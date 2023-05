AC Cobra GT Roadster (2023). La nouvelle génération du mythe en détail AC lance une toute nouvelle génération de Cobra. Plus grande que le modèle légendaire qui l’a précédée, la nouvelle venue en reprend le look mais incorpore des équipements modernes. Elle reste fidèle au V8 Ford, avec une puissance pouvant atteindre 663 ch. Premières livraisons prévues en 2024.

Par MaxK

Voir les photos AC présente en bonne et due forme la nouvelle Cobra GT Roadster. AC Cars

C’est peu dire que l’histoire d’AC Cars fut mouvementée, particulièrement depuis les années 1980, entre les divers déménagements, cessations d’activité et rachats de la marque. Néanmoins, bon an, mal an, le constructeur fondé en 1901 a survécu et est aujourd’hui le plus ancien du Royaume-Uni encore en activité. Ces dernières années, AC a régulièrement lancé, ou tenté de lancer, de nouvelles versions de sa célèbre Cobra, officiellement rééditée en parallèle aux États-Unis par Shelby et Superformance. Appartenant à l’homme d’affaires sud-africain Alan Lubinsky depuis 1996 et dirigé par le Suisse David Conza depuis 2022, AC annonce aujourd’hui une nouvelle renaissance avec la présentation officielle de la Cobra GT Roadster. Récemment promise avec des illustrations, cette découvrable 100 % nouvelle entend perpétuer le mythe Cobra, né de l’adjonction d’un gros V8 Ford sous le capot de la petite AC Ace par Carroll Shelby en 1962.

Media Image Image Voilà plus de soixante ans que perdure le mythe de l'AC Cobra. AC Cars

Quand le cobra s’étend

À première vue, la Cobra GT Roadster ressemble à un restomod tant elle reprend fidèlement l’apparence de son illustre aînée. Que nenni : cette voiture de nouvelle génération a été conçue à partir d’une feuille blanche selon les standards d’aujourd’hui. Son empattement est plus long de 28,4 cm que celui d’une Cobra Mk.VI. Mais, les porte-à-faux ayant été raccourcis, particulièrement à l'avant, elle n’affiche « que » 11 cm de plus en longueur. Ele s’étend donc sur 4,23 m, dont 2,57 m d’empattement, pour 1,98 m de large et 1,29 m de haut. L’habitacle peut désormais accueillir confortablement deux personnes de plus de 1,80 m dans ses sièges baquets en carbone selon le constructeur. Les voies ont été élargies pour une meilleure tenue de route. Le châssis en treillis tubulaire est fait d’aluminium et habillé d’une carrosserie en matériau composite à base de fibre de carbone. La biplace pèse 1 400 kg à vide en ordre de marche (CE).

Media Image Image La nouvelle venue reprend le look de sa devancière. AC Cars

Néo-rétro pour le meilleur ?

La présentation intérieure de la Cobra GT Roadster mêle le moderne et le rétro. Les compteurs analogiques et interrupteurs basculants sont complétés par un affichage tête haute et un écran central tactile de 10,25 pouces, qui lie la console centrale à la planche de bord. Plusieurs modes de conduite sont proposés. Sellerie cuir, feux à LED et système audio de 250 W font partie de la dotation de série, de même que des équipements obligatoires à une homologation européenne comme un ABS et un contrôle de stabilité.

L'analogique côtoie le (discret) numérique à bord. AC Cars L'affichage tête haute s'intègre harmonieusement à l'instrumentation. AC Cars AC a soigné les détails de sa nouvelle Cobra. Le constructeur a même pensé aux aspects pratiques. AC Cars Les sièges baquets sont en fibre de carbone. AC Cars

Un V8 surpuissant sous le capot

Non contente de reprendre l’allure de sa devancière, la Cobra GT est mue, comme elle, par un « bon vieux » V8 Ford atmosphérique. Point d'électrification ici donc, c’est le bloc 5.0 « Coyote » des Mustang récentes que l’on retrouve sous le capot. Le modèle de base affiche une puissance de 460 ch et un couple de 570 Nm. De quoi se propulser à 100 km/h en 4,5 s vers une vitesse maximale de 250 km/h. Une variante à compresseur est également disponible, forte de 663 ch et 780 Nm. Seules 3,4 s suffisent alors pour passer de 0 à 100 km/h, tandis que la vitesse de pointe atteint 278 km/h. AC offre le choix entre une boîte manuelle à six rapports et une transmission automatique à dix vitesses pour entraîner les roues arrière. En outre, deux types de différentiel à glissement limité sont proposés. En fonction du moteur retenu, le roadster repose sur des jantes de 19 ou 21 pouces abritant des freins de dimensions différentes.

Media Image Image Un V8 Ford 5.0 se trouve sous le capot.

Homologuée pour la route et proposée avec un volant à gauche ou à droite, l’AC Cobra Roadster doit être fabriquée en Angleterre à raison de 250 exemplaires par an. La première année de production est déjà réservée selon la marque. Le prix de départ du modèle a été fixé à 285 000 £ HT au Royaume-Uni, soit environ 328 000 €. Les premières livraisons sont annoncées pour le courant de l'année 2024.

