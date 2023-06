Alfa Romeo. Devinez le nom du petit SUV, cousin du Peugeot 2008 Alfa Romeo révèle que son petit SUV à venir porte le nom de code « Kid », et il invite les internautes à partager leurs suppositions quant à son nom définitif. La piste de l’appellation Junior semble se dégager pour ce modèle qui sera lancé en 2024 en versions micro-hybride et 100 % électrique.

Par MaxK

Devinerez-vous le nom du futur petit SUV d'Alfa Romeo ?

Alfa Romeo passe la seconde en ce qui concerne la communication relative à son prochain modèle. Comme L’argus vous l’annonce depuis longtemps déjà – et comme Jean-Philippe Imparato, patron de la marque, nous l’a indirectement indiqué –, le constructeur confirme qu’il s’agira d’un petit SUV. La firme italienne officialise également sa période de présentation : ce sera pour le premier semestre 2024. Afin de faire monter la pression, Alfa Romeo invite les internautes à deviner le nom du véhicule.

Media Image Image Le SUV urbain pourrait ressembler à cela. L'argus

Le petit SUV Alfa Romeo surnommé « Kid »

Alfa Romeo rappelle par voie de communiqué que l’auto ne se nommera pas Brennero, contrairement à ce qu’évoquaient d’insistantes rumeurs. Il révèle par la même occasion son nom de code interne : Kid, soit « enfant » ou plus précisément « gamin » en anglais. Cette appellation fait écho au nom de développement du proche cousin technique du futur SUV Alfa Romeo, à savoir le Jeep Avenger, qui était surnommé Junior.

Le suffixe de l'Alfa Romeo Giulia GT Junior va-t-il connaître une seconde jeunesse ? Alfa Romeo Une série spéciale des Giulia et Stelvio reprit le nom Junior en 2021. Alfa Romeo

Or, justement, Junior est un nom bien connu des Alfistes, puisqu’il était le suffixe de versions coupé des Giulia des années 1960 et 1970. Il semble donc tout trouvé pour désigner ce futur modèle, qui se positionnera en entrée de gamme et sur lequel Alfa Romeo mise pour élargir sa clientèle avec des acheteurs plus jeunes. Le nom Junior fut déjà repris pour une série spéciale des actuelles Giulia et Stelvio en 2021. Jean-Philippe Imparato nous avait confié en février dernier que l’appellation du modèle ferait référence au passé de la marque et qu’elle serait officiellement annoncée en septembre 2023. D’ici là, les amateurs peuvent soumettre leurs suppositions sur les réseaux sociaux.

Le premier modèle électrique d’Alfa Romeo

Les initiales SUV signifient traditionnellement « Sport Utility Vehicle ». Alfa Romeo, lui, qualifie son modèle à venir de « Sport Urban Vehicle » et promet qu’il se positionnera « au plus haut niveau du segment premium ». Le directeur général de la firme nous avait déclaré pour sa part : « Je pense que vous ne le verrez pas comme un SUV. » La garde au sol de ce franchisseur de trottoirs devrait donc rester très raisonnable. Techniquement proche des Peugeot 2008, Opel Mokka et consorts, le supposé Alfa Romeo Junior reposera comme eux sur la plate-forme CMP du groupe Stellantis. Il sera proposé avec une motorisation essence micro-hybride et en version 100 % électrique, une première chez Alfa Romeo. Selon nos informations, le véhicule sera produit à Tychy, en Pologne.

Media Image Image L'appellation Junior semble se préciser pour le prochain SUV d'Alfa Romeo. Alfa Romeo

