Alfa Romeo. Les futurs modèles électriques s'inspireront du passé

Géraldine Gaudy Par

A quoi ressembleront les futures Alfa Romeo ? Eléments de réponse avec le patron de la marque et du design.

Alfa Romeo était présent sur la 11e édition du Mans Classic. Le constructeur italien, quadruple vainqueur des 24 Heures du Mans entre 1931 et 1934, y a exposé quelques modèles emblématiques (6C 3000M, 33 Stradale prototipo…) et en a profité pour fêter les 100 ans de sa division Quadrifoglio, sa griffe dédiée aux modèles les plus sportifs. Des célébrations auxquelles ont notamment participé Jean-Philippe Imparato, le patron de la marque, et Alejandro Mesonero-Romanos, le nouveau directeur du style. Le designer espagnol, qui a fait ses classes dans les groupes Volkswagen et Renault, avant de rejoindre Stellantis en juin 2021, avait des étoiles plein les yeux. La rédaction de L’argus a pu échanger avec eux sur les projets de la marque. Des futurs modèles qui s’inspireront des gloires du passé !

Le design de quatre voitures figé

Depuis qu’il est en poste en Italie, Alejandro Mesonero-Romanos est retombé en enfance. « Quand on te propose de dessiner pour Alfa Romeo, tu ne peux pas refuser. Je dessine des Alfa Romeo (et des Ferrari) depuis que j’ai 12 ans », nous dit-il. Les marques italiennes ont un je-ne-sais-quoi qui lui plaisent beaucoup. Elles sont très élégantes, très simples. D’après lui, « ce sont des produits avec une grande humanité », tout comme ceux qui les ont dessinés : Fioraventi, Giugiaro, Spada, Gandini… Devenir le patron du style de cette marque mythique est donc une « grande responsabilité » pour le designer espagnol.

Media Image Image Alejandro Mesonero-Romanos est le nouveau patron du style Alfa Romeo depuis juin 2021. Géraldine Gaudy - L'argus

« Le challenge n’était pas facile, car il y avait tout à faire et notamment une équipe à reconstruire » raconte notre interlocuteur, rappelant que peu d’investissements avaient été consacrés à ce département ces dernières années (ndlr, sous l’ère Marchionne). Mais en deux ans, avec sa « petite » équipe de 25 designers (soit six fois moins que lorsqu’il travaillait chez Seat-Cupra), il est parvenu à valider le design de quatre véhicules. Une équipe réduite dont il salue l’agilité. « Les décisions, on les prend très rapidement avec Jean-Philippe Imparato au café le matin. On se voit tous les jours. Et c’est génial, explique-t-il. Il y a une vision. Nous commençons à consolider la gamme, et nous voulons le faire avec des voitures au caractère fort. »

Le retour de l’arrière tronqué, Coda Tronca

Le premier modèle de l’ère Mesonero-Romanos sera visible dès le 30 août. Le designer nous promet qu’il s’agit d’une « voiture à laquelle on ne s’attend pas » et dont la silhouette sera très sportive. Elle sera rouge et dans la lignée de la célèbre 8C Competizione. « On voulait se faire plaisir avec un projet digne du niveau de la 8C », complète Jean-Philippe Imparato. Mais Alejandro sait qu’il doit aussi faire des voitures pour « tout le monde » et assure que le deuxième projet est « plus adorable, relativement musclé avec beaucoup de caractère ».

Media Image Image Une sportive produite à très faible quantité sera présentée le 30 août. Alfa Romeo Media Image Image La coda tronca est aussi esthétique qu'aérodynamique explique Alejandro Mesonero. Alfa Romeo

S’il n’est pas à l’origine du SUV urbain qui sera commercialisé en juin 2024, l’homme a largement contribué à revoir le dessin initial, qui ne convenait pas à Jean-Philippe Imparato. « On a mis des éléments de l’histoire d’Alfa Romeo » précise-t-il, comme la Coda Tronca, la poupe très caractéristique des Alfa des années 1970.

Il n’y a pas meilleur en aérodynamique qu’une Coda Tronca, affirme le directeur du design. C’est à la fois esthétique et fonctionnel.

Le SUV, qui reposera sur la plate-forme STLA small (celle des Peugeot 2008, DS3, Jeep Avenger...), marquera l’entrée d’Alfa Romeo dans l’ère du 100 % électrique, bien qu’il soit aussi proposé avec une version mild hybrid (48V). Quant à son nom ? « C’est au public de voter » plaide Jean-Philippe Imparato, qui veut toutefois essayer de sortir du Guide Michelin des montagnes et des lacs italiens. « On ne veut surtout pas perdre le lien avec les origines », précise le dirigeant.

Un crossover en 2027, une berline en 2028

À partir de 2025, Alfa Romeo lancera une voiture par an et par région. Pour chacun des modèles, une version sportive Quadrifoglio sera proposée. « Les finitions Veloce et Quadrifoglio représentent désormais plus de 70 % du mix », souligne Jean-Philippe Imparato. La gamme sera complétée en 2025 et 2026 par deux modèles du segment D 100 % électriques, remplaçants des Giulia et Stelvio. Le dessin des deux véhicules est acté. Quant à savoir lequel des deux sera lancé en premier, le responsable fait planer le doute. D’après Alejandro, le style du SUV mêlera à la fois élégance, simplicité et caractère. « On a repris les ingrédients typiques Alfa Romeo, qu’on a remis à la sauce moderne » explique-t-il. Cela se résume selon lui en trois mots : sportivita, italianita (synonyme d'élégance et d’art de vivre à l’italienne) et rosso, qui « n’est pas une couleur mais un état d’esprit » d'après lui.

