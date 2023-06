Après la Renault 5, l'État souhaite une Peugeot e-208 "made in France" L’État discuterait avec le groupe Stellantis en vue de rapatrier en France la production de la Peugeot e-208, dont l’assemblage quittera bientôt la Slovaquie. Si cela est impossible sur l'actuelle 208, restylée à l'automne, l’option est plausible pour la future 208 électrique de 2026.

Par MaxK

Voir les photos L'Etat chercherait à convaincre Peugeot de rapatrier la production de l'e-208 en France. Peugeot

Actuellement, la production de la Peugeot 208 thermique est répartie entre les usines Stellantis de Trnava (Slovaquie) et Kenitra (Maroc). L’e-208 électrique, elle, est exclusivement produite sur le premier site nommé. L’État français tenterait actuellement de convaincre Peugeot de rapatrier la fabrication de l’e-208 en France. Mais, comme L’argus vous l’annonçait début 2022, sa production sera bientôt relocalisée, afin que le site slovaque puisse accueillir les futurs véhicules accessibles du programme Smart Car à savoir la prochaine Citroën C3 (code CC21) au printemps 2024 puis les remplaçants des Citroën C3 Aircross (CC24) et Opel Crossland (OV24) dans le courant de l'année. Dans ce jeu de chaises musicales, les 208 et e-208 quitteront Trnava dès l’été 2023 à l'occasion du restylage de la citadine. Selon nos informations, Kenitra prendra en charge toutes les versions thermiques alors que la variante électrique rejoindra l'usine de Saragosse (Espagne) qui fabrique déjà l'Opel Corsa, cousine technique de la Peugeot. Stellantis compensera l'arrêt en 2024 de la production des actuels C3 Aircross et Crossland en Espagne par l'arrivée des Peugeot e-208 en 2023 et Lancia Ypsilon (L21) en 2024.

Media Image Image Actuellement produite en Slovaquie, la Peugeot e-208 sera bientôt assemblée en Espagne. Peugeot

La France veut relocaliser

En prévision de l’interdiction des véhicules thermiques neufs dans l’UE actée pour 2035, la France veut accélérer le développement l’industrie des voitures électriques dans l’Hexagone. En juin 2020, le Président Macron avait annoncé une aide de 8 milliards € au secteur automobile français mais sous certaines conditions dont la relocalisation sur le territoire. Elle a notamment contribué aux 850 millions d’euros investis dans le cadre d’un PIIEC (Projet Important d’Intérêt Européen Commun) pour l’implantation à Douvrin (Pas-de Calais) de l’usine de batteries d’ACC, coentreprise liant Stellantis, Mercedes et TotalEnergies/Saft.

Media Image Image Cousin technique de la Peugeot e-208, le DS 3 E-Tense est produit en France, à Poissy. DR

L’État est par ailleurs actionnaire de Stellantis à hauteur de 6,2 % par le biais de la banque publique d’investissement Bpifrance. Il détient aussi 15 % de Renault. Or le groupe au losange met actuellement en place son pôle ElectriCity dans les Hauts-de-France, où sera produite la future R5 électrique à partir de 2024. Cette dernière se positionnera sur le même segment que la Peugeot e-208, voiture électrique neuve la plus vendue en France en 2022, et huitième au niveau européen. Si Renault peut le faire à un prix de 25 000 € (sans bonus), pourquoi pas Peugeot ? « C’est une question de gros sous et l’Etat réfléchit aux subventions possibles pour convaincre Carlos Tavares (directeur exécutif de Stellantis, NDLR) de relocaliser son petit modèle dans l’Hexagone », aurait révélé une source gouvernementale à nos confrères des Echos. Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, avait publiqument fait savoir qu'il était propriétaire d’une Peugeot e-208.

Une 208 produite en France, pas pour cette génération...

Les discussions très officieuses au sujet d’un éventuel rapatriement de la production de la Peugeot e-208 en France tourneraient autour de l’usine Stellantis de Poissy (Yvelines), la seule à produire des voitures sur la plate-forme eCMP. Et celle-ci ne fonctionne pas au maximum de ses capacités puisqu'elle n'assemble que les Opel Mokka Electric et DS 3 E-Tense. « C’est encore en discussion, et la décision de Stellantis est attendue d’ici novembre », aurait indiqué la source des Echos. Une date qui marquera le lancement de la 208 restylée dans les concessions.

Voilà pour la version (semi-)officielle. Mais concrètement, il est impossible que la Peugeot e-208 actuelle soit produite en France. D’abord, parce que son arrivée en Espagne est programmée depuis plus d’un an et que le transfert de la production d'un site à l'autre ne se fait pas en un claquement de doigt. Outre les moyens de fabrication, il faut aussi prévoir l'approvisionnement des fournisseurs, la logistique, la formation du personnel... Bref, les délais sont trop courts d'autant plus que la version de l’architecture eCMP utilisée pour les petits SUV n'est pas 100% identique.

Media Image Image La Peugeot 208 restylée, imaginée ci-dessus, est attendue en novembre 2023 selon nos sources. Didier Ric

...mais peut-être pour la suivante ?

Si rapatriement de la Peugeot 208 vers une usine française il y avait, ce serait pour la prochaine génération du modèle (code P31). Celle-ci est attendue pour 2026-2027. Elle sera exclusivement électrique et reposera sur la future plate-forme modulaire STLA Small de Stellantis. L’usine de Saragosse est candidate pour l’accueillir mais rien n'est gravé dans le marbre. Peugeot prévoit néanmoins de produire certains véhicules électriques en France avant cela puisque ce sera le cas des e-308, e-408 et e-3008 attendus dans les prochains mois. Les deux premières naîtront à Mulhouse (Haut-Rhin), le troisième à Sochaux (Doubs). « Nous avons pris un engagement public de fabriquer en France 12 modèles électriques mobilisant 12 usines d’assemblage et de composants dans sept régions de l’Hexagone », a rappelé un porte-parole de Stellantis dans Les Echos.

Media Image Image Contrairement à l'e-208, la Peugeot e-308 sera produite en France. Peugeot

Tags