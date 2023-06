Alpine A290, Cupra Raval, Abarth 500e… les bombinettes mettent les watts Délaissées par les constructeurs, les petites sportives à moteur thermique sont en voie de disparition. Mais leur salut passera par l’électrification. La preuve avec la présentation de nouvelles bombinettes électriques telles que l’Alpine A290, la Mini Cooper SE ou encore la Cupra Raval.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Avec l'électrification, les petites sportives citadines reviennent au goût du jour. Voici les futures bombinettes qui s'apprêtent à rejoindre le marché. L'argus

Qu’il semble loin le temps des petites citadines légères et survitaminées comme les Peugeot 205 GTI et Renault 5 Turbo. Les coûts de production croissants, la nécessaire baisse des émissions de CO2 et le malus écologique ont étouffé ce marché de niche. Étouffé mais pas définitivement enterré. Si beaucoup de constructeurs ont jetté l'éponge, certains voient misent sur l'électrification pour sauver l'espèce. C’est le cas d’Abarth avec sa 500e, de Mini avec sa Cooper SE ou encore d'Alpine et Cupra, qui ont dévoilé leurs futures citadines musclées sous la forme de show-cars. D’autres modèles iconiques pourraient faire leur retour grâce à l’électrification, qui n’a finalement pas que des défauts… excepté le prix.

Abarth 500e

Media Image Image Avec ses 154 ch et son look bodybuildé, l'Abarth 500e est un incontournable de ce segment. Abarth

La première petite sportive 100 % électrique à être lancée sur le marché est l’Abarth 500e. Avec 154 ch sous le capot, l'italienne est moins puissante que la version thermique. Elle est aussi 300 kg plus lourde que sa devancière. La faute à sa batterie de 42 kWh, qui lui confère une autonomie d’environ 250 km. Mais ce sont surtout les tarifs qui devraient en freiner plus d’un. Autrefois vendue à partir de 21 000 €, la nouvelle Abarth 500e débute désormais à 36 900 €. Une hausse de prix importante liée au prix de l'accumulateur.

Mini Cooper SE

Media Image Image La prochaine génération de Mini reprendra l'appellation Cooper. Elle se déclinera en deux versions, dont une sportive SE de 218 ch. Suivra une John Cooper Works. Mini

Si le constructeur britannique a lancé une série limitée à 155 exemplaires pour la France de son cabriolet électrique Cooper SE en février dernier, il faudra attendre mai 2024 pour voir débuter la commercialisation de la remplaçante de la citadine à trois portes. Cette dernière a déjà été dévoilée par la marque et elle s’appelle désormais Cooper. La cinquième génération de la Mini se décline en deux versions, dont une sportive SE. Elle embarque un moteur de 218 ch et une batterie de 54,2 kWh pour une autonomie de 400 km WLTP. Ce nouvel opus sera fabriqué en Chine par Great Wall. Alors que le ticket d’entrée de gamme s’affiche actuellement à 36 400 € dans sa version de 184 ch, la future Mini Cooper SE électrique pourrait dépasser les 40 000 €.

Alpine A290

Media Image Image La version Alpine de la Renault 5 sera d'abord commercialisée avec un moteur de 220 ch au mieux fin 2024. Oufti design-L'argus

Présentée sous la forme d'un show-car, l'Alpine A290_β n’est autre que la déclinaison sportive de la future Renault 5, prévue pour mi-2024. Survoltée, la bombinette française repose sur la plate-forme CMF-B EV. Elle reprend le bloc de 220 ch de la Mégane E-Tech et s’équipera d’une batterie Envision de 52 kWh de capacité. Contrairement à l’Abarth 500e et à la Mini Cooper SE, l’Alpine A290 sera déclinée en cinq portes. La version de série, préfigurée à 85 % par le concept, sera assemblée dans l’usine de Douai. L'auto est attendue sur le marché pas avant fin 2024. Le constructeur travaille aussi sur une déclinaison plus sportive d'environ 280 ch (vers 2026) avec un moteur par essieu pour offrir une transmission quatre roues motrices.

Cupra Raval

Media Image Image C'est officiel, la future citadine sportive de Cupra s'appellera bien Raval. Matthieu Méheust

Annoncée par les concepts Urban Rebel, la future citadine sportive électrique de Cupra s’appellera Raval. Ce nom fait référence à un quartier de Barcelone, ville où siège la marque. La sportive espagnole semble taillée pour défier l’Alpine A290_β puisqu’elle pourrait reprendre la même motorisation que la prochaine ID.2, à savoir un bloc électrique de 226 ch. Elle reposera sur la plate-forme évolutive MEB du groupe Volkswagen et pourrait bénéficier d’une autonomie de 440 km selon le cycle WLTP. Cette Cupra Raval sera produite dans l’usine de Martorell, en Espagne, à partir de 2025.

Une ID.Polo GTI dans les cartons

Media Image Image Lors de la présentation du concept ID.2all, Thomas Schäfer, patron de Volkswagen, avait annoncé l'arrivée d'une version sportive GTI. Laurent Lacoste

En mars 2023, Volkswagen a levé le voile sur son concept ID.2all, qui préfigure l’arrivée de la remplaçante de la Polo. Cette cousine technique de la Cupra Raval débutera à moins de 25 000 € et sera commercialisée fin 2025. À cette occasion, la marque allemande a aussi annoncé l’arrivée d’une déclinaison sportive. D’après certaines rumeurs, elle pourrait adopter le célèbre blason GTI. S’il est trop tôt pour parler de motorisation, gageons que la citadine sportive pourrait profiter d’un bloc plus puissant que la version classique (226 ch). Elle pourrait alors reprendre celui de l’ID.5 GTX, fort de 299 ch.

Le retour du blason HF chez Lancia sur la nouvelle Ypsilon ?

Media Image Image Aucun doute avec ce calendrier de lancement des futurs modèles Lancia : il y aura bien une Ypsilon HF, et elle sera commercialisée en 2025. L'argus

Prévue pour juin 2024, la prochaine génération de Lancia Ypsilon bénéficiera elle aussi d’une déclinaison sportive. Elle en profitera pour redorer le blason HF, autrefois apposé sur la Delta. La sportive a été confirmé par le P-DG de la marque, Luca Napolitano. Si peu d’informations ont pour le moment fait surface, certaines sources évoquent toutefois un bloc électrique de 240 ch. Dès lors, l'Ypsilon pourrait devenir l’une des bombinettes les plus puissantes du marché. Avec ce lancement, l'hypothèse de voir débarquer une Opel Corsa GSe pourrait prendre de l'ampleur. Affaire à suivre…