Media Image Image Jean-Philippe Imparato dirige la marque Alfa Romeo à l'international depuis janvier 2021. Géraldine Gaudy - L'argus

Les Alfa Romeo utiliseront la nouvelle plate-forme électrique/électronique et software STLA Brain dès juin 2025. De quoi offrir jusqu’à 700 km d’autonomie (WLTP) et la possibilité de recharger en 18 minutes. Des versions à deux et quatre roues motrices seront proposées pour des niveaux de puissance compris entre 350 kW (environ 260 ch) et 700 kW (environ 515 ch), indique le patron de la marque. Un crossover du segment E doit ensuite être lancé en 2027 avec pour objectif de conquérir les États-Unis et la Chine. Et ensuite ? Jean-Philippe Imparato nous a confié qu’une berline électrique descendante de l’Alfetta était dans les cartons pour 2028. Mais pour 2029 la feuille de route n'est pas encore finalisé, affirme-t-il. Sera-ce un crossover, un SUV ou une berline ?

Le diktat de l'électrification sur le style

Media Image Image Le futur SUV urbain d'Alfa Romeo va reprendre la célèbre poupe tronquée (coda tronca). Alfa Romeo

Alejandro Mesonero-Romanos estime que le design des véhicules devient « de plus en plus compliqué » pour plusieurs raisons. À commencer par le volet législatif, qui oblige les constructeurs à répondre à des crash tests de plus en plus drastiques ou à intégrer des dispositifs d’aide à la conduite toujours plus élaborés. Pour le directeur du style, ces normes – qui impliquent de respecter beaucoup contraintes – ont autant d’impact sur le design que l’électrification.

Avec l’électrique, la morphologie des voitures a énormément changé, témoigne Alejandro.

Désormais, les voitures zéro émission sont toutes conçues de la même façon avec une batterie positionnée au centre de la plate-forme. Pour avoir un véhicule avec une grosse autonomie, il faut donc un empattement très long, explique-t-il. « Aujourd’hui, sur le segment D, il y a des empattements de plus de 3 mètres. Ce qui est énorme », juge-t-il. Pour maintenir l’équilibre de ces voitures grandissantes, « les porte-à-faux sont donc très courts, et on chausse de plus grandes roues pour mieux supporter le poids ». Il faut aussi des freins plus gros face à ces monstres de puissance. L'aérodynamique devient encore plus fondamentale. « On ne parle plus de consommations mais d’autonomie, ce qui est très anxiogène », confie Alejandro. Pour lui « l’autonomie dicte le design ». Et, paradoxalement, nos voitures n’ont jamais été aussi hautes et grosses. « Notre mission, dit-il, c’est de résoudre des problèmes fonctionnels avec des critères esthétiques. C’est comme en F1, les ingénieurs trouvent toujours les moyens de faire des voitures plus rapides, malgré des contraintes réglementaires toujours plus strictes. »

La calandre scudetto va perdurer

Media Image Image Alfa Romeo rendait hommage à ses anciens modèles au Mans Classic 2023 avec cette 6C 3000 CM Coupé Super Sport Speciale de 1960. Robin Schmidt

Soyez rassurés ! Les Alfa Romeo ne perdront pourtant pas leur identité. Les designers vont conserver l’iconique calandre scudetto présente au centre des véhicules depuis les années 1930. Mais contrairement au passé, où elle jouait le rôle d’entrée d’air, elle sera désormais pleine et servira à protéger les systèmes d’aide à la conduite. « Cet emblème avec le biscione et la croix de Saint-Georges, nous allons l’embellir. Et nous avons trouvé une bonne manière de lier l’utile au design », révèle Alejandro Mesonero-Romanos. Le regard du Tonale avec ces optiques à trois foyers va également devenir une marque de fabrique des futures Alfa Romeo.

Media Image Image Au Mans Classic, le SUV Alfa Romeo Tonale était présent. Sa signature lumineuse plait beaucoup à Alejandro Mesonero. Robin Schmidt

« En revanche, nous avons fait quelque chose de plus moderne, de plus festif », détaille le directeur du style. La ligne de la ceinture de caisse sera aussi alignée sur le capot. « Nous avons voulu travailler sur la fluidité des lignes », raconte notre interlocuteur, en privilégiant les formes aux traits tendus comme le font plutôt les Allemands. Et d’ajouter : « Nous avons voulu donner aux futures Alfa Romeo un côté plus humain, plus sensuel, avec des surfaces que l’on a envie de toucher. Nous sommes plutôt dans l’esprit sculpture avec des rondeurs. » Un exercice que le directeur du style qualifie toutefois de difficile. « Dessiner une voiture avec très peu de lignes, c’est très compliqué, mais c’est ce que Porsche fait très bien », conclut-il.

