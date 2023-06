Assurance auto. Dans quelles villes coûte-t-elle le moins cher ? Et le plus cher ? D’une ville à l’autre, la différence de prix pour un même contrat d’assurance auto peut atteindre 45 %. Assurer sa voiture à Ajaccio coûte beaucoup plus cher qu’à Paris, tandis que les tarifs pratiqués à Montauban sont bien plus abordables que dans la capitale.

Par MaxK

Voir les photos Le,coût de l'assurance auto varie grandement d'une ville à l'autre. Denis Meunier

La compagnie d’assurance Leocare vient de publier une étude comparant le montant demandé pour assurer sa voiture dans les 100 villes les plus peuplées de France. Pour un même profil d’assuré et un même véhicule, l’écart atteint 45 % entre la ville où l’assurance auto coûte le moins cher et celle où elle est la moins onéreuse.

Media Image Image Carte des prix mensuels par département pour le cas étudié. Leocare

Une tarification complexe

Comme entre les véhicules ou les profils d’assurés, la différentiation des tarifs d’assurance auto entre les villes dépend en grande partie de données statistiques. La périodicité des accidents, des vols ou des catastrophes naturelles mais aussi le prix de la main d’œuvre sont notamment pris en considération. L’étude a été réalisée avec le profil d’un conducteur assuré au moins 24 mois au cours des 36 derniers mois, sans sinistre, sans annulation ou suspension de permis, sans condamnation liée à l’alcool, aux stupéfiants, à un refus d’obtempérer ou à un délit de fuite, propriétaire d’une Peugeot 208 1.2 PureTech 110 EAT6 Allure mise en circulation en janvier 2018 utilisée dans un cadre strictement privé. La formule « tous risques » choisie s’accompagne de franchises (50 € pour un bris de glace, 330 € pour les autres dommages, incendie ou vol), et d’un plafond d’un million d’euros pour la protection du conducteur.

Media Image Image Une Peugeot 208 de 2018 a été choisie comme véhicule à assurer. Peugeot

L’assurance auto très onéreuse dans le sud-est

De manière générale, il est plus coûteux d’assurer sa voiture dans une grande ville densément peuplée qu’ailleurs. Dans le détail, l’étude du jour confirme que c’est en région PACA et en Seine-Saint-Denis que l’assurance auto coûte le plus cher. Mais c’est en Corse, à Ajaccio (Corse-du-Sud), que le prix demandé est le plus élevé avec une cotisation mensuelle de 60,75 €. Marseille (Bouches-du-Rhône) suit avec 56,48 €, devant Antibes (Alpes-Maritimes) et ses 49,58 €. Paris se situe dans le milieu du classement avec 45,82 €/mois.

Media Image Image La densité de circulation dans les grandes villes augmente la probabilité de sinistre, et donc le prix de l'assurance. Wilfrid Veris - L'argus

Les 50 villes où l’assurance auto coûte le plus cher

Ville Code postal Prix mensuel* Ajaccio 20000 60,75 € Marseille 13000 56,48 € Antibes 6160 49,58 € Nice 6000 49,02 € Blanc-Mesnil 93150 48,50 € Argenteuil 95100 48,36 € Aubervilliers 93300 48,27 € Montreuil 93100 48,26 € Noisy-le-Grand 93160 48,14 € Cergy 95000 48,11 € Drancy 93700 48,10 € Sarcelles 95200 48,09 € Villeurbanne 69100 47,96 € Saint-Denis 93200 47,94 € Vénissieux 69200 47,79 € Aulnay-sous-Bois 93600 47,72 € Lyon 69000 47,50 € Bobigny 93000 47,24 € Avignon 84000 47,20 € Aix-en-Provence 13100 46,70 € Toulon 83000 46,50 € Asnières-sur-Seine 93600 46,49 € Saint-Maur-des-Fossés 94100 46,46 € Ivry-sur-Seine 94200 46,43 € Champigny-sur-Marne 94500 46,42 € Issy-les-Moulineaux 92130 46,34 € Courbevoie 92400 46,33 € Rueil-Malmaison 92500 46,29 € Vitry-sur-Seine 94400 46,26 € Boulogne-Billancourt 92100 46,25 € Neuilly-sur-Seine 92200 46,23 € Nanterre 92000 46,21 € Maisons-Alfort 94700 46,18 € Colombes 92700 46,16 € Levallois-Perret 92300 46,14 € Villejuif 94800 46,08 € Antony 92160 46,06 € Clichy 92110 46,05 € Béziers 34500 45,82 € Paris 75000 45,82 € Montpellier 34000 45,76 € La Seyne-sur-Mer 83500 45,17 € Fréjus 83370 45,04 € Cannes 6150 45,02 € Lille 59000 44,96 € Tours 37100 44,85 € Perpignan 66000 44,82 €

Des assurances plus abordables dans l’ouest

A l’opposé, le coût de l’assurance dans le budget auto est bien plus léger à Montauban (Tarn-et-Garonne), où la prime mensuelle se chiffre à 41,77 € selon l’étude, ce qui en fait la ville la moins chère parmi les 100 étudiées. La Roche-sur-Yon (Vendée) et Niort (Deux-Sèvres) sont également sur le podium, avec respectivement 41,79 € et 42,50 € devant Le Mans, dans la Sarthe, haut lieu de la culture automobile où assurer sa voiture demeure (comparativement) accessible.

Media Image Image Le coût de la main d’œuvre n'est pas le même partout. L'argus

Les 50 villes où l’assurance auto coûte le moins cher

Ville Code postal Prix mensuel* Montauban 82000 41,77 € La Roche-sur-Yon 85000 41,79 € Niort 79000 42,50 € Le Mans 72000 42,59 € Dijon 21000 42,63 € Orléans 45000 42,67 € Brest 29200 42,69 € Limoges 87000 42,73 € Mulhouse 68100 42,74 € Grenoble 38000 42,76 € Annecy 74000 42,79 € Poitiers 86000 42,81 € Metz 57000 42,83 € Rennes 35000 42,84 € Pau 64000 42,87 € Colmar 68000 42,92 € Cherbourg-en-Cotentin 50100 42,93 € Nantes 44000 42,94 € Troyes 10000 42,95 € Caen 14000 42,97 € Nancy 54000 43,01 € Angers 49000 43,08 € La Rochelle 17000 43,09 € Chambéry 73000 43,12 € Quimper 29000 43,15 € Amiens 80000 43,17 € Beauvais 60000 43,19 € Lorient 56100 43,21 € Saint-Nazaire 44600 43,25 € Saint-Étienne 42000 43,27 € Toulouse 31000 43,43 € Calais 62100 43,44 € Bourges 18000 43,47 € Narbonne 11100 43,50 € Valence 26000 44,03 € Mérignac 33700 44,04 € Créteil 94000 44,19 € Rouen 76000 44,22 € Pessac 33600 44,27 € Villeneuve-d’Ascq 59491 44,35 € Versailles 78000 44,36 € Roubaix 59100 44,39 € Nîmes 30000 44,43 € Reims 51100 44,47 € Dunkerque 59140 44,48 € Strasbourg 67000 44,50 € Tourcoing 59200 44,59 € Meaux 77100 44,60 € Évry-Courcouronnes 91000 44,61 € Le Havre 76600 44,63 €

*Pour le profil de l'étude

