Alpine A290 (2023). Le concept de R5 électrique sportive aux mains d’Ocon et Gasly Esteban Ocon et Pierre Gasly, pilotes Alpine en F1, ont pris le volant du concept A290_ β pour faire la démonstration de son agilité. La version de série de cette déclinaison sportive de la Renault 5 électrique est annoncée pour 2024.

Par MaxK

Voir les photos Esteban Ocon et Pierre Gasly ont pris le volant du concept Alpine A290 B. Alpine

Alpine vient de présenter l’A290, version sportive de la future Renault 5 électrique, sous la forme d’un concept-car portant le suffixe β (bêta). C’est à Bristol, en Angleterre, que le véhicule a été dévoilé. Or l’Angleterre, c’est aussi là qu’Alpine a son usine de F1 puisque celle-ci se trouve à Enstone. Alors qui de mieux que Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui pilotent les monoplaces de l’écurie cette saison, pour faire une démonstration des capacités de la citadine vitaminée ?

Une électrique qui se pilote

L’un après l’autre, les deux pilotes normands ont donc pris le volant de l’auto le temps d’un tour sur un circuit sinueux dont le tracé était projeté en lumière sur le sol. Typée « karting », chaque boucle permettait de mettre en avant l’agilité de l’auto. Les deux moteurs de celle-ci (de puissance inconnue) étant installés à l’avant, les dérapages ont été réalisés au frein à main.

Media Image Image Esteban Ocon fut le premier au volant... Alpine Media Image Image ...suivi par Pierre Gasly. Alpine

La mise en scène, inspirée par les jeux vidéo comme la désignation de la voiture, se retrouve dans une vidéo promotionnelle dont Ocon et Gasly sont également les vedettes.

Une citadine influencée par la F1

Les ponts avec la F1 ne s’arrêtent pas là. L’aérodynamique de l’Alpine A290_ β a été étudiée avec les ingénieurs de l’équipe sportive, non dans une recherche d’appui mais dans l’optique de réduire la traînée pour améliorer l’autonomie. Une grande partie du kit carrosserie du concept-car sera reprise sur la voiture de série.

Media Image Image Adieu le bleu, c'est tout de blanc vêtus que les pilotes se sont prêtés au jeu de la promotion. Alpine

Il en sera tout autrement concernant l’habitacle, celui du prototype étant dépouillé comme celui d’une voiture de course, et offrant une configuration triplace semblable à celle de la McLaren F1. Selon nos informations, l’A290 de série disposera d’une puissance de 218 ch et d’une batterie de 52 kWh. Elle entrera en production en 2024 à Douai.

Media Image Image L'Alpine A290 sera lancée en 2024. Alpine

