Alfa Romeo Junior (2024). Quel look pour le petit SUV électrifié ? Le futur petit SUV d’Alfa Romeo se précise au fil des annonces officielles et autres « teasers » cachés. Découvrez en avant-première à quoi il devrait ressembler. Ce modèle, qui pourrait se nommer Junior, sera le premier véhicule électrique de la marque. Une version micro-hybride 48 V est aussi prévue.

Par MaxK

Voir les photos Illustration du futur petit SUV d'Alfa Romeo. DR

Alfa Romeo peaufine actuellement le petit SUV qui viendra se positionner à l’entrée de sa gamme en 2024. Ce modèle inédit destiné au segment B (environ 4,30 m de long) poursuivra l’offensive entamée avec le lancement du Tonale. Sur la base de celui-ci, mais aussi d’une illustration discrètement publiée par le constructeur, on peut se faire une idée de plus en plus précise de ce à quoi il ressemblera.

À lire aussi Alfa Romeo. Le calendrier des futurs modèles jusqu'en 2030

Un style qui se précise

Le crossover à venir reprendra du Tonale une signature lumineuse sinusoïdale à trois foyers aux quatre coins. Les blocs optiques avant s’annoncent fins ; entre eux se trouvera la calandre triangulaire chère à Alfa Romeo. Le capot avant devrait présenter quelques nervures tendues lui apportant de la sportivité, une fonction que pourrait également assurer un discret épaulement au niveau des ailes arrière.

Media Image Image Le style du Tonale infusera dans la nouvelle gamme Alfa Romeo. Alfa Romeo

Un petit SUV nommé Junior ?

Jean-Philippe Imparato, patron d’Alfa Romeo, a récemment annoncé à la presse italienne que le véhicule ne se nommerait pas Brennero, contrairement à ce qu’annonçaient certaines rumeurs. En février dernier, le Français a confié à L’argus que le nom du modèle ferait écho au passé. Certains envisagent le retour de l’appellation Mito, d’autant plus que l’auto « répondra aux attentes des gens qui possèdent une Mito ou une Giulietta », nous a confié le responsable. Mais la désignation Junior, elle aussi historique, a également des chances d’être retenue. C’est d’ailleurs le nom de code que portait le Jeep Avenger pendant son développement, et ce dernier prêtera sa partie technique à son « cousin » italien.

Media Image Image Cette illustration "teaser" fut glissée... Jean-Philippe Imparato - Twitter Media Image Image ...dans une photo de Jean-Philippe Imparato. Jean-Philippe Imparato - Twitter

Le premier modèle électrique d’Alfa Romeo

Le supposé Alfa Romeo Junior reposera sur la plate-forme CMP du groupe Stellantis, comme le Peugeot 2008 entre autres. Et comme lui, il sera proposé en une version 100 % électrique. Celle-ci devrait reprendre le moteur Emotors de 156 ch et la batterie CATL de 54 kWh qui font actuellement leurs débuts chez Stellantis, pour une autonomie WLTP d’environ 400 km. Le crossover transalpin sera également proposé avec un moteur essence micro-hybride ; il devrait s’agir du nouveau trois-cylindres 1.2 PureTech de 136 ch à électrification légère 48 V. Le petit SUV Alfa Romeo devrait être présenté fin 2023 en vue d’une commercialisation au printemps 2024. Il sera produit à Tychy, en Pologne.

Media Image Image Le Jeep Avenger, surnommé Junior pendant son développement, est un cousin technique du SUV Alfa Romeo à venir. Jeep

Illustration : motor.es

Tags