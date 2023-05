Alpine-Lotus. La remplaçante de l’A110 repoussée en 2027 La fin de carrière de l’A110 n’interviendra qu’en 2027 avec le lancement d’une nouvelle génération de sportive. Finalement, elle n’aura aucun gène commun avec la future Lotus Type 135. Les discussions avec le constructeur viennent de tomber à l’eau. Alpine a décidé de continuer l’aventure en solo !

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos L'Alpine A110 a encore de beaux jours devant elle ! Géraldine Gaudy - L'argus

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de l’A110 ! La carrière de la sportive au A Fléché va en effet se prolonger au-delà du calendrier initialement prévu. L’argus annonçait dès le mois de novembre 2022 qu’elle continuerait d’officier jusqu’à la mi-2026. Finalement, elle poursuivra sa carrière jusqu’en 2027. On sait désormais officiellement la raison de cet allongement du cycle de vie.

La sportive Alpine-Lotus, c’est (déjà) fini !

L’Alpine A110, commercialisée depuis mars 2018, aurait dû être remplacée par un coupé développé conjointement avec Lotus. Mais comme nous le confiait Robert Bonetto, le directeur de l'ingénierie Alpine, le cahier des charges et le schéma de développement du véhicule tardaient à se figer. Les échéances ont été maintes fois repoussées (au printemps, puis à la fin 2023) jusqu’à l’annonce officielle de Lotus Cars, ce 22 mai. Après « plus de deux ans de travail sur la vision d’une future voiture de sport à moteur électrique, Lotus et Alpine ont décidé de ne pas poursuivre le développement conjoint d’une voiture de sport » annonce le constructeur britannique dans un communiqué officiel qui ajoute « Il s’agit d'une décision mutuelle prise à l'amiable ». Alpine nous refait le coup du partenariat avorté comme avec Caterham !

Pourquoi la future Alpine A110 ne sera pas Lotus ?

Media Image Image La Lotus Type 135 ne sera pas la cousine technique de la future Alpine sportive. Lotus

Plusieurs raisons peuvent expliquer la rupture des discussions entre les deux acteurs, l’une d’elles étant l’impossibilité pour Alpine de greffer un moteur thermique sur le châssis de la Type 135. La Lotus n’a été conçue qu’en 100 % électrique. Une idée à laquelle Alpine ne se résout pas pour la future A210 ou A310. Le constructeur croit dur comme fer au potentiel d’un moteur à explosion pour sa Berlinette 3.0. A la différence du 4-cylindres turbo actuel qui utilise du sans-plomb, le futur bloc serait alimenté à l’hydrogène. Une technologie sur laquelle les équipes de Laurent Rossi, PDG de la marque dieppoise, travaillent activement. La remplaçante de l'A110 sera proposée en électrique puis en thermique par la suite. Une démarche à la Porsche qui a sauvé la 911 thermique au-delà de 2035 grâce au carburant synthétique (e-fuel).

Alpine, seul aux commandes désormais

Alpine se détourne donc d’un partenaire de choix (Lotus et son propriétaire Geely) pour faire cavalier seul. La nomination de Philippe Krief, ancien directeur technique de Ferrari aux commandes de l’ingénierie Alpine depuis le 6 mars 2023, n’est certainement pas innocente dans la remise en cause du projet. Mais cette annonce est plus que surprenante au regard de la santé financière fragile du constructeur. Développer une plate-forme en partant d’une feuille blanche nécessite des investissements faramineux (ndlr, de 600 à 800 millions d’euros). Or, à ce stade, Alpine n’est pas rentable et la marque ne devrait atteindre son point d’équilibre qu’en 2026. Si la firme se lance dans cet ambitieux projet, c’est qu’un soutien financier d’ampleur est en approche. Luca de Meo, PDG du Groupe Renault, avait annoncé qu’il cherchait des partenaires/actionnaires et qu’il ferait des annonces d'ici à la fin de l'année. Le planning pourrait visiblement être chamboulé…

Media Image Image La remplaçante de l'A110 ne sera pas développée en collaboration avec Lotus. Le projet vient d'être arrêté. Géraldine Gaudy - L'argus

Une association avec Lotus pour les gros SUV ?

Dans son communiqué, Lotus n’exclut pas d’autres collaborations avec Alpine. « Nous continuerons à discuter d'autres opportunités futures ». Rappelons que le travail avec la firme d’Hethel ne se résumait pas qu’au développement d’une sportive. En novembre 2022, Alpine a également annoncé le lancement deux crossovers GT 100 % électriques pour occuper les segments D et E, notamment en Chine et aux Etats-Unis. On imaginait déjà les A490 et A590 - prévus pour respectivement 2027 et 2028 - reposer sur la même plate-forme que l’Eletre, commercialisé depuis 2022 (segment E), ou celle du futur Type 134 (segment D) prévu en 2025.

Media Image Image La gamme Alpine ne prévoit pas qu'une sportive, remplaçante de l'A110 (future A210 ou A310). Une citadine et trois crossovers (dont DZ110) sont annoncés. L'argus

Mais, ce soudain revirement de stratégie et l’arrivée d’un gros apport financier pourrait aussi être synonyme d’un rapatriement complet des projets Alpine au sein du Groupe Renault. Dans une interview accordée à L’argus, Gilles Le Borgne, le directeur de l’ingénierie du Groupe Renault, a confirmé l’arrivée en 2026 de l’architecture SDV (Software Defined Vehicle) sur le projet Renault FlexEVan puis chez Alpine vers 2027. Cette solution, qui doit permettre de faire évoluer une voiture tout au long de sa vie en la mettant à jour et en y installant de nouvelles applications pour étoffer ses fonctions, pourrait être difficilement adaptable sur un châssis « qui n’est pas maison ». D’ailleurs pourquoi ne pas directement piocher sur les étagères ? On sait que Renault et Nissan travaillent actuellement sur la deuxième génération de la plate-forme CMF-EV (Mégane E-Tech, Nissan Ariya...). Conçue pour s’adapter à une large gamme de SUV, elle pourrait être adaptée aux SUV d’Alpine d’autant qu’elle doit sortir en 2027.

