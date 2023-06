Alpine s’offre un podium pour sa première participation à Pikes Peak Première participation et premier podium pour Alpine à Pikes Peak. L’A110 développée pour l’épreuve a bouclé la montée en 9’17”412 et signé le troisième temps du général avec Raphaël Astier. Mais la berlinette a été devancée par le spectaculaire Ford Supervan piloté par un autre Français, Romain Dumas.

Par Vincent Foultier

Voir les photos L'Alpine A110 Pikes Peak a bouclé la montée de Pikes Peak au troisième rang du classement général. ANTONIN VINCENT / DPPI

La célèbre course de côte de Pikes Peak a rendu son verdict ce dimanche 25 juin 2023. Après 19,93 km de montée vers les nuages, 156 virages, un départ à 2 865 m et une arrivée à 4 301 m d’altitude, le Britannique Robin Shute a conservé son titre en s’imposant au volant de son prototype Wolf GB08 TSC. Il devance deux Français : Romain Dumas au volant de son Ford Supervan 100 % électrique de 1 400 ch et Raphaël Astier à bord de son Alpine A110 Pikes Peak. Pour sa première participation dans la plus célèbre des courses de côte, la marque dieppoise s’offre donc un podium. « Une expérience hors du commun et un résultat qui surpasse tous les espoirs que nous avions aux prémices du projet » déclare Philippe Sinault, directeur général de Signatech.

Un changement tardif de catégorie

Entamé à la fin de l’automne 2022, le projet a fait naître une véritable bête de course. Basée sur une A110 GT4, la berlinette développée pour Pikes Peak a reçu un pack aérodynamique spectaculaire qui ferait passer une A110 R pour une toute gentille. Ces modifications ont d'ailleurs joué des tours au constructeur français. Elles ont été jugées trop importantes pour lui permettre de concourir dans la catégorie Time Attack 1, dans laquelle elle ambitionnait initialement de signer un nouveau record. L'auto s'est ainsi retrouvée dans la catégorie Open, beaucoup plus libre, aux côtés du Ford Supervan.

Media Image Image Pour l'événement, la berlinette s'était vêtue d'une robe très aérodynamique. Alpine Media Image Image Ce kit lui aura valu un passage en catégorie Open au lieu du Time Attack 1. Alpine

Cette A110 Pikes Peak avait également soigné son rapport poids-puissance avec un quatre-cylindres poussé à 500 ch pour une masse d'à peine 950 kg. Si le projet a été finalisé seulement « cinq semaines avant le départ pour le Colorado » comme le raconte Lionel Chevalier, directeur technique de Signatech, le constructeur français « connaissait le niveau de performances de l’Alpine A110 Pikes Peak, ainsi que le temps visé après les essais et les qualifications ». Un résultat était donc attendu, et il est tombé peu après 8 h 50 heure locale ce dimanche 25 juin. Raphaël Astier a vaincu le manque d’oxygène, les ravins, la poussière et le soleil pour boucler la montée en 9’17”412. Le Français a dépassé toutes les espérances de l’équipe, puisque le simulateur annonçait un temps de 9’17”7. Après avoir décroché le troisième temps, le pilote vainqueur de la coupe FIA R-GT avec l’A110 Rally a déclaré avoir vécu « une belle montée avec une Alpine A110 Pikes Peak qui a fonctionné à merveille ».

Le premier véhicule thermique de sa catégorie

Pour le constructeur dieppois, la performance est d'autant plus notable que l'A110 Pikes Peak est le premier véhicule thermique de sa catégorie. Elle s’est classée deuxième de la catégorie Open, 30 secondes derrière Romain Dumas et son Ford Supervan 100 % électrique presque trois fois plus puissant, avec un chrono plus rapide de 7 secondes par rapport à l’ancienne référence établie par Peter Cunningham au volant d'une Acura TLX. Raphaël Astier en a profité pour améliorer sa marque personnelle de 6 secondes. Un record qu’il avait réalisé en 2019 dans la catégorie Time Attack 1 au volant d’une Porsche.

Media Image Image Pilotée par Raphaël Astier, l'A110 Pikes Peak a terminé deuxième de sa catégorie, derrière le détenteur du record historique de l'épreuve, Romain Dumas. Alpine

Ce résultat présente une saveur toute particulière pour Alpine, puisqu’il lui permet aussi de parfaire l’image de la marque outre-Atlantique. Un point crucial depuis qu'elle a annoncé s’intéresser grandement au marché américain pour ses véhicules de série. Robert Bonetto, directeur de l’ingénierie Alpine, parle d’un « résultat magnifique pour les premiers tours de roue sur le sol américain de la marque Alpine », ajoutant que la sportivité Alpine « basée sur la légèreté, le plaisir et les sensations peut rivaliser avec des monstres de puissance et a toute sa place dans cet antre du sport automobile qu’est Pikes Peak ». Toutefois, pour séduire les clients américains, la marque comptera davantage sur ses futurs grands SUV électriques que sur sa berlinette.

Media Image Image Robin Shute et son prototype thermique Wolf GB08 TSC ont devancé l'impressionnant Ford Supervan 100 % électrique de Romain Dumas. DR

