Aston Martin DB12 (2023). Premières images de la GT de nouvelle génération Aston Martin publie les premières photos, encore mystérieuses, de la remplaçante de la DB11 dévoilée le 24 mai. La nouvelle GT devrait se nommer DB12, mais s’annonce très proche du modèle actuel extérieurement. A l’intérieur en revanche, l’évolution sera profonde.

Par MaxK

Voir les photos Aston Martin annonce la remplaçante de la DB11 qui sera dévoilée le 24 mai. Aston Martin

Lancée en 2016, l’Aston Martin DB11 s’apprête à tirer sa révérence. Le constructeur britannique vient d’annoncer son remplacement prochain, et de publier les premières images de celle qui perpétuera la lignée DB entamée en 1948 sous la direction de feu David Brown, dont les initiales désignent les GT de la marque depuis.

Media Image Image L'allure élégamment musclée de la DB11 (ci-dessus) semble reprise sur la supposée DB12. Aston Martin

Une Aston Martin DB11.2 ?

Alors que la stratégie d’Aston Martin a été entièrement revue suite à l’arrivée de Lawrence Stroll à sa présidence (et à son capital) en 2020, le calendrier annoncé bien plus tôt pour le remplacement de la DB11 semble avoir été maintenu. Dès 2017, en effet, Andy Palmer, qui était alors PDG d’Aston Martin, avait nommément annoncé la DB12 pour 2023 auprès de la presse britannique. Sur les images « teaser », le coupé ne se montre encore que dans la pénombre mais on peut déjà deviner une évolution esthétique très conservatrice, au point de se demander si la voiture changera bien de nom. Récemment encore, des « mulets » de développement à carrosserie de DB11 étaient surpris au Nürburgring par le photographe Stephan Barral.

La DB de nouvelle génération pourrait afficher une allure un peu plus musclée que sa devancière de par des ailes plus généreuses et des bas de caisse latéraux plus proéminents. Cela reste toutefois à confirmer. Dans des blocs optiques avant au dessin (presque ?) inchangé, on découvre un nouvel agencement des foyers d’éclairage. Le capot se montre plus sculpté qu’actuellement.

Media Image Image Le capot avant présente davantage de reliefs que sur la DB11. Aston Martin

Des commandes nettement modernisées

Dans l’habitacle, en revanche, le changement s’annonce bien plus flagrant, à la faveur d’une console centrale et d’une instrumentation entièrement repensées. L’une des photos publiées ce jour par Aston Martin présente ce nouvel agencement. Deux rangées de boutons longitudinales encadrent un petit sélecteur de transmission ainsi que le bouton de démarrage rond. Un peu plus haut, un petit écran complète possiblement le moniteur principal que l’on imagine sur la planche de bord. Cette disposition peut évoquer certains modèles Porsche ou surtout Mercedes, ce qui n’est pas un hasard puisque le constructeur à l’étoile fournit des moteurs V8 AMG, des systèmes électroniques et divers équipements à Aston Martin.

Media Image Image L'instrumentation de la prochaine DB sera nettement plus high-tech. Aston Martin

Côté moteur justement, on sait grâce aux prototypes filmés à l’essai que la prochaine DB sera lancée avec un bloc thermique. La reconduction du huit-cylindres biturbo Mercedes est quasi-certaine ; celle du V12 maison beaucoup moins. Il n’est pas exclu qu’une variante de la (supposément nommée) DB12 devienne la première Aston Martin électrique annoncée pour 2025. L’Anglaise concurrencerait ainsi la nouvelle Maserati GranTurismo sur tous les terrains. « La sportive très attendue se libérera des normes du segment des GT, créant une nouvelle catégorie à elle seule », promet la firme britannique. A suivre !

Media Image Image La présentation intérieure de la DB11 (à l'image) n'est plus dans l'air du temps. Aston Martin

