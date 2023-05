Arnaque à l'horodateur. Attention à votre carte bancaire Une arnaque visant à soustraire le code confidentiel et la carte bancaire des automobilistes qui règlent leur stationnement continue de faire des victimes dans les centres-villes de l'Hexagone. Focus sur cette forme de vol qu'il convient de connaître pour mieux s'en prémunir.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos L'argus revient sur l'arnaque à l'horodateur, une forme de vol visant à soustraire le code confidentiel et la carte bancaire des automobilistes. Une arnaque qui continue de faire des victimes plus d'un an et demi après les premiers cas identifiés. Ville de Paris

Arnaque à l'irlandaise, au rétroviseur, à la bouteille d'eau, à la durite, à la plaque d'immatriculation ou encore aux SMS frauduleux destinés à recueillir des données personnelles et bancaires... les escroqueries aux dépens des automobilistes sont décidément très nombreuses. C'est désormais une arnaque relativement rudimentaire que certains malfaiteurs ont décidé de mettre en place : l'arnaque à l'horodateur. Identifiée à la fin de l'année 2021, cette forme de vol avec ruse ne semble pas avoir disparu. Des interpellations ont d'ailleurs eu lieu à Aubagne, Laval et à Toulouse ces derniers mois, contraignant les pouvoirs publics à continuer de faire de la prévention à ce sujet.

Un mode opératoire plus ou moins élaboré

Il existe deux variantes de cette arnaque. La plus simple consiste pour le voleur à approcher sa proie avec des espèces à la main en lui demandant de payer son stationnement au motif que les parcmètres n'acceptent pas la monnaie. Il est alors promis un remboursement en liquide après l'opération. Une fois la proposition acceptée, le malfaiteur profite du règlement pour voir le code confidentiel et détourne l'attention de la victime pour finalement lui soustraire sa carte et repartir avec.

Media Image Image Les pouvoirs publics continuent de faire de la prévention sur ce sujet, toujours d'actualité, notamment avec des prospectus. DR Media Image Image La méthode utilisée par les malfaiteurs y est brièvement décrite. Ces derniers mois, des interpellations ont eu lieu à Aubagne, Laval et à Toulouse. DR

La seconde façon de procéder est plus élaborée et vise les séniors ou les personnes vulnérables en particulier. Ces dernières, repérées à l'avance, sont accostées par une ou des personnes qui leur proposent de les aider à payer leur stationnement, une démarche parfois complexe pour certaines personnes âgées. Dans certains cas, les escrocs n'hésitent pas à prétendre qu'ils travaillent dans le secteur des horodateurs ou même à commettre une usurpation de fonctions en se déguisant en policier ou en gendarme, histoire d'inspirer confiance et ainsi déjouer la méfiance de leurs victimes. Les faux agents saisissent eux-mêmes le code et par un tour de passe-passe, font croire que l'horodateur a absorbé la carte bancaire qu'ils viennent de subtiliser habilement…

Les bons réflexes à adopter pour ne pas tomber dans le panneau

Quelques gestes simples permettent de se prémunir de ce type d'arnaque. Le premier consiste à rester vigilant et à taper son code secret à l'abri des regards indiscrets, au besoin en masquant le clavier avec sa main. Si on a tendance à l'oublier en raison des faibles montants en jeu, le paiement du stationnement à l'horodateur est une transaction comme les autres et donc une occasion de plus pour les escrocs de mémoriser ce fameux code. Il convient ensuite de garder à l'esprit qu'aucun horodateur n'avale les cartes bancaires, contrairement aux distributeurs automatiques (DAB).

Media Image Image Veiller sur ses effets personnels est également recommandé. Car lorsque le code confidentiel de la carte bancaire ne peut être vu, les malfaiteurs tentent parfois un vol à l'arrachée du sac de la victime ou de son contenu. Ganossi - Pixabay

Fermer son sac pour éviter le vol d'autres objets durant le règlement est également recommandé, car ce type de délinquant est souvent opportuniste et préfère se rabattre sur un butin plus simple à dérober lorsque la vue du code secret est impossible. Et si malgré ces précautions la carte finit par être dérobée, il est vivement recommandé de contacter son établissement bancaire afin de faire opposition dans les plus brefs délais et ainsi couper l'herbe sous le pied de son agresseur. Alerter les forces de l'ordre en composant le 17 est tout aussi indiqué, même si l'interpellation de ces individus est complexe, ces derniers changeant rapidement d'endroit une fois leur forfait commis.

