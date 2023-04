Alfa Romeo Giulia QV et Stelvio QV. Une série limitée pour les 100 ans du Quadrifoglio Les Alfa Romeo Giulia et Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario célèbrent le centenaire du label sportif de la marque. Au programme : V6 de 520 ch, mode « Race » et échappement Akrapovič. Seulement 200 exemplaires seront proposés pour une livraison à la fin de l'été.

Voir les photos Les Giulia et Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario posent à côté de l'Alfa Romeo RL « Corsa », premier modèle à avoir porté le trèfle. SP/Alfa Romeo

Le célèbre Quadrifoglio fête son centenaire. C’est en effet en 1923 (le 15 avril pour être précis) que le label sportif d’Alfa Romeo a fait ses débuts à l’occasion de la 14e édition de la Targa Florio, une course en Sicile très réputée à l’époque. L’Alfa RL « Corsa » a été le premier modèle de la marque à arborer le fameux Quadrifoglio. Cent ans plus tard, le trèfle à quatre feuilles est toujours là ! Il fait même l’objet d’une série limitée « anniversaire » sur les Giulia et Stelvio Quadrifoglio.

Media Image Image Trois teintes de carrosserie sont proposées : vert (en photo), noir et rouge. SP/Alfa Romeo Media Image Image La bande-son est assurée par un échappement développé par Akrapovic. SP/Alfa Romeo

Baptisée « Quadrifoglio 100° Anniversario », cette édition spéciale s’annonce déjà comme un futur collector, puisque seuls 200 exemplaires dans le monde seront vendus (100 Giulia et 100 Stelvio). Des véhicules qui reçoivent les dernières évolutions apparues sur la gamme restylée en début d’année : phares matriciels full LED, nouvelle signature lumineuse à l’avant comme à l’arrière, combiné d’instrumentation entièrement numérique à écran de 12,3 pouces. En plus des modes d'affichage classiques (Evolved, Heritage et Relax), cette série limitée propose un mode spécifique « Race » plaçant le compte-tours au centre de l’écran.

La planche de bord dispose d'un insert spécifique. SP/Alfa Romeo Le logo Quadrifoglio est visible sur le volant. SP/Alfa Romeo Les compteurs numériques disposent d'un affichage spécifique « Race ». SP/Alfa Romeo Les sièges sport sont recouverts d’une sellerie en cuir et en Alcantara. SP/Alfa Romeo

À bord, on retrouve de nombreux éléments spécifiques à cette livrée anniversaire : chiffre 100 brodé sur la planche de bord, volant avec inserts en Alcantara et logo Quadrifoglio, surpiqûres couleur or sur les sièges et la planche de bord. Les sièges sport sont recouverts d’une sellerie en cuir et en Alcantara.

520 ch sous le capot

À l’extérieur, les Giulia et Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sont reconnaissables à leur logo spécifique sur les ailes avant. La calandre et les coques de rétroviseur sont en carbone brut. Les jantes noires (19 pouces sur la Giulia, 21 pouces sur le Stelvio) abritent des étriers de frein couleur or. Trois teintes de carrosserie sont proposées : vert (en photo), noir et rouge.

Media Image Image Les Giulia et Stelvio Quadrifoglio 100° Anniversario sont reconnaissables à leur logo spécifique sur les ailes avant. SP/Alfa Romeo

Sous le capot, le V6 2.9 est toujours de la partie. Sur cette série limitée, il délivre 520 ch, soit 10 ch de plus que sur la version normale, mais 20 ch de moins que sur les anciennes séries spéciales GTA et GTAm. Un différentiel mécanique à glissement limité est monté en série afin d’améliorer le comportement, l’agilité dans les virages et la motricité. Enfin, la bande-son est assurée par un échappement développé par Akrapovič. Pour l’heure, Alfa Romeo n’a pas encore communiqué le prix de cette série limitée, dont les premières livraisons en France débuteront à la fin de l'été. Enfin, sachez que les Giulia et Stelvio Quadrifoglio classiques reviendront prochainement dans la gamme du constructeur dans une version restylée.

Media Image Image Les deux modèles reçoivent la nouvelle signature lumineuse, apparue lors du restylage en début d'année 2023. SP/Alfa Romeo

