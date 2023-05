Alpine A290 (2023). Première rencontre avec la citadine survoltée [vidéo] L’A110 ne fera bientôt plus cavalier seul au catalogue Alpine. Une citadine sportive 100 % électrique est prévue pour 2024. L’argus a approché le show-car A290_β, qui préfigure à 85 % le modèle de série. Découverte de la cousine de la Renault 5 avec Antony Villain, le directeur du design d’Alpine.

Antony Villain, directeur du design d'Alpine, nous explique les spécificités de la nouvelle citadine A290.

Événement chez Alpine : un nouveau modèle arrive ! Plus question de parler d’une énième série spéciale ou limitée de l’A110. Il s’agit bien d’un véhicule à part entière dans la gamme. Il fait partie des trois modèles qui constituent le « Dream Garage », présenté dès 2021. Cette nouveauté, qui complétera le catalogue de la marque au A fléché fin 2024, est une citadine sportive 100 % électrique. C’est le début d’une nouvelle ère pour le constructeur dieppois, qui s’ouvre à d'autres segments et se tourne vers de nouvelles énergies. Rencontre avec cette cousine de la Renault R5 en compagnie d’Antony Villain, le directeur du design.

Une R5 Alpine ?

Avec l’A290, Alpine veut accroître sa notoriété en s’ouvrant à une nouvelle clientèle jeune et urbaine. Le show-car, baptisé A290_β (bêta), est fidèle à 85 % au modèle final. Sans trahir de secrets, la bombinette électrique « dieppoise » – qui sera en réalité produite à Douai – a donc de nombreux points communs avec la R5 de Renault. À l’avenir, elles utiliseront la même plate-forme (CMF-B EV), ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En effet, le show-car a été développé autour d’un châssis tubulaire et est équipé de deux moteurs électriques à l’avant (puissance non communiquée).

Media Image Image Les phares rectangulaires rappellent ceux de la Renault 5, sa cousine, à la différence que l'A290 en a quatre et non deux. Alpine

Esthétiquement, difficile de faire abstraction des traits de la citadine au losange, que l’on voit toujours en filigrane. Au point de se demander si nous n’avons finalement pas sous les yeux une R5 Alpine. « Non », nous répond-on du tac-au-tac au sein de l’équipe design, qui dit avoir emmené le prometteur modèle Renault « dans SON univers ». « Notre univers, c'est quoi ? questionne Antony Villain, C'est le plaisir de conduite, c’est une agilité au top niveau et ce sont aussi des codes stylistiques spécifiques. » Le directeur du design et ses équipes ont travaillé sur les proportions du véhicule. Ils l’ont chaussé de grandes roues (20 pouces) avec des jantes au dessin original. Ces roues sont positionnées aux quatre coins du châssis. Les voies ont été élargies. Ce véhicule de 4,05 m, avec un empattement et des porte-à-faux très courts, est « prêt à bondir » selon les termes d’Antony. L’A290 se distingue aussi par sa signature lumineuse avec quatre blocs optiques rectangulaires (la R5 n’en a que deux). Le dessin en croix est un clin d'œil aux Scotch des voitures de rallye originelles.

La première citadine électrique d'Alpine ressemblera dans les grandes lignes à ce show-car. Alpine Le diffuseur ainsi que le becquet arrière font partie des éléments stylistiques incontournables d'un véhicule sportif. Alpine Les entrées d'air dans les boucliers sont imposantes. Elles devraient rester très visibles sur le futur modèle de série. Alpine Le diffuseur est en carbone forgé. Il intègre de fausses sorties d'échappement, qui ressemblent ici à des turbines d'avion. Alpine Les feux verticaux sont un clin d'œil aux modèles de compétition. Ils rappellent indéniablement aussi ceux de la R5. Alpine

