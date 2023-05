Assurance auto. Résilier son contrat « en 3 clics » : c'est désormais possible ! À partir du 1er juin 2023, il sera possible de résilier son contrat d'assurance auto en quelques clics, sans avoir à envoyer de courrier postal. Lumière sur ce nouveau dispositif qui simplifie la vie des automobilistes et pourrait à terme faire baisser les prix.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Résilier son assurance auto en quelques clics, c'est désormais possible. Focus sur cette nouveauté destinée à simplifier la vie des automobilistes et à protéger leur pouvoir d'achat. ambrozinio - Fotolia

Si souscrire un contrat d'assurance en ligne est devenu courant, le résilier était jusqu'à présent plus compliqué et nécessitait la plupart du temps l'envoi d'un courrier recommandé à la compagnie d'assurances concernée. La loi du 16 août 2022 a prévu la possibilité de mettre fin à son contrat d'assurance en ligne, sans toutefois mentionner la marche à suivre. Un décret récemment paru au Journal officiel précise les modalités de cette démarche facilitée baptisée « résiliation en 3 clics ».

Un onglet « résilier votre contrat » sur les sites et applications mobiles des assurances

La possibilité de résilier son assurance auto en ligne s'applique à partir du 1er juin 2023 à tous les contrats, qu'ils soient en cours ou à venir. Le décret impose aux compagnies d'assurances de créer un onglet nommé « résilier votre contrat », ou comportant une formule analogue dénuée d'ambiguïté, affiché sur leurs sites et applications mobiles. Le but est de simplifier l'exercice de cette faculté et de protéger le pouvoir d'achat des Français, dont le budget est actuellement mis à mal par l'inflation. Car le gouvernement estime que cette mesure pourrait renforcer la concurrence entre les compagnies et favoriser la baisse du montant des primes. L'avenir nous dira s'il a vu juste.

Media Image Image Le gouvernement pense que cette nouvelle mesure permettant de résilier plus facilement va à terme faire baisser les tarifs de l'assurance auto. Denis Meunier

Le décret précise les informations à fournir en cliquant sur l'onglet dédié, afin de notifier sa décision de mettre fin au contrat. Il s'agit des :

nom et prénom ;

moyen de contact permettant à l'assureur de confirmer la réception de la notification de la résiliation ;

référence du contrat ;

motif de la résiliation à choisir parmi une liste ;

date de l'événement donnant lieu à résiliation.

Une fois le formulaire en ligne complété, l'assuré a automatiquement accès à une page qui présente un récapitulatif de sa demande lui permettant de vérifier et modifier les informations fournies. La notification de résiliation du contrat doit enfin être confirmée par l'assuré via l'activation d'une fonction « confirmer ma demande de résiliation » ou une formule analogue affichée en caractères lisibles.

Attention au risque de défaut d'assurance

La loi et le décret n'ont pas modifié les délais de résiliation des contrats d'assurance auto, qui sont donc inchangés. Ainsi, l'assureur doit confirmer la réception de la notification de la résiliation à son client sur un support durable (mail ou courriel) et l'informer de la date effective de prise d'effet de cette résiliation. Celle-ci sera différente selon la situation dans laquelle se trouve l'assuré au regard de l'exécution du contrat :

à l'échéance du contrat, si la résiliation intervient avant un an d'assurance. Celle-ci doit dans ce cas être effectuée 15 jours avant le délai de préavis de deux mois précédant la première date anniversaire du contrat ;

sous un mois, passé un an d'assurance, la résiliation pouvant dans cette hypothèse avoir lieu à tout moment.

Lorsque l'assuré décide de souscrire un contrat d'assurance chez une autre compagnie d'assurances, c'est cette dernière qui se charge d'effectuer les démarches pour résilier la précédente assurance. Mais, dans ce cas, il est nécessaire d'informer préalablement le nouvel assureur de sa volonté de résilier le précédent contrat par lettre simple ou par courriel ; le courrier recommandé avec avis de réception est d'ailleurs conseillé afin d'éviter toute discussion sur sa bonne réception. Le nouvel assureur doit alors veiller à la continuité de la couverture de l’assuré pendant la totalité de l’opération de résiliation.

Media Image Image Lorsque la résiliation est effectuée pour changer d'assurance, il faut faire attention au risque de défaut de couverture entre les deux contrats. Un accident après la résiliation de la précédente assurance mais avant la prise d'effet de la nouvelle peut coûter très cher ! Monkey Business - Fotolia

Le nouveau dispositif permettant la résiliation en ligne par l'assuré ne comporte pas ce garde-fou et pourrait conduire, dans certains cas, à des périodes de carence dans la couverture entre la résiliation d'un premier contrat et la souscription d'un second. Une lacune qui pourrait coûter cher aux conducteurs concernés en cas d'accident entre deux contrats. Afin d'éviter une telle situation, il est conseillé d'anticiper la souscription du nouveau contrat et de demander expressément au nouvel assureur de fixer la prise d'effet de la couverture la veille de la date de résiliation effective inscrite sur le courrier du précédent assureur.

