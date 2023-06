Alfa Romeo P7. Une hypercar à hydrogène imaginée Le designer indépendant Daniel Kemnitz propose sa vision d’une hypercar moderne Alfa Romeo. Sa P7, inspirée de la Tipo 33 Stradale entre autres modèles emblématiques de la marque, est mue par un moteur à hydrogène.

Par MaxK

Voir les photos Si Alfa Romeo lançait une hypercar, elle pourrait ressembler à cette P7 imaginaire. Daniel Kemnitz

Dans quelques jours, aux 24 Heures du Mans 2023, les hypercars de la nouvelle catégorie éponyme du championnat WEC seront sous le feu des projecteurs, marquant le retour de grands constructeurs pour le centenaire de l’épreuve. Porsche, Peugeot, Ferrari et Cadillac y défieront Toyota, affrontant Glickenhaus et Vanwall par la même occasion. Si la place n’avait pas été prise par Peugeot, qui compte bien célébrer les 30 ans de son triplé de 905, une autre marque du groupe Stellantis aurait aisément pu figurer sur le plateau : Alfa Romeo. Le constructeur italien participa à de nombreuses reprises à la classique mancelle, et il la remporta quatre fois de suite dans les années 1930. Le designer indépendant danois Daniel Kemnitz a imaginé ce à quoi pourrait ressembler une hypercar Alfa Romeo qui prendrait le nom de P7.

Media Image Image Ce concept est l’œuvre du designer Daniel Kemnitz. Daniel Kemnitz

Le paroxysme sportif d’Alfa Romeo ?

Lemnitz fut étudiant à l’institut de design italien IED Torino. Son projet d’hypercar Alfa Romeo naquit comme sujet d’étude ; il l’a repris aujourd’hui pour le présenter sous une forme plus aboutie. Tout en galbes musculeux, la carrosserie de l’auto enveloppe une bulle centrale. Les influences de la Tipo 33 Stradale, de la 8C Competizione et de la 4C, entre autres, sont claires. On peut également rapprocher le dessin des feux avant des dernières productions McLaren, et l’aileron arrière de celui du concept-car virtuel Jaguar Vision Gran Turismo SV. L’identité d’Alfa Romeo demeure clairement reconnaissable.

Media Image Image La voiture est animée par un réacteur à hydrogène. Daniel Kemnitz Media Image Image On retrouve les galbes de certaines Alfa Romeo iconiques. Daniel Kemnitz

S’inspirant des années 1960, qu’il considère comme l’âge d’or d’Alfa Romeo sur les plans technique et stylistique, Kemnitz a voulu concilier courbes et tensions dans une allure sportive mais épurée. Le célèbre emblème Quadrifoglio Verde de la marque italienne est présent en plusieurs endroits dans une version réinterprétée.

Media Image Image La bulle centrale évoque l'Alfa Romeo 33 Stradale. Daniel Kemnitz

Un moteur d’avion à hydrogène sous le capot

Le moteur de ce concept-car imaginaire, installé en position centrale arrière, n’est autre qu’un réacteur à hydrogène tel que l’aviation en expérimente. « La combustion d’hydrogène pourrait bien être le chaînon manquant entre un passé émotionnel et un avenir visionnaire » estime le designer, aujourd’hui à la tête du studio ONI. À défaut de revenir aux 24 Heures du Mans, Alfa Romeo prépare actuellement une super-sportive et, comme la création de Daniel Kemnitz, celle-ci sera inspirée par la 33 Stradale. Sa présentation est attendue dans les prochains mois.

Media Image Image L'instrumentation est celle d'une voiture de course, mais moderne et épurée. Daniel Kemnitz

Via CarScoops

