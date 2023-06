Alpine A110 R Le Mans (2023). Nos photos à bord de la série limitée À l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans, Alpine présente une série limitée à 100 exemplaires de son A110 R. Elle adopte le suffixe « Le Mans » et se distingue par une livrée spéciale qui rend hommage à la plus célèbre des courses d’endurance. Elle est vendue au prix de 140 000 €.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La rédaction de L'argus a pu monter à bord de l'A110 R Le Mans. L'argus

Et une de plus ! Alpine lève le voile sur une énième série limitée de son A110. Celle-ci concerne la version radicale de la berlinette, l'A110 R, lancée en janvier 2023. Le constructeur français profite de sa participation à l’édition du centenaire des 24 Heures du Mans pour marquer le coup avec une édition Le Mans qui évolue seulement sur le plan du design. Il faut dire que la marque n’a d’autre choix que de multiplier les séries limitées, puisqu’elle doit prolonger le cycle de vie de son modèle jusqu’en 2027. En effet, la fin annoncée du partenariat avec Lotus a contraint Alpine à revoir son calendrier de lancement.

Une livrée spécifique

Ne manquez pas, dans quelques heures, notre vidéo exclusive de présentation de l'A110 R Le Mans. L'argus Une Alpine M63 ouvrait la parade sur le circuit du Mans pour la présentation de l'A110 R Le Mans. L'argus Nous avons participé à la parade sur le circuit des 24H au côté de l'A110 R Le Mans. L'argus Cette série spéciale est basée sur l'A110 R classique. L'argus L'A110 R Le Mans se caractérise par ses liserés bleus qui traversent le centre de l'auto sur toute la longueur. Alpine Le cerclage des jantes est également de couleur bleue. Alpine Les couleurs de la France apparaissent sur le liseré bleu du capot. Alpine La série spéciale de la berlinette est limitée à 100 exemplaires. Alpine Cette A110 R Le Mans se caractérise par sa livrée exclusive blanche. Alpine Le badge Alpine est accompagné de l'inscription « Le Mans ». Alpine Les logos de la course des 24H du Mans sont brodés sur les appuis-tête. Alpine

Cette nouvelle série, limitée à une centaine d'exemplaires, est basée sur l’A110 R. Elle reprend les nombreuses pièces en carbone du modèle originel, visibles au niveau du capot, du toit, des roues mais aussi dans l’habitacle sur les coques de siège. Cette A110 R Le Mans se caractérise par sa livrée exclusive blanche. Le blanc Glacier est de retour au catalogue ! La carrosserie est rehaussée d’un liseré bleu qui s’étend du capot jusqu’à l’aileron arrière. Cette couleur se retrouve également sur le pourtour des jantes en carbone 18 pouces, spécifiques aux versions R. Vous noterez que la Le Mans adopte quatre jantes à bâtonnets identiques. De quoi favoriser le refroidissement des disques de frein arrière Brembo de 320 mm de diamètre, qui sur l'A110 R classique sont cachés derrière une flasque. Pour ce qui est de l'harmonie bleu/blanc, Alpine justifie son choix comme un hommage « aux couleurs emblématiques du Mans ». Le constructeur n'a donc pas fait de clin d'œil à la Renault-Alpine A442B, victorieuse de la classique mancelle en 1978. Cela s'explique par le fait qu'une livrée jaune, noir et blanc aurait été trop proche de celle de l'A110 Tour de Corse.

Media Image Image Un aileron de requin apparaît sur la lunette arrière de l'A110 R Le Mans. Alpine Media Image Image Les badges « 24H du Mans » sont apposés sur les ailettes au niveau du bas de caisse. Alpine

Media Image Image L'habitacle est le même que celui de l'A110 R classique… Alpine Media Image Image … si ce n'est la présence d'une plaque numérotée de 000 à 100 sous la console centrale. Alpine

Avant sa présentation, L’argus vous révélait en exclusivité que cette série spéciale de l’A110 R allait adopter une lunette arrière au dessin différent. Nos informations se confirment. Une petite dérive, qui fait référence à l’A480 engagée aux 24H du Mans, est présente entre les deux entrées d'air. Elle est toutefois moins prononcée que sur l’A110 Pikes Peak. En plus de sa plaque numérotée au niveau de la console centrale, cette série limitée reçoit le badge officiel des 24H du Mans sur les ailes avant, le bas de caisse et sur les appuis-tête des sièges baquets Sabelt. Le tracé du circuit de la Sarthe est également gravé au laser sur le pare-soleil.

Une puissance inchangée

Media Image Image L'A110 R Le Mans développe toujours une puissance de 300 ch. Alpine

Sans surprise, la puissance du quatre-cylindres turbo de 1.8 l de cylindrée reste bloquée à 300 ch, tout comme le couple de 340 Nm. La boîte de vitesses EDC à sept rapports ne permet pas d’encaisser davantage. Cette A110 R Le Mans bénéficie des mêmes réglages châssis que l'édition Fernando Alonso, avec notamment la présence d'une cale installée à la base du ressort qui permet d'abaisser la hauteur de caisse de 10 mm et de durcir la suspension de 5 % par rapport à une A110 R classique. Ces ressorts/amortisseurs ajustables sur 20 clics offrent à cette série spéciale Le Mans une plus grande stabilité (grâce au réglage breveté « Hunaudières » ) et une amélioration des performances en piste, tout en conservant une vitesse maximale sur circuit de 285 km/h.

Demandez le tarif !

Media Image Image Son prix atteint 140 000 € TTC. Alpine

Tout cela a évidemment un prix et, une fois de plus, il est (extrêmement) salé ! Cette nouvelle série limitée s'affiche au prix de 140 000 € TTC. C’est bien plus cher que les 110 000 € de l’A110 R de base (et 8 000 € de moins qu'une édition Alonso). Autant dire que cela fait cher la peinture et les autocollants… Mais Alpine indique que les futurs propriétaires rejoindront la « Band of Racers » et bénéficieront d’un accès exclusif aux installations de l’équipe d’endurance en 2024, année du retour de la marque en catégorie Hypercar, rebaptisée LMDh. Ils pourront même, à quelques heures du départ de la course, profiter d’un tour du circuit au volant de leur bolide. Si Alpine annonce l'ouverture du carnet de commandes pour le 8 juin, selon nos informations (et contrairement à ce que nous vous indiquions précedemment), tous les exemplaires auraient déjà été vendus.

