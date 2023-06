Alcool au volant. Tour d'Europe et du monde des taux d'alcoolémie autorisés Conduire à l'étranger, c'est être soumis à la législation du pays dans lequel on circule. Les règles peuvent différer de celles qui s'appliquent en France, notamment en ce qui concerne l'alcoolémie au volant. Lumière sur les taux à respecter en Europe et dans le reste du monde.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Panorama des taux d'alcoolémie à respecter en Europe, mais aussi à travers le monde. Adobe stock

Les vacances ou les déplacements professionnels peuvent être l'occasion de prendre le volant dans un pays étranger. Il est dès lors primordial de connaître la réglementation applicable pour éviter les ennuis sur la route. Les États prévoient des règles parfois très différentes concernant en particulier le taux d'alcoolémie toléré pour les conducteurs. L'argus vous embarque pour un tour du monde des taux d'alcoolémie à ne pas dépasser.

En Europe : une harmonisation imparfaite

En Europe, le taux d'alcoolémie maximum autorisé pour la conduite varie entre 0 et 0,80 g/litre de sang. Parmi les 27 pays membres de l'UE, 18 interdisent de conduire avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,50 g/l de sang (environ 2 verres*). C'est notamment le cas en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Allemagne, au Danemark, en Irlande, en Grèce, en Lituanie mais aussi en France.

Media Image Image Des pays comme le Brésil, la Hongrie et le Qatar pratiquent la tolérance zéro et interdisent purement et simplement de prendre le volant après avoir consommé de l'alcool. Adobe stock

Dans l'Hexagone, entre 0,50 (0,20 pour les jeunes conducteurs) et 0,80 g/l de sang, il s'agit d'une contravention de 4e classe sanctionnée d'un retrait automatique de 6 points et passible d'une amende jusqu'à 750 €, ainsi que d'une suspension du permis de conduire d'une durée de 3 ans maximum. A partir de 0,80 g/l (> à 3 verres*), l'infraction se transforme en délit passible de 2 ans d'emprisonnement : en plus du retrait de 6 points et de la suspension du permis durant 3 ans maximum, l'amende encourue passe à 4 500 €, tandis que s'ajoute également la possibilité pour le tribunal d'annuler le permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus.

17 pays membres de l'Union ont également choisi d'imposer un taux d'alcoolémie moins élevé pour les jeunes conducteurs avec des règles cependant différentes en fonction des Etats. Ce type de règlementation particulière se retrouve ainsi en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal pour ne citer qu'eux. A noter que la Suisse qui n'est pas membre de l'UE a elle aussi fait ce choix avec un taux réduit à 0,10 g/l de sang.

Taux d'alcool maximum autorisé en Europe

Pays Tous conducteurs (g/l) Conducteurs novices et/ou jeunes conducteurs (g/l) Allemagne 0,5 0 Autriche 0,5 0,1 Belgique 0,5 0,2 Bulgarie 0,5 0,5 Chypre 0,5 0,2 Croatie 0,5 0 Danemark 0,5 0,5 Espagne 0,5 0,3 Estonie 0,2 0,2 Finlande 0,5 0,5 France 0,5 0,2 Grèce 0,5 0,2 Hongrie 0 0 Irlande 0,5 0,2 Italie 0,5 0 Lettonie 0,5 0,2 Lituanie 0,4 0,2 Luxembourg 0,5 0,2 Malte 0,8 0,8 Pays-bas 0,5 0,2 Pologne 0,2 0,2 Portugal 0,5 0,2 République Tchèque 0 0 Roumanie 0 0 Slovaquie 0 0 Slovénie 0,5 0 Suède 0,2 0,2

De leur côté, la Pologne, l'Estonie, et la Suède interdisent la conduite avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,20 g/l de sang. Le Luxembourg, la République Tchèque, la Hongrie, la Slovaquie et la Roumanie pratiquent la tolérance zéro et prévoient des sanctions à la moindre goutte d'alcool absorbée par les conducteurs. L'Angleterre qui ne fait plus partie de l'Union européenne tolère quant à elle un taux de 0,80 /l de sang, comme c'est également le cas à Malte.

Media Image Image 0,20 g/l : c'est le taux d'alcool maximum toléré en Pologne, en Estonie et en Suède. C'est quatre fois moins qu'en Angleterre et à Malte. Adobe stock

Des taux très différents à travers le monde

Sorti d'Europe, les règles relatives au permis de conduire en général et aux taux d'alcoolémie tolérés en particulier, sont très différentes suivant les pays. En Russie, le taux d'alcool à ne pas dépasser est de 0,35 g/l de sang. Un taux proche de la Turquie, du Monténégro, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie ont fixé la limite légale à 0,3 g/l de sang. Le taux maximum de 0,8 g d'alcool/l de sang s'applique aux Etats-Unis, comme dans bon nombre de pays d'Afrique dont le Niger, le Tchad, le Cameroun, la République Centrafrique, le Congo, l'Ethiopie ou encore le Kenya.

Media Image Image Le taux d'alcoolémie à respecter est très variable en dehors des frontières de l'Europe : 0,10 g/l en Albanie, 0,30g/l en Algérie et au Maroc, 0,80 aux États-Unis… et aucun taux au Libéria et au Bénin. Adobe stock

En Albanie, le Code de la route interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang de plus de 0,10 g/l. C'est deux fois moins qu'au Maroc et en Algérie où il est possible de circuler avec un taux allant jusqu'à 0,20g/l de sang. Le Brésil, la Hongrie, l'Indonésie, la Libye, le Paraguay, le Qatar, le Sénégal ou encore l'Uruguay font partie des pays qui appliquent une tolérance zéro pour la conduite sous l'emprise de l'alcool. Enfin, sachez que le Libéria et le Bénin sont les deux seuls pays au monde à ne prévoir absolument aucune limitation en termes d'alcoolémie pour conduire.

*1 verre = 25 cl de bière à 5°, 12,5 cl de vin de 10° à 12°, 3 cl d’alcool distillé à 40° (whisky, anisette, gin) contiennent environ 10 g d’alcool pur. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

