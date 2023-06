Alpine Racing. De nouveaux investisseurs pour aider l’équipe de F1 à gagner Depuis 2021, Alpine Racing remplace Renault Sport en Formule 1, sans grande réussite pour l’instant. Mais la marque de Dieppe a de grandes ambitions. Pour faciliter sa conquête du titre suprême, elle pourra s’appuyer sur les 200 millions d’euros qu’un groupe d’investisseurs va lui apporter.

Malgré un budget désormais encadré par le règlement, la Formule 1 demeure un sport très onéreux. Pour un groupe Renault à la santé financière encore convalescente, la présence d’Alpine dans cette discipline fait ainsi office de « caprice » dispendieux. D’autant que la marque multiplie les engagements en course automobile : retour aux 24H du Mans en Hypercar en 2024, participation à la course de côte de Pikes Peak… Mais l’arrivée de nouveaux actionnaires au capital d’Alpine Racing Ltd. devrait bien aider à poursuivre ce programme ambitieux. Un groupe d’investisseurs va en effet prendre une participation à hauteur de 24 % dans cette entité basée à Enstone, au Royaume-Uni. Il va ainsi apporter pas moins de 200 millions d’euros pour « soutenir la stratégie de croissance d’Alpine et ses ambitions sportives en Formule 1 ». L'entité Alpine Racing SAS, qui produit des moteurs de Formule 1 à Viry-Châtillon, en France, reste pour sa part à l’écart de cette transaction.

Media Image Image En plus de la Formule 1, la marque de Dieppe est présente dans de nombreuses autres disciplines du sport automobile. Alpine

Des stars d'Hollywood comme actionnaires

Le groupe d’investisseurs se compose d’Otro Capital, de Redbird Capital Partners et de Maximum Effort Investments, une société dirigée par la star hollywoodienne Ryan Reynolds, interprète du superhéros Deadpool. Deux autres acteurs, Michael Bakari Jordan et Rob McElhenney, figurent également parmi les co-investisseurs. Méconnues du grand public, ces trois entreprises disposent déjà d’une certaine expérience dans le domaine du sport, mais aussi du divertissement, du jeu vidéo et des médias. Leur nom est par exemple associé aux clubs de football Toulouse FC et Wrexham AFC ou à la NFL, la ligue de football américain. En plus de sa contribution financière, ce groupe d’investisseurs doit donc aider à mieux mettre en valeur la marque Alpine, notamment en Amérique du Nord, où le constructeur français compte vendre de grands SUV avant la fin de la décennie. Son but sera également de trouver des moyens pour diversifier les sources de revenus. Reste à savoir si l'écurie française saura mettre à profit cet apport d’argent frais pour aller conquérir un ou plusieurs titres en Formule 1. Ce serait assurément la meilleure des publicités possibles.

