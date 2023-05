Alpine A110 Pikes Peak (2023). Elle est prête, les photos avant la course Alpine présente l’A110 Pikes Peak dans sa livrée définitive, alors que cette version extrême de la berlinette s’apprête à traverser l’Atlantique vers les Etats-Unis. Le 25 juin 2023, Raphaël Astie sera à son volant pour prendre le départ de la plus célèbre des courses de côte.

Par MaxK

Voir les photos L'Alpine A110 Pikes Peak se dévoile dans sa livrée définitive. Guillaume Gerbaud - Linkedin

L’Alpine A110 Pikes Peak est prête. Après des séances de mise au point dans les cols de Savoie et de la Drôme, Alpine dévoile cette A110 GT4 Evo unique dans sa livrée officielle, qui ne s’était laissée découvrir qu’en illustrations jusqu’à présent. Lundi 22 mai 2023, l’équipe s’envolera pour les Etats-Unis en vue de la « course vers les nuages ».

Media Image Image L'A110 Pikes Peak est une évolution de la GT4. Alpine

Alpine veut briller aux Etats-Unis

La livrée de l’A110 Pikes Peak mêle bleu, blanc et rouge et marie ainsi les couleurs des drapeaux français et américain. Sa partie avant est bleue, son milieu est occupé par une bande rouge, et sa poupe blanche. Sur le flanc gauche, le « A » fléché blanc sépare les aplats bleus et rouges et forme ainsi le motif du drapeau tricolore, tandis que les étoiles de la « Star-Spangled Banner » sont visibles sur le toit.

Media Image Image L'avant de la voiture est bleu... Alpine Media Image Image ...et l'arrière est blanc. Alpine

Cette première participation à la course de côte de Pikes Peak, l’une des épreuves de sports mécaniques actuelles les plus anciennes et les plus populaires, doit être un vecteur d’image aux Etats-Unis pour Alpine, qui prévoit d’y commercialiser des voitures avant la fin de la décennie. De ce côté-ci de l’Atlantique, la marque de feu Jean Rédélé s’illustra plusieurs fois en course de côte dans les années 1960, sans parler de son palmarès en rallye.

Media Image Image Les étoiles du drapeau américain figurent sur le toit. Alpine

Pikes Peak, un défi unique

Epaulé par Signatech comme en endurance, Alpine engage l’A110 Pikes Peak dans la catégorie Time Attack 1 de l’épreuve, réservée à des véhicules dérivés de modèles de série. La berlinette n’affrontera donc pas les prototypes Unlimited pour le meilleur temps au classement général, mais vise un record de classe. Son quatre-cylindres turbo a été poussé à « près de » 500 ch pour un poids ramené à 950 kg malgré l’adjonction d’un kit aérodynamique aussi spectaculaire qu’indispensable. Puissance et appui sont en effet cruciaux dans cette épreuve, dont le départ est donné à 2 865 m d’altitude et dont la ligne d’arrivée se situe 4 302 m plus haut que le niveau de la mer. Au fil de l’ascension, la diminution de la pression de l’air et de sa teneur en oxygène mettent la voiture à rude épreuve, de même que son pilote. Raphaël Astier, qui doit mener le coupé au sommet, est aussi familier de l’A110 que de Pikes Peak puisqu’il a remporté la Coupe FIA R-GT 2022 en A110 Rally et participé quatre fois à la course américaine. En 2021, il avait même signé le meilleur temps dans la catégorie Pikes Peak Open au volant d’une Porsche 911 (991) préparée.

Alpine a testé l'A110 Pikes Peak dans des cols de montagne français. Alpine L'équipe Alpine s'apprête à partir pour les Etats-Unis. Alpine Le moteur de cette berlinette frôle les 500 ch. Alpine

« Nous voulons inscrire le nom d’Alpine sur cette épreuve et cette grande première nous permettra de nous situer par rapport à la concurrence relevée dans notre catégorie. Même si nous ne visons pas le scratch, nous savons que nous pouvons compter sur une voiture polyvalente et performante avec cette Alpine A110 Pikes Peak spécifique à l’événement », a déclaré Laurent Rossi, directeur général d’Alpine, laissant entendre que cette première participation ne pourrait être la dernière. Rendez-vous le 25 juin prochain pour le départ de la course.

Media Image Image Le coupé se dote d'appendices aérodynamiques massifs. Alpine

