Alpine A290 (2024). La citadine sportive électrique révélée le 9 mai Alpine fait coup double en annonçant la date de présentation et le nom de son premier modèle 100 % électrique. C’est la citadine sportive qui sera la première à se montrer, d’abord sous la forme d’un show-car. Dénommée A290_β, elle sera dévoilée le 9 mai 2023 au Royaume-Uni.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Le nom de la future petite Alpine est A290. La lettre Beta qualifie qu'il s'agit d'une version non définitive. Alpine

En 2021, lors de la Renaulution, Luca de Meo a dévoilé les projets de plusieurs marques du groupe Renault dont Alpine. Cette présentation avait permis de découvrir le « dream garage » de la marque au A Fléché. Il était composé de trois modèles 100 % électrique : une citadine vitaminée, un crossover sportif et une remplaçante de l’A110. La bombinette sera la première à pointer le bout de sa calandre. Alpine vient de confirmer sa présentation pour le 9 mai prochain sous la forme d’un show-car. Il faudra patienter jusqu’à l'automne 2024 pour découvrir les traits définitifs de cette proche cousine de la Renault 5.

Media Image Image Le Dream Garage Alpine compte trois véhicules électriques : une citadine (2024), un crossover (2025) et une sportive, remplaçante de l'A110 dont la date de lancement a été repoussée au-delà de 2026. Alpine

Un nom inédit

En parallèle de cette annonce, Alpine a révélé le nom de sa future citadine sportive. Ce sera A290. A ce stade du développement du véhicule, le constructeur à ajouter la lettre grecque β « bêta » au patronyme afin d’insister sur le fait qu’il ne s’agit pas encore du modèle de série. « Le “β” fait référence au bêta test utilisé dans l’univers du software, la version test, juste avant la version finale » explique le communiqué. Cette nomenclature « respecte la stratégie d’appellation de la marque comprenant un A suivi de trois chiffres » peut-on lire. Le « 2 » précise le segment du véhicule tandis que le « 90 » qualifie le type du véhicule : ici polyvalent. Les véhicules purement sportifs portent eux le chiffre « 10 », comme l’A110. Un coupé qui n’a cependant rien d’une mini-citadine (“1”), si l’on suit la logique Alpine ! Visuellement, le nouveau teaser (à gauche) laisse apparaître un aileron moins démesuré et une petite excroissance sur le hayon.

Media Image Image Comparé au premier dessin de la citadine, on note quelques évolutions comme la taille de l'aileron moins démesuré. Alpine Media Image Image La future citadine Alpine telle que présentée en 2021. Elle était moins sage. Alpine

Venez découvrir l’Alpine A290_β de vos yeux !

La présentation de l’A290_β par Laurent Rossi, CEO Alpine, et Antony Villain, Directeur du Design, sera à suivre en live le 9 mai sur une plate-forme dédiée. Pour les plus fans, le constructeur met en jeu des places pour venir la découvrir en vrai à Bristol, au Royaume-Uni. Pour jouer, il faut parvenir à capturer le QR code présent entre le 28 et le 30 avril sur :

les monoplaces d’Esteban Ocon et Pierre Gasly lors du Grand Prix F1 de Bakou en Azerbaïdjan

les prototypes A470 des trio Vaxiviere-Canal-Milesi et Negrão-Rojas-Caldwell lors des 6h de Spa-Francorchamps.

A vos loupes !

Media Image Image Notre vision de l'Alpine A290 par notre illustrateur. L'argus