Comme l’A110, l’A290 n’a pas de calandre. L’avant du véhicule adopte toujours une forme en V et, comme sur le coupé, ce n’est pas un emblème qui trône au centre de la face avant mais le lettrage Alpine. « Un parti pris historique », assure le chef du design. Les logos au A fléché se retrouvent sur les ailes de chaque côté. Pour l'anecdote, certains diront que l’un des sigles est à l’envers. Une remarque qui fait sourire Antony Villain lorsqu’on lui en parle. « C'est un débat de longue date, explique-t-il. Mais il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Historiquement les A110 avaient un A sur l'aile, et la flèche pointait toujours vers l'avant. »

Media Image Image L'A290 n'a pas de calandre. Cette dernière est légèrement en pointe (forme de V). Le nom Alpine est inscrit en toutes lettres. Alpine Media Image Image Les ailes reçoivent le logo. La flèche du A n'est pas orientée de la même façon à gauche et à droite. Un sujet qui fait débat chez les puristes ! Alpine

Un travail aérodynamique poussé

Des boucliers et bas de caisse en carbone forgé aux rétroviseurs en passant par le becquet ou le diffuseur… un important travail aérodynamique a été réalisé sur l’A290_β. « C’est quelque chose que l’on réalise avec le savoir-faire de notre écurie de Formule 1 et de nos ingénieurs », rapporte Antony Villain. Toutefois, il n’est pas question de recherche d’appui sur la citadine, souligne notre interlocuteur, mais plutôt de « réduction de la traînée pour améliorer l’autonomie ». En clin d'œil à l’A110, les équipes d'Alpine ont aussi réinterprété la sculpture sur le flanc, un marqueur visuel important du coupé. « C’est un élément de style que l’on retrouvera sur toutes nos futures Alpine (crossover et future sportive, ndlr) » confie Antony Villain, qui dit l’avoir ici adapté à une silhouette plus compacte.

Media Image Image Cette découpe au niveau de l'aile arrière est une marque de fabrique des modèles Alpine. Chaque véhicule de la gamme la reprendra à son compte. Alpine Media Image Image Le travail des rétroviseurs est à souligner. Alpine a travaillé avec les équipes de F1 pour optimiser l'aérodynamique de son véhicule. Alpine

Media Image Image Des déflecteurs sont apposés sur la carrosserie pour améliorer la circulation de l'air autour du véhicule. Alpine Media Image Image Le becquet est particulièrement relevé ici. Sur le modèle de série, son inclinaison sera moins prononcée. Alpine

À l’arrière, l’A290 apparaît bien campée sur ses roues. Les feux verticaux sont une ode aux voitures de course, notamment aux véhicules d’Endurance ou de F1, qui ont leurs éclairages dans les mâts. Une signature qui restera sur le futur modèle de série si l’on en croit le directeur du design. Contrairement à certaines de ses futures rivales électriques, Abarth 500e ou Mini Cooper SE, la citadine Alpine sera bien proposée en 5 portes. Une configuration que l’on devine avec une légère découpe du flanc arrière. S’il n’y a pas de véritable portière ici, c’est tout bonnement parce que le prototype est équipé d’un gros arceau de sécurité et que celui-ci traverse l’habitacle, ne permettant pas d’ouvrir les deux portes arrière latérales. « C’est ça l’exercice show-car, rappelle Antony Vilain. C’est un mélange entre de la réalité et des parties plus fonctionnelles, plus délirantes ou plus ambitieuses, comme pour l’intérieur. »

Media Image Image La citadine mesure 4,05 m de long pour 1,85 m de large et 1,48 m de haut. Alpine

Un habitacle à trois places futuriste

Si l’extérieur de l’A290_β est fidèle à celui de la version définitive, impossible d’en dire autant de l’habitacle ! Pour ne pas éventer la surprise d’un coup, les équipes du style en ont gardé sous la pédale. Ils se sont donc fait plaisir en mettant au point un cockpit futuriste où, comme dans une monoplace, le conducteur est au cœur de toutes les attentions. Il est placé au centre avec, de part et d’autre de son baquet, deux sièges installés en position un peu plus reculée. Ce n’est pas la Matra Bagheera qui a inspiré les concepteurs, mais plutôt la McLaren F1 !

