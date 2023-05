Alpine A110 R Le Mans (2023). Nos indiscrétions sur la série limitée Le 7 juin, Alpine dévoilera une nouvelle série limitée de son A110. Après le rallye via les Tour de Corse et San Remo, le constructeur rend hommage à la course d’endurance des 24 Heures du Mans. Que nous réserve l’A110 R Le Mans ? L’argus a glané des infos exclusives sur le coupé collector.

La rédaction Par

Voir les photos Cette image dévoile un morceau de la future série limitée A110 R Le Mans. Alpine

La marque Alpine fait parler d’elle ! Qu’il s’agisse d’actualité produit (lancement de l’A290, arrêt du projet de sportive avec Lotus…) ou de sport automobile (podium en F1 à Monaco, Pikes Peak…), le constructeur au A Fléché est sur tous les fronts. A l’approche des 24 Heures du Mans, la firme dieppoise annonce le lancement d’une nouvelle série limitée. Après le rallye via les éditions San Remo 73 et Tour de Corse 75, il est question d’hommage à la plus célèbre des courses d’endurance. Le 7 juin, la marque va dévoiler une A110 R Le Mans. Voici quelques indiscrétions sur la sportive de 300 ch, dénichées en exclusivité par L’argus.

Une livrée blanche et bleue

Pour accompagner son annonce, Alpine a publié une photo teaser du modèle. Elle montre un déflecteur en carbone avec un logo bleu des 24H du Mans devant un fond immaculé. D’après nos informations, cette teinte blanche est celle qui va habiller la carrosserie du coupé. Le Blanc Glacier fait son retour au catalogue spécifiquement pour cette série limitée. Des liserés bleus vont agrémenter la carrosserie, qui restera "sobre" nous a-t-on soufflé. Malgré nos nombreuses recherches, nous n’avons pas trouvé de modèles Alpine associés à la classique mancelle arborant une livrée où le blanc prédomine.

Media Image Image Le Blanc Glacier est de retour au catalogue spécifiquement pour la série limitée A110 R Le Mans. Adrien Cortesi

Le carbone, déjà bien présent sur l’A110 R, devrait se montrer davantage. Faut-il s’attendre à des rétros en fibre tressée ? C’est une idée… Le constructeur pourrait aussi choisir d’intégrer le carbone de manière plus subtile en teintant de blanc certains panneaux, comme il l’a fait en rouge pour le toit de l’A110 San Remo. Dans ce cas précis, c'est un vernis qui a permis de colorer la pièce de carbone.

Media Image Image C'est un vernis rouge qui a permis de teinter le toit carbone de la série limitée San Remo. Alpine

Selon nos informations, l‘aileron ne changera pas de taille. En revanche, la lunette arrière adoptera un dessin différent et pourrait être partagée en deux parties comme sur la récente A110 Pikes Peak. Des logos des 24H du Mans agrémenteront la carrosserie et l’habitacle. Pour l’heure, ce dernier n’a livré aucun secret. Mais l'on peut deviner qu'une plaque numérotée sera apposée au pied de la console centrale (comme à l'accoutumée) et que les baquets devraient être estampillés du logo de l'épreuve mythique.

Media Image Image La lunette arrière de l'A110 R Le Mans devrait être différente de celle de la classique A110 R. Elle pourrait être en deux parties un peu comme sur l'A110 Pikes Peak. Alpine

Une puissance inchangée

L’A110 R Le Mans s’équipera des amortisseurs à bagues ajustables développés par et pour la série spéciale A110 R Alonso. Une différence par rapport à l’A110 R « traditionnelle ». En revanche, pas d'évolution concernant la motorisation. Alpine est toujours contraint de plafonner la puissance de son 4-cylindres turbo à 300 ch. Le couple reste lui aussi limitée à 340 Nm. La faute à ? Une boîte de vitesses EDC à 7 rapport qui n'encaisse pas davantage. Le 0 à 100 km/h réclame toujours 3,9 sec et la vitesse de pointe annoncée culmine à 285 km/h.

Media Image Image Les amortisseurs de la série spéciale Alonso seront réutilisés sur l'A110 R Le Mans. Grégory Lenormand / DPPI

Une addition salée... pour 100 clients seulement !

On sait que Signatech, en charge du programme d’endurance d’Alpine (et de la course de côte de Pikes Peak), a également contribué au projet sans pour autant connaître son investissement à ce stade. Si l’on en croit nos sources, le prix de l’A110 R Le Mans est d’ores et déjà fixé à 140 000 €. Un tarif (salé) positionné entre celui de la R (110 000 €) et de l'édition Alonso (148 000 €). Il comprendrait un pack avec pour le propriétaire un casque jet assorti au véhicule et une prestation qui pourrait bien être signée Signatech : stage de pilotage ou place réservée pour le retour de la marque en catégorie hypercar sur la classique mancelle en 2024 ? Tout peut s’imaginer ! Seuls 100 heureux clients pourront recevoir les clés (enfin, leur carte de démarrage). Si une partie de la dotation semble déjà préemptée, que les fans se rassurent : il y a aura bien quelques exemplaires à disposition dans le réseau. Mais ils se limiteront à une poignée d'unités, malheureusement…

Tags