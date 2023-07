Alfa Romeo. Ce qui se cache derrière la surprise du 30 août Alfa Romeo nous donne rendez-vous le 30 août pour découvrir une surprise. Pas de SUV urbain à l’horizon, c’est bel et bien un modèle en série limitée que nous découvrirons à l’aube du Grand Prix F1 de Monza. Qu’est ce qui a inspiré ce modèle ? Jean-Philippe Imparato nous raconte les coulisses.

Depuis plusieurs mois, Alfa Romeo nous annonce l’arrivée imminente d’une surprise. « Ce ne sera pas une voiture de série, mais une édition extrêmement limitée » nous confiait en février dernier, Jean-Philippe Imparato. Cinq mois plus tard, à l’occasion du passage au Mans Classic du directeur de la marque, la rédaction de L’argus est revenue à la charge pour connaître l’état d'avancement du projet.

Rendez-vous le 30 août

Une semaine avant le Grand Prix F1 de Monza, le 30 août, le constructeur présentera en Italie - à Milan - « un projet ». Alejandro Mesonero-Romanos, le directeur du design, nous a confié que c’était « une voiture à laquelle on ne s’attend pas ». De son côté Jean-Philippe Imparato a précisé : « ça ressemble à un projet où on voulait se faire plaisir, on voulait se marrer ». Pour autant, le dirigeant n'a pas livré plus de caractéristiques.

Il poursuit en nous racontant que le projet est né « un beau soir de juin 2022 », lors d’une visite au musée Alfa Romeo à Arese. Lui et son équipe s’arrêtent devant la 8C Competizione en se disant qu’il serait « cool d’être capable de développer un véhicule digne d’être au niveau la 8C ». Pour mémoire, il s’agit d’une sportive au V8 de 450 ch vendue à une poignée d’exemplaires (500 coupés, 500 spider) entre 2007 et 2010. « On ne sait pas ce qu’on sera dans 3/4 ans » sourit le dirigeant qui veut marquer son passage et celle de son équipe dans l’histoire de la marque. « Et à partir de là, tout le monde te prend pour un fou » s’amuse Jean-Philippe Imparato, qui a donc mis un point d'honneur à aller jusqu'au bout de son idée.

Une sportive inspirée par la 33 Stradale ?

De son côté, le patron du style, nous a assuré que le modèle était dans « l’esprit de la 8C » dans le sens où « c’est une voiture très puissante, très sportive, dit-il. Vous allez être surpris ». Lors de sa venue au Mans Classic, Alejandro a sollicité quelques clients pour savoir quelle nouvelle voiture, reprenant l'ADN d’une ancienne Alfa Romeo, ils aimeraient découvrir. Plusieurs noms ont été cités dont la Tipo 33 Stradale, considérée comme l’une des voitures les plus désirables de l’histoire. Selon plusieurs sources, cette dernière serait LA source d'inspiration.

Media Image Image Le projet pourrait très fortement s'inspirer du style de la Tipo 33 Stradale des années 1960-1970. Alfa Romeo

Le futur modèle pourrait reprendre le V6 2,9L biturbo de la Giulia Quadrifoglio avec quelques chevaux supplémentaires pour dépasser la barre des 520 ch. D’après Jean-Philippe Imparato il s’agira d’un modèle aussi à l’aise sur piste qu’au quotidien. Au gré des teasers, dont la valse a déjà commencé, le modèle devrait peu à peu se dessiner.

