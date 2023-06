Aston Martin. Une sportive électrique à moteur Lucid confirmée pour 2025 Aston Martin annonce un partenariat avec le constructeur américain Lucid pour équiper ses futurs modèles électriques en moteurs et batteries. Le premier du genre se confirme pour 2025 avec une première illustration. Aston Martin précise sa stratégie d’électrification par la même occasion.

Par MaxK

Voir les photos Première illustration de l'Aston Martin électrique annoncée pour 2025. Aston Martin

Le remue-ménage continue chez Aston Martin, qui présente un nouvel axe de sa stratégie d’électrification « Racing. Green. ». L’une des deux principales annonces du jour est celle d’une plate-forme modulaire maison pour véhicules 100 % électriques, qui pourra servir aussi bien pour des hypercars, GT et autres sportives que pour des SUV selon le constructeur. L’autre est celle d’un partenariat avec le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme Lucid, qui fournira groupes motopropulseurs et batteries à Aston Martin. La collaboration de la firme britannique avec Mercedes a été renégociée.

Aston Martin, un actionnariat cosmopolite

Avant de s’intéresser à l’aspect technique de ce plan, un tour d’horizon des actionnaires d’Aston Martin s’impose, car les importants mouvements opérés de ce côté-là au cours des derniers mois sont intrinsèquement liés à la nouvelle stratégie. Yew Tree, consortium britannique dirigé par le Canadien Lawrence Stroll, qui est président exécutif d’Aston Martin, en demeure le premier actionnaire à hauteur de 21 %. Mi-2022, le PIF, fonds souverain d’Arabie Saoudite, est devenu deuxième actionnaire en acquérant environ 17 % du capital. En mai dernier, le groupe chinois Geely s’est invité juste derrière en prenant également quelque 17 %. Mercedes, qui fournit des moteurs et composants électroniques à Aston Martin depuis le milieu des années 2010, suit avec 9 % environ. Rappelons que Mercedes est aussi motoriste de l’écurie de F1 Aston Martin, dont le sponsor-titre est la compagnie pétrolière nationale saoudienne Aramco.

Media Image Image Mercedes-AMG fournit des V8, ainsi que des composants électriques et électroniques à Aston Martin. Aston Martin

De son côté, Lucid Motors connaît des débuts difficiles. Ce concurrent de Tesla est récemment parvenu à mettre sur le marché sa luxueuse berline électrique Air, aux performances de supercar, mais il vient d’annoncer le licenciement de 18 % de ses effectifs. Or le PIF est actionnaire majoritaire de Lucid Group, maison mère du constructeur avec 60,5 % du capital, et vient tout juste d’en renflouer les caisses à hauteur de 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). Cette injection de fonds a permis, en même temps que l’annonce du partenariat avec Aston Martin, de faire remonter en flèche le cours de l’action du groupe Lucid, qui acquiert à présent 3,7 % des parts du constructeur anglais. Quant à l’accord entre Aston Martin et Mercedes, qui consistait jusque-là en l’édition d’actions du premier pour le second en échange de la fourniture de pièces et équipements, il prendra désormais la forme d’achats plus classiques de type constructeur/équipementier.

À lire aussi Aston Martin. Nouveau logo, nouvelle image de marque

Tobias Moers, ex-patron de Mercedes-AMG devenu directeur général d’Aston Martin en 2020, en fut débarqué deux ans plus tard pour être remplacé par Amedeo Felisa. Ce dernier, un ancien de chez Ferrari, retrouve des anciens collègues de Maranello, tels que Roberto Fedeli (directeur technique), Vincenzo Regazzoni (directeur industriel) et Giorgio Lasagni (directeur de l'approvisionnement). En F1, Aston Martin changera de motoriste pour se tourner vers Honda à compter de la saison 2026.

Media Image Image Lucid fait ses débuts avec la berline électrique haut de gamme Air. Lucid

La première Aston Martin électrique s’annonce

Maintenant que les présentations sont faites, place aux projets. En 2024, Aston Martin lancera la Valhalla, son premier modèle hybride rechargeable, mue par un V8 biturbo Mercedes-AMG électrifié. L’année suivante viendra la première Aston Martin électrique. Il s’agira d’un coupé dont une première illustration vient d’être publiée en guise de teaser. Plate-forme dédiée oblige, la probabilité qu’il s’agisse d’une version « zéro émission » de la DB12 s’amoindrit. La firme de Gaydon évoque une transmission intégrale. Le groupe motopropulseur Lucid sera associé à une architecture électronique Mercedes. Des éléments aérodynamiques actifs sont annoncés. Aston Martin indique également travailler avec Brembo sur des freins à commande électronique et avec Pirelli sur des pneus connectés Cyber Tyre du manufacturier italien envoyant des informations à l’ordinateur de bord. « Grâce au partenariat à long terme récemment annoncé avec Geely, nous gagnons aussi l’opportunité d’accéder à leur gamme de technologies et de composants », indique Aston Martin sans plus de précision.

Media Image Image Aston Martin utilisera les unités de propulsion Twin Motor de Lucid. Lucid

Le constructeur britannique compte investir 2 milliards de livres (2,3 milliards d’euros) sur cinq ans dans les technologies nécessaires à la réalisation de sa stratégie « Racing. Green. ». En 2026, une motorisation électrifiée sera proposée pour chaque modèle de son « cœur de gamme ». Ce catalogue ne comprendra pas la nouvelle Vanquish à moteur central, annoncée avec un concept-car en 2019, le développement de cette concurrente potentielle de la Ferrari 296 GTB ayant été arrêté. Les modèles de la gamme régulière d’Aston Martin seront exclusivement électrifiés (électriques ou hybrides rechargeables) en 2030. Cela laisse de la place pour des modèles spéciaux (continuations, séries limitées…) 100 % thermiques. À ce sujet, Aston Martin prévoit de lancer un « nouveau modèle spécial exclusif et strictement limité » en 2023 pour fêter son 110e anniversaire. Rendez-vous donc très bientôt pour le découvrir.

Media Image Image Le développement de la Vanquish a moteur central arrière a été stoppé. Aston Martin

Tags