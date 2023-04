Alpine A110 Targa. Un projet qui a de l’avenir... en 2024 ! En 2022, Alpine a présenté l'A110 E-Ternité pourvue d’un toit amovible. Selon nos informations, ce prototype d’A110 Targa serait en passe d'être décliné en série. Il permettra au constructeur d’animer la fin de carrière de la sportive en attendant sa remplaçante développée avec Lotus.

Voir les photos Une Alpine A110 découvrable devrait être lancée en 2024. Géraldine Gaudy - L'argus

La marque Alpine connaît un franc succès en France avec la nouvelle génération de sa mythique A110. Un coupé dont les évolutions sont toutefois assez limitées depuis son lancement en 2018. Si le constructeur a augmenté les performances du moteur pour lui permettre d’atteindre le cap des 300 ch, il ne peut en offrir davantage sans recourir à de coûteux développements (boîte de vitesses notamment). Des frais qu’Alpine n’est pas prêt à concéder pour un modèle en fin de carrière. Le coupé tricolore doit être remplacé par une inédite sportive 100 % électrique développée avec Lotus. En attendant la concrétisation du projet dont le cahier des charges techniques ne sera validé qu'au printemps 2023, Alpine cherche autant que possible à faire vivre sa poule aux œufs d’or.

Le toit ouvrant de l’A110 E-Ternité

Media Image Image Laurent Hurgon, le pilote essayeur Alpine, au volant de l'A110 E-Ternité lors d'une promenade avec L'argus aux abords du circuit du Castellet. Géraldine Gaudy - L'argus

Le constructeur a d’ailleurs trouvé la parade pour contourner les nouvelles exigences réglementaires de la Commission européenne en matière de sécurité (GSR II). La firme va limiter la production de l’A110 à 1 500 exemplaires par an à partir de mi-2024 pour éviter de la faire disparaître du catalogue en Europe. Mais pour susciter de l’intérêt auprès de la clientèle, les seuls packs et autres séries spéciales/limitées vont rapidement montrer leur limite. Selon des études internes, les clients veulent des options plus « spéciales ». D’après les informations de L'argus, le prototype de toit ouvrant étrenné par le concept A110 E-Ternité n’a pas dit son dernier mot ! ll devrait même se concrétiser dès 2024.

Des financements à trouver

Ce toit ouvrant, ici composé de deux panneaux en fibre de carbone recyclée, a le mérite de ne pas demander de modification structurelle du véhicule. Lors du Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, où le véhicule a été présenté, Philippe Varet, le responsable des Avant-Projets et des Innovations d’Alpine, nous a expliqué tout l'intérêt de cette conception baptisée « Top Air ». Il suffit de « retirer la peau de pavillon, c’est-à-dire la tôle d’alu (ou de carbone) au niveau du toit » et d’installer à la place un caisson intégrant toutes les fixations. Malin, léger et… facilement industrialisable !

Le toit en deux parties du concept A110 E-Ternité présenté au Castellet en juillet 2022. Géraldine Gaudy - L'argus Le caisson avec fixations intégrées via se loger dans la structure du châssis. Géraldine Gaudy - L'argus Il y a même un saute-vent intégré. Cette installation ne nécessite aucune transformation structurelle du véhicule. Géraldine Gaudy - L'argus Le concept A110 E-Ternité est un démonstrateur. Alpine

A une condition toutefois : trouver des financements pour le mettre en production. C’est aujourd’hui le principal frein au développement de ce système. Selon nos sources, le véhicule est prêt, mais la marque a sorti sa calculette. L’investissement concédé sera-t-il rentable ? Ce dernier aspect est le nerf de la guerre pour le constructeur dieppois. Au-delà de séduire la clientèle actuelle, cet équipement permettrait d’ouvrir de nouveaux horizons à l’A110 en allant grappiller quelques parts de marché à la Porsche 718 Boxster par exemple. Quand on voit le succès des séries limitées (San Remo, Tour de Corse...) ou exclusives (A110 R), proposées au prix fort (jusqu'à 110 000 €), nul doute que cette configuration offrira une nouvelle jeunesse à l'A110 et lui permettra de continuer à se vendre comme des petits pains...