Media Image Image L'habitacle est surprenant. Le conducteur est aux avant-postes. Benjamin Brillante - L'argus

Pour Antony Villain, ce positionnement souligne le cœur de la stratégie d’Alpine : le plaisir de conduite. Donc, comme sur le concept Alpenglow présenté au Mondial de Paris 2022, le conducteur est au cœur de la voiture. « Toute la voiture est dessinée autour de ce poste de pilotage », résume Antony Villain. Le pare-brise est échancré et rend la planche de bord, dépourvue d'écran, visible de l'extérieur. Comme dans un avion de chasse, un casque à réalité augmentée équipe le pilote, tandis que des commandes sont disposées au niveau du plafonnier pour libérer le champ de vision. Le volant rond disparaît au profit d’un format rectangulaire, plus en phase avec la philosophie du véhicule. Il s’équipe de commandes pour sélectionner le mode de conduite le plus approprié (wet, dry, full) ou délivrer le maximum de puissance pendant un temps donné (overtake).

Media Image Image Des commandes sont placées au niveau du plafonnier pour libérer la planche de bord d'éléments superflus. Alpine Media Image Image Le bouton overtake (OV) sur le volant va rester sur les modèles de série. Il permettra de délivrer un surcroît de puissance. Alpine

Media Image Image Le cockpit en forme de flèche fait penser à celui d'une F1 ou d'un avion de chasse. Alpine Media Image Image Cette tirette placée au niveau de l'entrejambe du conducteur permet de déverrouiller les portes en moins de 7 secondes. Question de sécurité, puisque le prototype roule ! Alpine

Ce bouton « OV » sera l’un des rares éléments intérieurs à être transposés dans la future A290 de série. Pour le reste, c’est « freestyle » jusque dans le choix des matériaux avec des surfaces réfléchissantes (recouvertes d’Ultra Lumen) et des bandeaux lumineux qui parcourent l’habitacle. Si l’intérieur du show-car est sublimé dans son exécution, Antony Villain assure que les designers mélangeront les matériaux nobles et techniques sur la version définitive.

Media Image Image Un baquet enveloppant recouvert de matériaux innovants est installé au centre de l'habitacle de l'A290. Les autres baquets sont plus sommaires. Alpine

Une fiche technique qui reste à connaître

La peinture blanche à effet poudreux, qui rappelle la neige, et les boucliers en carbone forgé, clin d'œil à la roche des montagnes alpines, ne pourront pas atteindre le stade de la série non plus. Trop coûteux. Mais l’offre de personnalisation permettra à la future clientèle urbaine et branchée de configurer un véhicule à son image. D’un point de vue technique, Alpine n’a pas encore abattu toutes ses cartes. Selon nos informations, le modèle de production sera équipé du moteur de 218 ch de la Mégane E-Tech et d'une batterie Envision de 52 kWh. C'est bien plus que les 150 ch maximum prévus pour la Renault 5.

Media Image Image Cette citadine fidèle à 85 % au modèle de série rejoindra les concessions fin 2024. Alpine

Au-delà du delta de puissance, l’A290 se distinguera de sa cousine R5 par des réglages particuliers. La gestion du couple et les liaisons au sol vont bénéficier de développements spécifiques. La bombinette au A fléché profite notamment d'un train arrière multibras (aussi présent sur la R5 mais rare pour une citadine), de suspensions à butées hydrauliques et d'un système de freinage à quatre pistons, comme sur l’A110. Rien que ça ! Alpine a vraiment imaginé un véhicule au comportement joueur et efficace. Le show-car présenté par le constructeur étant roulant, nous devrions avoir rapidement un aperçu du tempérament survolté de la citadine… en attendant d'avoir la vraie en mains l'année prochaine !

