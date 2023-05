Alpine A110 Pikes Peak (2023). Elle roule déjà, et vite ! L’Alpine A110 Pikes Peak a été filmée et photographiée durant une séance d’essais en montagne avec à son volant Raphaël Astier. En juin prochain, le pilote et sa monture prendront le départ de la célèbre course de côte américaine de laquelle la voiture tire son suffixe.

Par MaxK

Voir les photos L'Alpine A110 Pikes Peak a été filmée et photographiée lors d'une séance d'essais. Centre Alpine Villefranche - Instagram

Le 2 mai dernier, Alpine a présenté l’A110 Pikes Peak, berlinette de compétition avec laquelle le constructeur français participera à la plus célèbre course de côte le 25 juin 2023, aux Etats-Unis. L’échéance approche vite et la firme normande mène des essais intensifs avec son pilote Raphaël Astier, titré en A110 Rally au terme de la Coupe FIA R-GT 2022 et ayant déjà participé quatre fois à la course de Pikes Peak. Ce programme de tests se déroule actuellement au Col de la Chaudière, dans la Drôme, l’occasion de voir rouler pour la première fois la plus extrême des A110.

Une A110 collée au bitume

Sous le capot de l’A110 Pikes Peak, le moteur développe près de 500 ch, une puissance d’autant plus nécessaire que celle-ci décroît avec l’altitude synonyme de différences dans les propriétés de l’air aspiré par l’admission. La ligne d’arrivée de la course américaine se situe, en effet, à 4 302 mètres du niveau de la mer.

C'est la première fois qu'Alpine s'inscrit pour la course de côte de Pikes Peak. Alpine Le moteur de la berlinette de course développe près de 500 ch. Alpine Les appendices aérodynamiques sont aussi nombreux qu'imposants. Alpine Le poids de la voiture a été ramené à 950 kg. Alpine

Le coupé ne pèse que 950 kg, et il est équipé d’une panoplie aérodynamique spectaculaire visant à le plaquer au sol. Sur la route étroite et sinueuse qui accueille les essais en cours, la vitesse de passage n’en est que plus impressionnante.

Des sommets alpins aux monts américains

Le programme de mise au point de l’A110 Pikes Peak se poursuivra à Val-Thorens, en Savoie. Dans un peu plus d’un mois, l’équipe Alpine emmènera sa dernière création dans le Colorado pour la course. Elle vise un record dans la catégorie Time Attack 1, réservés aux véhicules basés sur des modèles de série. Raphaël Astier et son A110 y affronteront deux autres voiture d’usine, à savoir les Acura NSX et TLX pilotées respectivement par James Robinson et Justin Lumbard, ainsi que des Porsche 911 et Cayman mais aussi 935 (991), Dodge Viper ou encore Toyota Supra engagées par des écuries indépendantes.

