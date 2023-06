Alpine A424. Premières photos de l'hypercar hybride des 24H du Mans 2024 Avec l’Hypercar A424_β, Alpine annonce le prototype hybride A424 qui prendra part au championnat du monde d’endurance, et donc aux 24 Heures du Mans, en 2024. Cette LMDh reprend certains élément du concept Alpenglow. Elle est mue par un moteur inédit. Elle est à découvrir aux 24H du Mans 2023.

Voir les photos L'Alpine A424_β est la version quasi-définitive de l'hypercar avec laquelle la marque participera aux 24 Heures du Mans 2024. Julien Delfosse / DPPI

Comme promis, alors que débute le week-end des 24 Heures du Mans 2023, Alpine préfigure l’Hypercar avec laquelle il prendra part à l’édition 2024 de la course à travers un « show car » baptisé A424_β. Ce nom est riche de sens. Derrière le A d’Alpine, le chiffre 4 inscrit l’auto dans la lignée des prototypes d’endurance A440, A441, A442 et A443 des années 1970, et donc de l’A442B avec laquelle le constructeur remporta son unique victoire au classement général des 24 Heures du Mans en 1978. Le nombre 24, quant à lui, fait référence aux 24 Heures du Mans autant qu’à l’année 2024 sui verra l’auto faire ses débuts en compétition. Le caractère grec β, ou « bêta », déjà vu sur l’A290_β, vient du monde de l’informatique et indique qu’il s’agit de la dernière phase de développement du projet.

Media Image Image L'A424 répondra à la réglementation LMDh. Alpine

Le style Alpine, version LMDh

Comme nous l’annonçait Antony Villain, directeur du design d’Alpine, en octobre dernier, l’A424_β partage certains traits avec le concept-car Alpenglow du Mondial de Paris 2022 mais adopte une configuration aérodynamique plus classique, proche de celle d’une LMP1. C’est en grande partie dû au fait que l’A424 sera une Hypercar du type LMDh, au design plus contraint que celui d’une LMH telle que sa compatriote et rivale la Peugeot 9X8, qui dénote avec sa poupe sans aileron transversal. Toutes les LMDh doivent en effet reposer sur un châssis homologué LMP2 fourni par l’un des quatre constructeurs agréés (Oreca, Ligier, Dallara, Multimatic), et partagent le même système hybride Bosch, la même batterie Williams, ainsi que la même boîte de vitesses Xtrac à sept rapports. Fidèle à Signatech pour son équipe sportive d’endurance, Alpine poursuit avec Oreca pour le châssis de l’A424. Le partenariat des deux entreprises remonte au retour d’Alpine dans la discipline en 2013. « Nous avons consulté les trois autres fabricants. Tous ont leurs forces, mais l’expérience d’Oreca a prévalu, encore plus dans le cadre d’un projet 100 % français », dixit Christophe Chapelain, ingénieur en chef du projet Hypercar d’Alpine.

Media Image Image L'Alpine A424_β reprend certains éléments du concept Alpenglow de 2022 (ci-dessus). Alpine

De l’Alpenglow, l’A424_β reprend la signature lumineuse avant à quatre foyer décalés dans une version simplifiée, toujours mise en exergue par des motifs blancs évoquant des projections et un bandeau lumineux en « V ». On retrouve également la forme de pavillon du concept. Les flancs de l’A424_β sont en revanche nettement moins creusés, plus monolithique, et toute la partie arrière a été revue pour répondre aux impératifs d’aérodynamique. Un grand aileron longitudinal part de la prise d’air de toit pour rejoindre un aileron arrière transversal haut perché. La poupe de la voiture affiche tout de même un détail unique : les feux arrière reprennent la forme du A fléché, logo d’Alpine. « Quand un concurrent nous suivra, la caméra embarquée ne pourra pas manquer ce A fléché », s’amuse Raphaël Linari, responsable du design extérieur chez Alpine. Et Christophe Chapelain d’ajouter : « Certains compromis ont été nécessaires, par exemple entre la volonté du design et certains aspects réglementaires. La fenêtre aérodynamique laisse toutefois suffisamment de marge pour intégrer beaucoup d’idées tout en convergeant vers les valeurs demandées. » L’auto porte le numéro 36, déjà visible sur les dernières Alpine d’endurance. Quant aux coordonnées GPS inscrites sur la voiture, elles mènent à la mairie de Dieppe, ville normande où Alpine est basé.

On retrouve une signature lumineuse avant à quatre foyers séparés. Alpine La voiture adopte une configuratino aérodynamique relativement classique dans sa catégorie. Alpine Les feux arrière reprennent le logo d'Alpine. Alpine La carrosserie est sculptée en grande partie par les exigences aérodynamiques. Alpine Les coordonnées GPS de la mairie de Dieppe figurent sur l'aileron longitudinal.

Un V6 turbo au cœur de l’Alpine A424

Au sein de ce cadre réglementaire très strict, le principal axe de développement par lequel les constructeurs peuvent se démarquer est celui du moteur thermique. Pour développer celui de l’A424, Alpine a mobilisé ses motoristes de F1 basés à Viry-Châtillon ainsi que l’entreprise d’ingénierie Mecachrome, déjà partenaire d’Alpine dans la discipline reine du sport automobile. L’écurie française met au point un V6 3.4 monoturbo, un type de mécanique unique dans la catégorie qui participera donc de la diversité des motorisations du plateau. Chez la concurrence, on trouve des V6 biturbo de cylindrées diverses (Toyota, Ferrari, Peugeot, Glickenhaus), ainsi que des V8 biturbo eux aussi « cubés » différemment les uns des autres (Porsche, Cadillac, Vanwall). Affichant un V à 90° et limité à 9 000 tr/mn, ce six-cylindres développe 680 ch, puissance combinée maximale réglementaire. Un poids minimum de 1 030 kg est imposé pour le véhicule. L’Alpine A424_β mesure 5 m de long pour 2 m de large, 1,06 m de haut et 3,15 m d’empattement.

Media Image Image L'A424 sera animée par un V6 turbo hybride. Alpine

Une mise au point intense dans les mois qui viennent

L’Alpine A424 fera ses premiers tours de roues fin juillet 2023 sur le circuit de Lurcy-Lévis. Des essais se succéderont jusqu’à l’hiversur les circuits du Castellet, d’Aragon et de Jerez, en parallèle des procédures d’homologation. La voiture fera son entrée dans le championnat WEC lors des 6 Heures du Qatar en mars 2024. Elle doit également rejoindre la catégorie GTP du championnat américain IMSA, comme vitrine des ambitions commerciales américaines d'Alpine. Attirer des écuries tierces vers l'A424 est également dans les projets de la marque. « Avec ce modèle, les équipes d’Alpine ont deux objectifs : continuer d’élargir leur palmarès et séduire des écuries clientes. (...) Alpine cherchera aussi à attirer d’autres structures au côté de son écurie officielle en Hypercar afin de pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, y compris outre-Atlantique en IMSA », a-t-elle déclaré. En attendant, c'est avec deux A470 Orzeca-Gibson engagées en LMP2 qu'Alpine prendra le départ des 24 Heures du Mans 2023, dont le départ sera donné ce samedi 10 juin à 16 h 00.

Media Image Image L'A424_β encadrée par l'A110 R Le Mans et l'Alpenglow. Alpine

