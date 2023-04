Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante (2023). Des adieux à ciel ouvert Après le coupé, Aston Martin présente la version Volante de la DBS 770 Ultimate, série limitée avec laquelle la production de la GT musclée à moteur V12 prend fin. Seuls 199 de ces cabriolets de 770 ch seront produits.

Par MaxK

Voir les photos L'Aston Martin DBS 770 Ultimate se décline en version Volante. Aston Martin

Le chant du cygne de l’Aston Martin DBS s’écoute encore plus fort à ciel ouvert. Le constructeur de Gaydon présente la DBS 770 Ultimate Volante, version cabriolet de la série limitée qui vient conclure la production de la super-GT à moteur V12 avant. 199 exemplaires de la découvrable sont prévus, pour 300 coupés.

Media Image Image La silhouette du cabriolet mêle muscle et élégance. Aston Martin

Une allure encore plus musclée

Comme le modèle à toit fixe, cette déclinaison Volante de la DBS 770 Ultimate se reconnaît à l'extracteur d’air en « U » de son capot avant ainsi qu’à son spoiler avant, ses bas de caisse latéraux et son diffuseur spécifiques, sans oublier ses jantes de 21 pouces au maillage complexe. Les rétroviseurs, montants de pare-brise et extracteurs latéraux sont en fibre de carbone apparente. Dans l’habitacle, les sièges Sports Plus habillés de cuir et d’Alcantara sont de série avec surpiqûres contrastantes et ceintures assorties à ces dernières. Les seuils de portes exclusifs à cette édition indiquent qu’ils s’agit d’une série limitée.

Media Image Image L'extracteur central du capot est spécifique à cette version. Aston Martin Media Image Image L'Aston Martin DBS Volante en configuration standard. Aston Martin

Une DBS plus puissante et plus précise

Comme son nom l’indique, l’Aston Martin DBS 770 Ultimate Volante tire 770 ch de son douze-cylindres 5.2 biturbo, contre 725 ch pour la DBS standard. Le couple maximal demeure fixé à 900 Nm, envoyés aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte de vitesses automatique à huit rapports et d’un différentiel à glissement limité. Les performances de cette Volante en ligne droite n’évoluent pas non plus, Aston Martin revendiquant toujours 3,6 s pour passer de 0 à 100 km/h et 340 km/h en pointe malgré plus de 1 900 kg sur la balance. La découvrable fait presque jeu égal avec le coupé, plus léger de quelques dizaines de kilos, face au chrono.

Media Image Image Bas de caisse et diffuseur ont été redessinés pour cette version. Aston Martin

Comme lui, elle dispose dans cette configuration Ultimate 770 d’une direction, d’une suspension et d’une transmission retravaillées ainsi que d’un châssis rigidifié. Ces modifications visent à rendre l’auto plus vive dans les changements de cap. Mais inutile de fixer le vôtre sur la concession Aston Martin la plus proche, toute la production prévue étant déjà réservée. La production de cette série limitée a débuté ; les premiers exemplaires doivent être livrés à l’été 2023.

Media Image Image Le capot cache un V12 biturbo de 770 ch. Aston Martin Media Image Image Les 199 cabriolets prévus sont déjà réservés. Aston Martin

