Alpine A110 Pikes Peak (2023). Premières images 3D officielles Alpine participera pour la première fois de son histoire, le 25 juin, à la célèbre course de côte de Pikes Peak. Le constructeur dieppois sera au départ avec une A110 de près de 500 ch. Après un teaser, place aux illustrations 3D qui mettent en lumière la silhouette et la livrée du bolide.

Alpine se lance dans un nouveau défi. Après la F1, l’endurance et le rallye, le constructeur va participer à la course de côte la plus exigeante du monde : Pikes Peak. C’est avec une A110 GT4 Evo, préparée par Signatech (qui s'occupe déjà des prototypes engagés en WEC*), que la marque au A Fléché a décidé de s’engager. En attendant le départ, qui sera donné le 25 juin 2023 de Colorado Springs aux Etats-Unis, le constructeur livre un premier aperçu de sa voiture avec une série de huit images 3D.

Un pack aéro XXL pour une bête de près de 500 ch

L’Alpine A110 Pikes Peak s’est transformée en une véritable bête de course avec un pack aérodynamique impressionnant. A l’avant, une grande entrée d’air a été ajoutée et un immense spoiler est venu se greffer sur la partie basse du bouclier. Ce dernier est agrémenté, sur les parties latérales, de splitters (mini-ailettes) et de déflecteurs d’une belle taille. Les équipes du bureau du design d’Alpine emmenées par Raphaël Linari (responsable design) et celles de Signatech dirigées par Lionel Chevalier (directeur technique) et François Letort (chef de projet), ont également revu le dessin des rétroviseurs.

Le pack aérodynamique greffé sur l'A110 est impressionnant. Alpine Spoilers, splitters, dorsale, aileron XXL... il faut bien tout cela pour parcourir les presque 20 km de montée. Alpine La signature lumineuse à l'arrière est un clin d'œil aux prototypes du Mans. L'aileron est impressionnant ! Alpine Une admission d'air a été greffée sur le pavillon pour permettre de mieux ventiler le moteur. Avec l'altitude, l'oxygène se fait plus rare. Alpine

A l’arrière, au niveau du pavillon, une entrée d'admission d'air a été ajoutée. Avec l’altitude croissante, il faut aider le moteur de près de 500 ch à mieux respirer. La présence d’une dorsale centrale (façon Le Mans), d’un aileron et d’un diffuseur XXL vont permettre de générer un maximum d’appui dans les 156 virages de cette course vers les nuages. Alpine précise qu’un gros travail a également été réalisé sur la masse totale du véhicule pour l’abaisser à 950 kg seulement !

Une déco aux couleurs des USA

Pour agrémenter ce look, les équipes de design ont misé sur une déco reprenant le bleu, le blanc et le rouge communs aux drapeaux français et américains. D’ailleurs, en clin d'œil au pays de l’oncle Sam, le toit est agrémenté d’une constellation d’étoiles. Alpine explique aussi avoir modifié la signature lumineuse pour un rendu plus agressif. Dans les optiques rondes, deux barres extrêmement fines prennent désormais place.

La déco reprend les couleurs des drapeaux français et surtout américain avec une constellation d'étoiles sur le toit. Alpine

Des premiers essais fructueux

L’Alpine A110 Pikes Peak sera engagée dans la catégorie reine Time Attack 1 avec la ferme ambition de décrocher un record. La mise au point du bolide continue après les premiers tours de roues réalisés les 25 et 26 avril derniers au circuit de Lurcy-Lévis. « Les deux premiers jours d’essais se sont très bien déroulés. L’Alpine A110 Pikes Peak a atteint tous les premiers objectifs qui lui étaient assignés, un tour de force dans des délais particulièrement courts. Nous avons tous hâte de relever le défi mythique qui nous attend ! » détaille François Letort, chef de projet Alpine A110 Pikes Peak.

L'Alpine A110 Pikes Peak voit la puissance de son 4 cylindres approcher la barre des 500 ch. Alpine
La dorsale a pour mission de mieux stabiliser l'auto en virage. Pikes Peak en compte... 156 ! Alpine

L’heure est maintenant venue pour Raphaël Astier, vainqueur de la Coupe FIA R-GT 2022 avec l’A110 Rally, de poursuivre le développement de la plus radicale des Berlinettes dans la Drôme puis à Val Thorens. « L’A110 Pikes Peak nous dévoile le côté le plus sauvage de cette voiture iconique. Elle est déjà agile et légère de conception, mais avec son aéro spécifique et ses proportions extrêmes, elle se transforme en véritable bête de course. Nous avons hâte de voir notre création défier les monstres de puissance américains sur leurs propres terres » conclut le pilote français qui a déjà participé quatre fois à Pikes Peak.

Peu de constructeurs français au départ

Pikes Peak est une course de côte mythique à laquelle les constructeurs français ne prennent pas souvent part officiellement… à l’exception de Peugeot qui a participé (et gagné) à plusieurs reprises avec ses 205 T16, 405 T16 (en 1988 et 1989) et 208 T16 Pikes Peak (en 2013). Du côté du groupe Renault, seule la marque Dacia peut se vanter d’avoir pris le départ de cette épreuve de près de 20 km de long. C’était en 2011 avec le Duster « No Limit » de Jean-Philippe Dayrault.

Dans les années 80, Peugeot a participé à plusieurs reprises à Pikes Peak avec la 205 T16 et la 405 T16. DR
Le constructeur au Lion a remporté trois fois la course de côte de Pikes Peak. La dernière en date, c'est 2013 avec Sébastien Loeb. DR
Le pilote Jean-Phillipe Dayrault a eu un jour l'idée un peu folle de mettre 850 ch dans un Dacia Duster. Il a terminé 3e en 2011. DR

*Championnat du monde d'endurance

