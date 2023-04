Alfa Romeo. Premier aperçu du SUV électrique, cousin du Jeep Avenger En 2024, Alfa Romeo commercialisera son premier SUV électrique. Preuve que le cousin du Jeep Avenger est sur les rails, il a été aperçu en arrière-plan d'une photo de Jean-Philippe Imparato. Le patron de la marque était de passage à l’usine de Tychy en Pologne, fin mars, pour rencontrer les équipes.

Alfa Romeo accélère l'électrification de sa gamme. Après la commercialisation de ses modèles hybrides, la marque annonce l'arrivée de sa première voiture électrique en 2024. Il s’agit d’un SUV urbain (segment B), cousin du Jeep Avenger. Un segment particulièrement concurrentiel. Lors d'une visite sur le futur lieu de production du modèle, à Tychy en Pologne, Jean-Philippe Imparato a rencontré les équipes techniques locales. Un passage immortalisé par quelques photos sur son compte Twitter. Sur l'une d'elle, on y voit le patron faisant un discours et, en arrière-plan, une silhouette de véhicule.

Work is underway on our new #SUV game-changer, the first full #electric @Alfa_Romeo. I met our local technical team and suppliers at the Tychy plant, Poland, one of the most advanced @Stellantis factories, to share priorities: high quality and team spirit - fundamental values! pic.twitter.com/RDfmGONY4x