 à 7 000 € selon les revenus, l’Abarth 500e démarre à présent à 36 900 € en version fermée, ou à 42 300 € avec le toit en toile. Une copieuse différence qui s’explique en partie par une gamme moins large sur la carrosserie découvrable.

Une finition de base déjà intéressante

Media Image Image Deux versions hautes Turismo, dont un cabriolet, précèdent ici une variante d’entrée de gamme, seulement disponible en berline. Abarth

L’Abarth 500e berline est en effet la seule à être proposée en finition de base, qui ne dispose pas d’une appellation spécifique. Sans être pléthorique, sa dotation de série comprend déjà un écran central tactile 10,25", une instrumentation numérique 7" ou encore des jantes alliage 17". Sans parler de toute la panoplie qui différencie cette bombinette électrique d’une « simple » Fiat 500 électrique, comme les boucliers plus agressifs, les jupes latérales, le diffuseur arrière ou les différents scorpions apposés sur la carrosserie. L’habitacle profite, lui, d’une sellerie sport en tissu et technoprène avec appuie-tête intégrés ou d’un volant trois branches avec un rappel de point milieu bleu.

Media Image Image La finition de base, ici en photo, et le deuxième niveau Pack se contentent de jantes alliage 17". Media Image Image Dès l'entrée de gamme, l'écran tactile 10" et l'instrumentation numérique 7" font partie de la dotation de série.

Le moteur électrique de 156 ch est également déjà là, tout comme le système sonore qui reproduit le bruit d’une guitare rock à chaque démarrage ! Un moyen de compenser la disparition des échappements si volubiles, qui étaient jusqu’ici chers au petit constructeur italien. Quant au tarif de 36 900 €, il est bien inférieur à celui de la Honda e, qui commence à 42 100 € avec 154 ch, mais assez proche de celui de la Mini Cooper SE, qui propose ses 184 ch à partir de 37 400 €. Rappelons toutefois que la citadine britannique est aujourd'hui en fin de carrière : sa remplaçante sera vraisemblablement plus chère.

Des versions Pack et Turismo bien mieux dotées

Media Image Image Déjà plus chère à dotation identique, la carrosserie découvrable n'est en outre accessible que sur les deux niveaux de finition supérieurs. Abarth Media Image Image Comme sa cousine Fiat 500, l'Abarth 500 Cabriolet fait partie des rares modèles du marché à concilier le silence de l'électrique avec la conduite à ciel ouvert. Abarth

Sur l'Abarth 500e, le deuxième niveau, Pack, offre de nombreux raffinements supplémentaires. Tout en donnant accès à la version Cabriolet pour les amateurs de conduite à ciel ouvert, une offre aujourd'hui sans concurrence... à l'exception de la très onéreuse Mini Cooper SE Cabrio, facturée plus de 60 000 €. En plus des équipements de la variante de base, cette finition intermédiaire reçoit :

chargeur smartphone à induction

ouverture sans clé côté conducteur

rétroviseur intérieur photochromatique

rétroviseurs extérieurs chauffants

vitres avant électriques impulsionnelles

caméra de recul

capteurs de stationnement à 360 degrés

détecteur d’angles morts

commutation feux de route/croisement

Enfin, la gamme est coiffée par une variante Turismo, appellation déjà vue sur la précédente Abarth 500 à moteur thermique. Cette version ajoute encore de nombreux suppléments

Jantes alliage 18"

Sellerie en Alcantara

Volant cuir et Alcantara

Media Image Image Doté d'un repère bleu de point milieu sur toute la gamme, le volant est en cuir et Alcantara sur la version Turismo. Abarth

Cette fois, la dotation se rapproche ainsi de celle de la Scorpionissima. Mais le système audio Premium JBL à 7 haut-parleurs fait ici partie d’un pack Sound optionnel, tout comme le générateur de son capable d’imiter le « célèbre rugissement Abarth » . La facture finale pourrait ainsi dépasser celle de la série spéciale de lancement. Il faudra simplement patienter encore quelques jours pour être fixés : tous les tarifs seront révélés juste avant les essais prévus le 17 mai.

Prix de l'Abarth 500e (mai 2023)

Prix en euros Base Pack Turismo Berline 3 portes 36 900 Non communiqué Non communiqué Cabriolet 500C - 42 300 Non communiqué

