Assurance auto. Le Fonds de garantie des victimes réclame une baisse des prix pour les jeunes Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires tire la sonnette d’alarme sur le nombre de conducteurs âgés de moins de 30 ans responsables d’accidents corporels, qui doivent de ce fait indemniser les victimes. Il réclame une baisse des prix des assurance auto, très élevés pour les jeunes.

Par MaxK

Voir les photos Les jeunes représentent la proportion la plus importante de conducteurs non-assurés en France. L'argus

Chaque année, le FGAO (Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires), organisme chargé d’indemniser les victimes d’accidents de la route causés par des conducteurs non-assurés, publie son baromètre. Les statistiques de l’année 2022 viennent de tomber. Le nombre de victimes qu’il a eu à indemniser l’an dernier a diminué de 10 % par rapport à 2019 (pré-covid), soit une baisse plus rapide que celle des accidents corporels sur la même période qui n’était que de -0,5 %. Il reste très élevé, le FGAO ayant indemnisé 8 443 victimes blessées et 157 proches de personnes décédées pour un montant total de 107 millions d’euros en 2022. En outre, le taux de véhicules non-assurés impliqués dans des accidents corporels est passé de 3,7 % à 5 % en trois ans. Une autre donnée alerte le FGAO : la surreprésentation des jeunes parmi les conducteurs circulant sans assurance. Environ 50 % des conducteurs non-assurés identifiés en 2022 avaient moins de 30 ans. Le Fonds réclame que les jeunes bénéficient d’une baisse tarifaire de l’assurance auto.

Media Image Image Le coût des indemnisations revient de plus en plus cher au FGAO. FGAO

Une assurance obligatoire mais trop chère

Assurer son véhicule est obligatoire pour circuler en toute légalité. Or cela coûte cher, de plus en plus cher même, et les plus jeunes automobilistes sont ceux pour qui les primes d’assurance sont les plus onéreuses. La différenciation des tarifs pratiqués par les compagnies d’assurance est principalement basée sur des statistiques, d’accidentalité notamment, et les 18-25 ans sont de loin la population la plus représentée dans les accidents de la route (101 tués par million d’habitants en 2022, soit deux fois plus que la moyenne). D’après le FGAO, 47 % des responsables d’accidents corporels en 2022 avaient moins de 34 ans. Selon des données du comparateur Assurland datant du printemps 2022, la prime annuelle moyenne pour les 18-25 ans s’élevait à 1 061 €, soit le montant le plus élevé devant celui des 26-35 ans (649 €), très loin de la moyenne de 611 € toutes tranches d’âge confondues. Ces tarifs peuvent inciter certains jeunes conducteurs à faire l’impasse sur l’assurance, selon le FGAO.

Media Image Image Les jeunes sont surreprésentés parmi les conducteurs non-assurés. FGAO

« Le coût élevé de l’assurance pour les conducteurs novices, qui reflète une sinistralité plus élevée que celle des conducteurs expérimentés, peut s’avérer incompatible avec les ressources limitées de certains jeunes », souligne le Fonds. Et de rappeler : « Selon plusieurs études, la mobilité est un facteur essentiel de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Ainsi, le rapport de la Commission Insertion des jeunes du 23 janvier 2019 sur la mobilité rappelle que les 18-30 ans consacrent 18 % de leur budget aux transports et que la voiture individuelle reste leur premier moyen de déplacement devant les transports en commun. »

Une enquête menée par le FGAO confirme et détaille ces chiffres préoccupants. 14 % des 18-30 ans interrogés reconnaissent avoir déjà conduit sans assurance, alors que 98 % d’entre eux savent qu’elle est obligatoire. Ils sont 74 % à estimer que l’assurance auto-moto coûte trop cher. Le nombre d’étudiants qui indiquent rouler sans assurance a augmenté de 30 % en cinq ans. Un conducteur non-assuré sur deux ne dispose que de faibles revenus ou n’a pas de revenus propres selon les données du Fonds, or 52 % des moins de trente ans sont étudiants, demandeurs d'emploi ou sans activité selon les données des BAAC (Bases de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière) reprises par le FGAO.

Media Image Image Répartition des conducteurs non-assurés par catégorie socio-professionnelle. FGAO

Prévention et contrôles à renforcer

Au-delà de la contrainte financière, le FGAO pointe du doigt « des comportements de délinquance routière de certains jeunes ». Ses données indiquent que 41 % des 18-30 ans non-assurés responsables d’un accident en 2022 n’étaient pas titulaires d’un permis de conduire valide, que 27 % avaient été contrôlés positifs aux stupéfiants, et 20 % positifs à l’alcool. Cela représente respectivement +2%, +3%, et -3% par rapport à la moyenne des conducteurs sans assurance. Tous âges confondus, 43% des conducteurs non-assurés identifiés en 2022 cumulaient au moins deux infractions, contre 12% chez les conducteurs assurés. Le Fonds en appelle donc à un « plan d’action » organisé « autour de trois leviers » :

Mieux sensibiliser les jeunes conducteurs en renforçant collectivement leur éducation à l’assurance ;

Rendre l’assurance auto plus accessible aux jeunes conducteurs ;

Poursuivre le renforcement du contrôle du respect de l’obligation d’assurance par les forces de l’ordre.

Media Image Image Etudiants ou sans emploi, de nombreux jeunes ont des revenus modestes. FGAO

Lorsqu’il intervient, le FGAO indemnise les victimes puis se retourne vers le conducteur incriminé pour obtenir le remboursement des sommes engagées. Celles-ci peuvent atteindre des centaines de milliers d’euros. Le Fonds est financé par une cotisation de 2 % prélevée sur les primes d’assurance des automobilistes, une contribution des assureurs, et l’argent réclamé aux conducteurs non-assurés.

