Alpine A290 (2024). La sportive de 220 ch se prépare en Espagne Récemment aperçu en Andalousie, le prototype camouflé de la Renault 5 était accompagné d'autres versions. A y regarder de plus près, il s'agit de la déclinaison sportive de la R5, l'Alpine A290. Certains détails le confirment. A plus d'un an du lancement, le constructeur peaufine sa bombinette.

La rédaction Par

Voir les photos Sous l'épais camouflage de ce prototype se cache la future Alpine A290 ! L'argus

Une Renault 5 peut en cacher une autre. Récemment aperçue en Espagne, la future R5 électrique n'était pas seule sur la route. Elle était accompagnée d'un autre prototype qui semblait identique en tout point : même silhouette, même capot plat, même feux arrière verticaux en référence à la R5 des années 1980. Mais malgré l'épais camouflage, certains détails montrent qu'il ne s'agit pas de la R5 E-Tech mais de sa cousine sportive : la future Alpine A290.

Un prototype d’Alpine A290

Les deux modèles sont très proches puisque l’Alpine sera une version bodybuildée de la Renault 5. Mais, elle se démarquera par certains éléments vus sur le show-car A290_β et que l’on retrouve sur ce prototype. C’est le cas du petit becquet implanté sur le volet de coffre que l'on ne retrouve pas sur les prototypes de la R5. Autre indice, la présence d'un liseret au niveau de l'entrée d'air ou du bas de caisse ainsi que la présence de jantes en alliage noires.

Media Image Image Cette version survitaminée de la Renault 5 embarquera un moteur électrique de 220 ch. L'argus Media Image Image L'alpine A290 est reconnaissable à son volet de coffre qui intègre un petit becquet. L'argus

L’Alpine A290 partagera la plate-forme CMF-B EV de la R5. Sauf que toute la partie avant a été retravaillée afin de loger le moteur électrique de 220 ch de la Renault Mégane E-Tech. Il sera alimenté par une batterie NMC (nickel-manganèse-cobalt) Envision en provenance de Chine puis fabriquée à Douai en 2025. Avec sa capacité de 52 kWh, l’autonomie avoisinera les 400 km. La commercialisation devrait débuter en fin d’année 2024, à un prix d’attaque d’environ 40 000 €. Le conditionnel reste de rigueur car le début de la production de la R5, prévue au printemps 2024, a glissé au mois de septembre. Un décalage qui pourrait impacter celle de l'Alpine.

À lire aussi Renault 5. Premières photos sur route de la citadine électrique

Media Image Image Le concept Alpine A290_ß préfigure la future A290. Alpine

Source photos : Motor.es

Tags