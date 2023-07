Alpine A110 S Enstone Edition (2023). Une série spéciale en clin d’oeil à la F1 Alpine lance une nouvelle série spéciale de l’A110 S à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Son nom : Enstone Edition. Limitée à 300 exemplaires, elle reçoit de nombreuses pièces en carbone et adopte notamment un toit noir mat avec l’Union Jack (en option). Son prix : 85 000 €.

Après avoir rendu hommage au rallye, au travers des éditions San Remo et Tour de Corse, et à l’endurance avec sa série limitée Le Mans, Alpine fait cette fois un clin d'œil à la Formule 1. Cette nouvelle série spéciale de l’A110 S prend même le nom de la ville où est installée l’usine qui développe les composants de l’écurie Alpine F1 ® Team, c’est-à-dire « Enstone ». Le coupé sportif a été dévoilé ce 5 juillet, en marge du Grand Prix F1 de Grande-Bretagne.

Un Union Jack sur le toit

Extérieurement, l’A110 S Enstone Edition s’habille d’une carrosserie biton mate. Elle est disponible avec deux teintes de gris : un foncé (Gris Tonnerre) et un clair (Argent Mercure). Quel que soit le coloris choisi, le toit noir mat est livré de série. Au Royaume-Uni, il arbore de série une reproduction du drapeau britannique (Union Jack) avec des liserés brillants. Cette « déco » est optionnelle en France et sur les autres marchés. Le catalogue des options comprend également le kit aéro et des drapeaux de custode en carbone. Cette édition Enstone chausse des jantes GT Race noir mat de 18’’ et profite d’étriers Brembo ® argentés.

Un intérieur avec quelques pièces en carbone

A l’intérieur, la série spéciale reçoit des sièges Sabelt Racing® ornés d’une broderie Enstone Edition. Toutes les surpiqûres sont grises. De véritables pièces de carbone, provenant des mêmes ateliers que celles des monoplaces d’Esteban Ocon et Pierre Gasly, ont été intégrées sur le cockpit. Ainsi, la visière au-dessus des compteurs et la console centrale sont réalisées en fibre tressée. Les deux pièces ont été frappées d’un A Fleché. La traditionnelle plaque numérotée, associée à toutes les séries spéciales, est apposée au pied de la console avec la mention XXX/300, référence au nombre d’exemplaires commercialisés. Alpine précise qu’ « un certificat d’authenticité de l’usine d’Enstone, signé par l’équipe BWT Alpine F1 ® Team sera remis à chaque propriétaire ». N’est pas une Enstone Edition qui veut !

Un tarif de départ fixé à 85 000 €

Sous le capot, aucune modification. L’A110 S Enstone Edition profite toujours de 300 ch. Il lui faut 4,2 sec pour atteindre le cap des 100 km/h et la vitesse de pointe peut culminer à 275 km/h avec le kit aéro. La série spéciale Enstone Edition est donc déclinée en 300 exemplaires. Le tarif est fixé à 85 000 €. Le toit aux couleurs du drapeau britannique est facturé 900 €. Le carnet de commandes ouvre ce 6 juillet en France.

