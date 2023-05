Arnaque aux faux PV de stationnement : surveillez votre pare-brise ! Depuis quelques jours, de plus en plus de faux documents sont déposés sur les pare-brise des voitures garées en ville, invitant les automobilistes à régler une amende au titre d'une contravention de stationnement. Une nouvelle forme d'arnaque dont il convient de se méfier.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Une nouvelle forme d'escroquerie a récemment été identifiée : l'arnaque aux faux PV de stationnement. Le décryptage de L'argus. L'argus

Les escrocs ne cessent de faire preuve d'inventivité pour créer des arnaques toujours plus réalistes. Après les SMS frauduleux destinés à recueillir des données personnelles et bancaires en prétextant un PV imaginaire à payer, l'absence de vignette Crit’Air ou une indemnité carburant à réclamer, voici maintenant les faux avis déposés sur les pare-brise pour des contraventions de stationnement fictives. Récemment dénoncée par la gendarmerie de Seine-et-Marne, cette pratique tend à se multiplier et à faire de plus en plus de victimes à travers l'Hexagone. Heureusement, certains réflexes élémentaires permettent de s'en prémunir.

De faux avis déposés sur les pare-brise

Cette nouvelle forme d'escroquerie aux faux PV concerne une catégorie bien particulière de contravention : celles relatives au stationnement. Elle surfe sur la pratique des PV électroniques consistant pour l'agent verbalisateur à déposer un avis d'information sur le pare-brise du véhicule en infraction, attestant de l'existence d'une infraction retenue à l'encontre de son propriétaire. Les faux avis laissés sur les voitures des victimes potentielles indiquent eux aussi qu'une contravention a été dressée au titre d'une infraction à la réglementation du stationnement. Et le document prévient également de l'envoi d'un PV par courrier et d'une amende qu'il faudra régler sur le site de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI).

Media Image Image Voici un exemplaire de faux avis déposé sur le pare-brise des voitures. Il invite les automobilistes à flasher un QR Code pour payer en ligne l'amende liée à la contravention de stationnement sur un site frauduleux. Gendarmerie nationale

Pour faciliter le paiement de l'amende factice, un QR Code figure sur ledit avis, dont la présentation léchée donne le change et peut faire illusion pour bon nombre d'usagers. Sauf que ce dernier renvoie vers un site frauduleux ressemblant à celui de l'ANTAI et dont l'URL reprend les termes généralement « antai » et « gouv ». Les personnes peu habituées aux sites officiels peuvent alors se faire abuser et livrer leurs données personnelles et bancaires, qui seront ainsi immédiatement récupérées par les malfaiteurs se cachant derrière cette arnaque d'un nouveau genre.

Quelques conseils pour ne pas se faire avoir

Depuis le 1er janvier 2018, ne pas payer son stationnement ne donne plus lieu à la verbalisation d'infractions au Code de la route mais uniquement à des forfaits de post-stationnement (FPS), dont le montant est déterminé par chaque municipalité. Depuis cette date, seules les contraventions qui concernent les stationnements abusifs, gênants, très gênants et dangereux, sont susceptibles de donner lieu à une verbalisation par la gendarmerie ou la police nationale. Par conséquent, aucun avis de cette nature ne peut être déposé sur un véhicule correctement stationné depuis moins de sept jours consécutifs. La verbalisation d'une contravention implique que la voiture soit garée au même endroit depuis plus de sept jours ou qu'elle soit immobilisée à un endroit considéré comme gênant, très gênant ou dangereux.

Media Image Image Depuis le 1er janvier 2018, ne pas régler sa place de stationnement lorsqu’il est payant ou encore dépasser la durée payée initialement ne constitue plus une contravention mais un forfait de post-stationnement (FPS). Les FPS ne font donc pas référence à une contravention. Ville de Tarbes

Il convient ensuite de garder à l'esprit que l'unique site pour régler les amendes consécutives aux contraventions est www.amendes.gouv.fr. Pour les forfaits de post-stationnement (FPS), dont le montant varie en fonction des communes, le seul portail de paiement en ligne est www.stationnement.gouv.fr. Une attention particulière doit donc être portée à l'adresse du site vers lequel le QR Code de l'avis redirige l'usager, car les sites frauduleux badgés « antai » et « gouv » fleurissent aussi vite qu'ils sont fermés par les autorités, au gré de la découverte des arnaques.

