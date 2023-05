Aston Martin DB12 (2023). Un V8 de 680 ch pour la remplaçante de la DB11 Au revoir DB11, bonjour DB12. La nouvelle GT d’Aston Martin gagne en muscles, tant sur le plan visuel que technique. Son châssis amélioré sert un V8 biturbo de 680 ch qui aura la lourde tâche de succéder au V12. L’habitacle a été considérablement modernisé. Le lancement est prévu en fin d'année.

Par MaxK

Voir les photos Aston Martin lance sa nouvelle génération de GT avec la DB12. Aston Martin

Aston Martin perpétue la lignée des DB, soixante-quinze ans après l’avoir entamée sous la direction de David Brown, avec le lancement de la DB12. Tout en s’inscrivant dans la continuité directe de la DB11 au plan technique comme stylistique, la nouvelle venue se veut plus sportive dans son allure et plus dynamique dans son tempérament. Ses galbes musculeux ne sont pas sans rappeler la DBS en toute fin de carrière, qui se positionnait au-dessus de la DB11 dans la gamme « Grand Tourisme » de la marque. Avec puissance qui la situe entre les deux, la DB12 est donc bien partie pour remplacer à elle seule ces deux modèles. Aston Martin la qualifie d’ailleurs de « Super Tourer ».

Une DB11 qui soulève de la fonte

Long capot bombé, calandre béante tout juste séparée du sol par un spoiler proéminent, feux en amande et nervures prononcées donnent à l’Aston Martin DB12 vue de face la posture d’un félin bodybuildé. Un point commun avec la DBS, mais aussi avec la One-77 de 2009. Cette assise, qui cache un élargissement des voies (6 mm à l’avant, 22 mm à l’arrière), est accentuée par le dessin des rétroviseurs, plus petits que ceux de la DB11. Le nouveau coupé 2 + 2 sacrifie une partie de la finesse des lignes de cette dernière pour gagner en agressivité. Il affiche des dimensions très proches avec une longueur égale de 4,75 m, dont 2,81 m d’empattement. De fins extracteurs se trouvent toujours sur les ailes avant. Les bas de caisse latéraux et les ailes arrière se veulent tout aussi athlétiques, tandis que la ceinture de caisse élevée accentue visuellement la forte inclinaison des montants arrière. Derrière le pavillon d’aspect flottant, on retrouve des feux en forme de C à cheval sur le spoiler intégré au coffre, qu’un petit aileron mobile vient seconder. La DB12 est dotée de jantes en alliage forgé de 21 pouces. Il s’agit du premier modèle à porter le nouveau logo d’Aston Martin.

La calandre béante évoque les dernières Vantage et DBS. Aston Martin D'une longueur égale à celle de la DB11, la DB12 paraît plus ramassée. Aston Martin La signature lumineuse arrière demeure peu ou prou inchangée. Aston Martin La DB12 arbore le nouveau logo d'Aston Martin. Aston Martin

Un gros cœur pour l’effort

La DB12 ne reprend pas le V12 Aston Martin qui, dans sa dernière configuration 5.2 biturbo, offrait jusqu’à 639 ch à la DB11 et 770 ch à la DBS. À sa place, le capot abrite une évolution du V8 4.0 biturbo d’origine Mercedes-AMG, qui fournissait 535 ch à la DB11 « de base ». Retravaillé pour le nouveau modèle, il délivre ici 680 ch à 6 000 tr/min et 800 Nm de couple entre 2 750 et 6 000 tr/min. Cette cavalerie, qui a notamment demandé l’installation d’un circuit de refroidissement bien plus grand, est toujours envoyée aux roues arrière via une boîte automatique à huit vitesses dont le rapport final a été raccourci. Cette transmission est secondée par le premier différentiel à blocage électronique de l’histoire d’Aston Martin, un dispositif qui fonctionne de concert avec le contrôle de stabilité.

Media Image Image La DB12 est mue par un V8 biturbo de 680 ch. Aston Martin

Reposant sur un châssis en aluminium à la rigidité accrue de 7 % par rapport à la DB11, la DB12 pèse 1 685 kg à sec. Elle s’affranchit du 0 à 100 km/h en 3,6 s vers une vitesse maximale de 325 km/h. Des performances qui la situent fort logiquement entre une DB11 V12 et une DBS standard de 725 ch. La GT anglaise est dotée d’une suspension pilotée de nouvelle génération et d’une direction à assistance électronique recalibrée. Côté freinage, on trouve des disques de 400 mm mordus par des étriers à six pistons à l’avant et des disques de 360 mm avec étriers à quatre pistons à l'arrière. Des freins carbone/céramique figurent au catalogue des options. La DB12 est la première voiture de série à être équipée d’origine de pneus Michelin Pilot Sport 5s, conçus sur mesure de surcroît. Cinq modes de conduite sont proposés, dont un personnalisable, et quatre configurations d’ESP sont disponibles, dont une qui permet de le désactiver.

Media Image Image Aston Martin promet un comportement routier plus précis. Aston Martin

Physique ou tactile, une question d'équilibre

Contrairement au style extérieur, la présentation intérieure de la DB12 marque une rupture avec la DB11. Elle se montre bien plus épurée, dégage une sensation d’espace accrue grâce à une planche de bord horizontale et met ainsi en exergue la nette progression technologique de l’instrumentation. Face au conducteur se trouve un tableau de bord numérique de 10,25 pouces sous casquette. Un écran tactile de même diagonale prend place sous les fins aérateurs centraux. Aston Martin a donc conservé une part de traditionalisme dans son approche en évitant les écrans « posés » et le minimalisme à outrance. Cette politique est confirmée par les nombreux boutons physiques (à poussoirs, basculants ou rotatifs) qui peuplent encore la console centrale. Le dessin de celle-ci n’est pas sans rappeler certaines productions de Mercedes-AMG, qui fournit des composants électroniques à Aston Martin en plus de ses moteurs. La marque de Gaydon a notamment conservé de tels contrôles pour la ventilation, les modes de conduite, les réglages du châssis et de l’échappement, les radars de stationnement, mais aussi l’aide au maintien dans la voie. Calés dans des sièges baquets recouverts de cuir, les occupants peuvent loger leurs bagages dans le coffre de 262 l, soit 8 l de moins que dans une DB11.

Media Image Image Côté instrumentation, Aston Martin fait table rase du passé pour la BD12. Aston Martin

Régulateur de vitesse adaptatif, caméras à 360°, système de navigation, connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil, carte SIM 4G et mises à jour à distance font partie de l’équipement standard. Pour la DB12, Aston Martin lance une application mobile permettant de « communiquer » avec le véhicule. À travers son catalogue d’options comme son département Q, le constructeur propose en sus de nombreuses possibilités de personnalisation. Les premières Aston Martin DB12 doivent être livrées au cours du troisième trimestre 2023.

Media Image Image La DB12 est une « Super Tourer » selon Aston Martin. Aston Martin

